«Иллюзия свободы»: веб-дизайнер развенчивает мифы о работе на удаленке

У Марии есть опыт работы в офисе и на фрилансе и она может сравнить два формата Источник: Мария Панкова











Работа на удаленке многим кажется мечтой: свободный график, огромный доход, возможность работать из любой точки мира. В соцсетях этот формат часто выглядит как бесконечный отпуск — вам, наверное, не раз попадались те самые картинки с айс-латте на кокосовом молоке, ноутбуком и видом на океан из окна кофейни. 29.RU разбирается, так ли всё на деле.

Мы поговорили с веб-дизайнером Марией Панковой. В течение пяти лет она успела поработать как на фрилансе, так и в офисе. Героиня рассказала нам о сложностях, с которыми столкнулась, и развенчала распространенные мифы об удаленной работе.

Мария Панкова родилась в городе Новодвинске, который находится на севере Архангельской области. После школы поступила в московский вуз на направление «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В веб-дизайн пришла во время пандемии COVID-19. Тогда всех студентов перевели на удаленку, и Марии пришлось вернуться в родной Новодвинск.

Дизайнер родом из Архангельской области Источник: Мария Панкова

— Первое время я ничем не занималась, в надежде, что заточение скоро закончится, — вспоминает она. — Время шло, а карантин всё продолжался. В один из очередных скучных дней, сидя в Instagram*, я увидела рекламу у блогера. Она рекламировала курс по веб-дизайну. Тогда я еще не разбиралась, что это такое, с чем предстоит работать, но понравились красивые картинки и возможность создавать подобное. Тогда я начала интересоваться темой и спустя пару дней купила первое обучение по веб-дизайну.

Веб-дизайнер — это специалист, который создает визуальный стиль сайтов и приложений, а также продумывает логику взаимодействия пользователей с ними.

Когда Мария начала учиться, ей понравилось как работать с визуалом, так и заниматься техническим вопросом — версткой сайта.

— Это было отличное сочетание моих 7 лет в художественной школе, тяги к творчеству и технической специальности программиста, — рассказывает Мария.

На старте карьеры она выбрала фриланс. Такой формат работы казался безопаснее и комфортнее, потому что его было легче совмещать с очной учебой. Уверенности в том, что веб-дизайн станет делом жизни, не было, поэтому бросать вуз раньше времени не хотелось.

— Фриланс позволял днем учиться по специальности, а вечером и в начале ночи зарабатывать. Нравилось иметь возможность регулировать количество заказов и заработка. Есть желание — взяла побольше проектов, нет времени — ничего не ищу и концентрируюсь на другом, — объясняет дизайнер.

Мария отмечает, что это был отличный способ дополнительного заработка для студента, но тогда речь шла скорее о приятном финансовом бонусе, чем о значимой и достаточной зарплате для жизни в Москве.

Удаленка: мифы, минусы и трудности

Когда Мария окончила вуз и начала основательно строить карьеру в дизайне, то некоторые стереотипы об удаленной работе разрушились.

Самым распространенным мифом о фрилансе веб-дизайнер называет возможность работать из любой точки мира, даже лежа на пляже или в путешествиях. Формально никто не запрещает так делать, но на деле, если ты ответственный сотрудник, реализовать эту историю очень трудно.

— Для работы в дизайне необходимо создавать сложные проекты, а значит, сохранять концентрацию, что делать в путешествиях невозможно, так как в других городах и странах хочется гулять, изучать мир, вдохновляться достопримечательностями, а не сидеть перед ноутбуком. На пляже тоже не до работы: хочется купаться, загорать, играть в волейбол. И достаточной связи, которая смогла бы потянуть тяжелые программы, там нет, — отмечает Мария.

«Тяжело, когда дом становится всей твоей жизнью», — рассказывает Мария Источник: Мария Панкова

Еще один миф — новичок может работать по 4 часа в день и зарабатывать от 100 тысяч рублей. Мария отмечает, что это, скорее, исключение, чем правило. По ее словам, чтобы наработать такую базу платежеспособных и регулярных клиентов, приходится проработать на фрилансе не один год.

— Фриланс — не про то, чтобы посидеть пару часов в интернете и получить за это огромные деньги. Все, кто говорит об этом, пытаются продать вам что-то и зарабатывают на продаже курсов. В отличие от работы на компанию, на фрилансе специалист сталкивается с полным спектром задач: продвижение себя, поиск клиентов, общение, закрытие продаж, работа с документами, личная бухгалтерия, а только потом с выполнением профессиональных обязанностей — дизайном, — отмечает Мария.

Самым болезненным оказался стереотип о том, что работа из дома — круто.

— Это приятно, и правда, пункт имеет много плюсов, — говорит Мария. — Но тяжело, когда дом становится всей твоей жизнью — ты отдыхаешь, ешь, работаешь, учишься в одном и том же месте.

Особенно трудно, по словам дизайнера, когда и муж на фрилансе.

— Вы вроде постоянно рядом, но при этом не проводите качественно время вместе, и в то же время устаете от постоянного нахождения только друг с другом. Был бы огромный дом, где можно устроить продуманное зонирование и создать отдельный кабинет, тогда, может, и не было бы такого пункта. Но пока ощущение, что ты всю жизнь проживаешь в трех квадратных метрах без людей и социализации, — объясняет Мария.

Дизайнер столкнулась и с некоторыми сложностями. Большой минус — нестабильность заработка. В веб-дизайне особенно ощущается сезонность.

— Есть риск в один месяц заработать много, а в два других нет. Особенно если еще нет большой базы клиентов, портфолио и опыта продаж. В офисе у человека регулярная одинаковая зарплата, что положительно влияет на спокойствие и психику, — считает Мария.

По ее словам, на фрилансе можно столкнуться с ощущением застоя. Чрезмерное погружение в работу может лишить общения с людьми.

— В офисе есть коллеги, социализация и разговоры «у кулера», а тут ты предоставлен сам себе. Иногда ловишь себя на мысли, что от отсутствия общения с людьми, новой информации стагнируешь.

Кроме того, на удаленке нет четкого разделения, где работа, а где остальная жизнь. В погоне за заработком есть риск свалиться в круглосуточную работу, заявляет веб-дизайнер.

— Я работала на себя и понимала ответственность. Если не буду постоянно искать клиентов — не заработаю. В итоге работала с утра до отхода ко сну, — говорит Мария.

Она вела постоянный поиск клиентов, общалась и выстраивала договоренности с ними, а затем разрабатывала сайты.

— Я общалась с клиентами во время прогулок с мужем и друзьями, в аэропорту, во время прогулки по Парижу… Постоянная иллюзия свободы, а на деле — мысли о работе 24/7. Сейчас я работаю в офисе и могу позволить себе отключить мозг от работы, как только наступают выходные, отпуск или вечер. Понимаю, что если отложу ответ до завтра, то никто не снизит мне за это зарплату, ведь это официально мое время, — рассказывает Мария.

Еще один минус, который выделяет веб-дизайнер, — работа не по одной специальности, а сразу по нескольким:

— Надо самому заниматься маркетингом, продажами, бухгалтерией и массой других задач… А иногда хочется простого человеческого — делать только свою работу. В моем случае — разработать сайт. Да, можно кое-что делегировать, но не у всех есть для этого возможности. В компании же работают различные сотрудники и каждый закрывает только свои профессиональные задачи, — делится наблюдениями Мария.

Получать на фрилансе хорошую зарплату? Для этого нужно постараться Источник: Мария Панкова

В начале пути, около пяти лет назад, из-за отсутствия опыта Мария попала в трудную ситуацию. Чуть не дошло до судебного разбирательства. По словам Марии, ее договор оказания услуг был составлен недостаточно хорошо:

— Не хватило опыта и умения открыто и грамотно вести переговоры с клиентом, чтобы вовремя предотвратить спорную ситуацию. Было страшно, казалось, я одна в этой патовой и ужасающей ситуации! В компании сложнее попасть в подобные обстоятельства, так как там зачастую работают юристы с большим опытом, и стороны подписывают стандартный, годами проверенный договор.

Сложностью стал и поиск клиентов. Договориться на небольшие суммы, по словам Марии, легко, но в таком случае надо работать сутками, чтобы получать хорошую зарплату. А вот искать интересные и долгосрочные проекты на высокие чеки оказалось сложно. Мария утверждает, что этому необходимо долго учиться, совершать ошибки, тратить время.

— В начале пути было время, когда я могла найти клиента и хорошо заработать, а спустя пару месяцев уже перебивалась небольшими и низкооплачиваемыми проектами. Жить в такой нестабильности эмоционально тяжело, а также небезопасно, ведь никто не отменял оплату квартиры, покупку еды и накоплений. Когда устроилась в офис, будто камень с души упал! — признается Мария.

О преимуществах фриланса

Несмотря на перечисленные недостатки, у удаленки есть плюсы. Она позволяет выстроить комфортный график.

— Если хочешь хорошо зарабатывать, придется работать больше четырех часов в день, но на фрилансе можно начинать работу хоть в 10, хоть в 14. Главное — сдавать проекты вовремя и на высоком уровне, — советует Мария.

На фрилансе возможно влиять на заработок. Если в компании зарплата фиксированная и менее эластичная, то на фрилансе можно взять дополнительный проект или же отдохнуть в любое время. Цену за работу устанавливаешь сам, а дальше дело только за умением продавать и искать клиентов.

Один из плюсов фриланса — ты сам выбираешь место для работы Источник: Мария Панкова

Несмотря на то, что работа из любой точки мира может быть не такой свободной и красочной, как ее часто представляют, возможность уехать зимовать в другую страну всё же есть, и это плюс, считает Мария.

— Там тоже будешь днями сидеть дома перед ноутбуком, но зато в остальное время можешь погреться на солнышке. Или в любой момент можно приехать к маме в гости. Не надо ждать десятидневного отпуска!

Есть и еще плюс. Работа на удаленке помогает экономить на ежедневных перемещениях. Особенно это ощущается в большом городе.

— На фрилансе можно экономить на бензине или общественном транспорте, но есть риск потратить еще больше на кафе, — улыбается Мария.

Офисная работа: плюсы, заработок и недостатки

После нескольких лет на фрилансе Мария ушла работать в офис. И, к ее удивлению, там произошел более быстрый и эффективный профессиональный рост. Мария выросла до senior-дизайнера, то есть стала ведущим специалистом.

В офисе она начала обмениваться опытом с другими профессионалами. Благодаря общению с коллегами не только получила много знаний о смежных сферах, но и обрела знакомства, которые помогли найти новые проекты. Некоторые сотрудники развивают личные сайты и доверяют Марии их разработку.

Кроме того, Мария начала работать с нейросетями, так как ее компания оплачивает соответствующие программы. Дизайнер признается, что на удаленке еще долго откладывала бы изучение ИИ. Еще она отмечает, что организация поощряет обучение. И появилась возможность повысить квалификацию. Расти помогают и регулярные задачи.

— Разница огромная! На фрилансе пришлось бы затратить гораздо больше собственных сил и времени, чтобы добиться такого же результата. Самостоятельно искать заинтересованных людей, поддерживать общение, искать клиентов, платить за повышение квалификации, обучение маркетингу, за сервисы, чтобы научится ими пользоваться и т. д. Всё-таки комьюнити дает многое! — считает она.

Даже работая в офисе, Мария продолжает брать дополнительные фриланс-проекты Источник: Мария Панкова

Разница ощущается и в доходе. Мария отмечает, что в офисе ее заработок вырос, но уточняет, что всё же она иногда берет дополнительные проекты на фрилансе.

— Совмещая зарплату с проектами извне, я зарабатываю кратно больше, чем на фрилансе. К тому же приятно ощущать, что повлиять на повышение зарплаты могу, а вот ниже 120 тысяч рублей сумма точно не опустится. Дальше уже вопрос моего желания! — говорит дизайнер.

Мария выделяет и некоторые минусы работы по найму. Например, короткий отпуск — в Москве это 28 дней в году. Дизайнер признается, что ее накрыл стресс, когда впервые попросили составить график отпуска на год вперед:

— Не поняла, как я могу заранее понять, когда захочется отдохнуть, еще согласовать это с коллегами и уложиться в 28 из 365 дней! Тяжело было свыкнуться с этой мыслью.

Кроме того, веб-дизайнера беспокоит, что инфляция происходит быстрее, чем повышается зарплата.

Еще один недостаток работы в офисе, по мнению Марии, — рутинные задачи, от которых трудно отказаться:

— Если устроиться в дизайн-агентство, есть вероятность брать разношерстные задачи, но в компании, скорее всего, будет длительная и монотонная работа над одним большим проектом, что в целом может быть тоже интересно!

Тем, кто думает, какой формат работы выбрать, Мария дала несколько советов Источник: Мария Панкова

Советы тем, кто выбирает формат работы

Мария предлагает обратить внимание на цели:

— Что для вас на данный момент ценно: набраться опыта у других специалистов и посмотреть, как работают большие бренды, или иметь больше свободы и самоконтроля? Важно сразу решить, насколько на данном этапе жизни вам необходимо иметь финансовую стабильность или есть возможность рисковать и существовать в турбулентности. Если трудно выдерживать неопределенность, фриланс может стать большим испытанием, — объясняет Мария.

Веб-дизайнер напоминает, что и работа в компании может быть гибкой и комфортной. Например, она выходит в офис только 2 раза в неделю, а в остальное время работает удаленно.

— Если вы на перепутье, главное — помнить, что у вас всегда есть возможность остановиться, сделать шаг в сторону, выдохнуть и поменять решение! Я вижу два красивых пути: начать карьеру в офисе, набраться опыта и после выйти на фриланс с базой знакомых и клиентов, работ в портфолио и опытом. Или же начать с фриланса, научиться справляться с завалами при неопределенности и с ответственностью за много сфер, а после выдохнуть в офисе и помочь компании своим большим и разносторонним опытом, — рекомендует Мария.