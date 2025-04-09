«Наступит момент, когда понадобятся свои коровы». Айтишник после путешествия по деревням Чехии открыл сыроварню

Данил быстро освоил технологию варки сыра, а вот на оформление документов потребовалось больше времени и сил Источник: Данил Девятов











Программист из Челябинска Данил Девятов уже полгода каждые выходные проводит в сыроварне. Его семья вместе с друзьями Сергеем и Евгенией Пятых купила готовый бизнес и теперь поочередно варит качотту и белпер кнолле. Партии расходятся по знакомым и небольшим фермерским магазинам. Молодая компания могла бы и увеличить производство, но крупные сетевые магазины пока не готовы закупать такой товар (несмотря на наличие всех документов). Парадоксально, но предприниматели не расстраиваются. Данил, занявшийся этим бизнесом после поездки в Чехию, рассказал нашим коллегам из 74.RU, чем он его привлекает и как можно развиваться в нынешних условиях.

«Понравилось, как там всё устроено»

Данил Девятов по образованию программист. Его компания в свое время делала сайты для местных компаний и создала порталы для СМИ. Сейчас основной профиль его работы — продвижение в Сети.

Семь лет назад Данил впервые увидел своего отца, который живет в Праге, — родители расстались по инициативе матери. Их общение она не приветствовала, и встреча прошла в Чехии, когда Данил стал уже взрослым.

Данилу понравилось, что даже в крохотных деревнях Чехии есть местные производители Источник: Данил Девятов

«Когда мама умерла в 2018 году, я решил поехать и найти отца. И нашел его по тому же адресу, где он жил 30 лет назад, в Праге. Он никуда не переехал, — рассказал Данил. — Говорил, что очень грустил из-за того, что они с мамой расстались. Он ее очень любил и не понял, почему она так поступила».

Отец проехал с сыном по небольшим чешским деревням — родине его близких по отцовской линии.

«С точки зрения туризма там, в принципе, ничего интересного. Но мне очень понравилось, как там всё устроено, в каждой деревне всё равно есть какая-то точка притяжения. Как правило, это пивоварня. Еще есть свои пекарни, сыроварни. В наших деревнях такого почему-то нет, хотя количество людей сопоставимо — тысяча человек плюс-минус. Я думаю, любой гордился бы продуктом своей деревни, увидев его где-то в магазине да или просто угостив друзей».

На одну деревню приходится несколько точек притяжения, в первую очередь они рассчитаны на местных жителей Источник: Данил Девятов

В семейном кафе без лишнего пафоса Источник: Данил Девятов

С этого момента у Данила появилась идея открыть производство и делать что-то своими руками. Сначала хотел обзавестись фермой в деревне. Купил землю в области, но из-за разногласий с партнером поставил этот проект на паузу.

«Столкнулись с кучей нюансов»

Осенью прошлого года семья друзей показала ему объявление о продаже сыроварни как готового бизнеса за полтора миллиона рублей. Помещение предлагали с документами на этот вид деятельности и оборудованием на переработку 160 литров молока. Но находится оно в промышленном районе в жилом доме.

«Произвели первый сыр и столкнулись с кучей нюансов. Его же продавать надо, а чтобы продавать, нужен „Меркурий“. Ты мало того что должен там зарегистрироваться, напечатать QR-коды на продукцию, ты должен держать человека, который всем этим занимается, — объяснил предприниматель. — Если того же бухгалтера я привел со своей фирмы, то с „Меркурием“ это было проблемой. Тот же аппарат с QR-кодами мне айтишник полдня настраивал, ковырялись с ним».

На лепку шариков для белпер кнолле уходит 5–6 часов Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

ФГИС «Меркурий» — федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, которая помогает Россельхознадзору контролировать движение подконтрольной продукции между предприятиями. Производитель животноводческой продукции, продавец и компания-покупатель знают всё о продукте, который к ним поступает. Например, на ферме вырастили корову и получили молоко. Видно, кто и где его хранил, перевозил и даже на какой машине. Можно отследить, кто и как приготовил из него сыр.

Сейчас предприниматели производят два вида сыра — итальянскую качотту и швейцарский белпер кнолле. Машина с молоком из одного из районов области приезжает один-два раза в неделю и выгружает им по 320 литров молока. Из него получается до 35 килограммов сыра (в основном расчет идет 10 литров молока на килограмм).

Так выглядит готовый швейцарский сыр с паприкой и черным перцем Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

«Готовность белпер кнолле по рецепту — от 30 до 40 дней, но мы его еще немного подсушиваем, чтобы ускорить процесс. У качотты этот срок меньше — порядка двух недель, и молодой сыр готов. Только по молоку себестоимость у сыра — 550 рублей, а если считать работу, электричество и так далее, то около тысячи рублей за килограмм. Продаем мы его за 1400–1600 рублей», — поделился экономическими выкладками сыровар.

В магазины предприниматели сдают сыр с минимальной наценкой. Однако с заказами крупных партий пока напряженка: новому сырному бренду нужно время на раскрутку.

«Не все магазины берут, потому что есть другие поставщики. Хотя мы продаем дешевле. Когда мы делаем сайт, я могу выставить счет на миллион рублей. Его оплачивают: „Ну миллион, значит, миллион“, — говорит владелец „Сыр наш“. — А тут еду через весь город, чтобы две тысячи рублей за этот сыр получить. Но мне нравится, потому что сайт ты не потрогаешь, а мне хочется производить что-то для людей. Очень хочется, чтобы у нас в стране было больше таких крафтовых производителей».

Продажи сыра на маркетах — на Наталье Девятовой (на фото) и Евгении Пятых. Девушки во многом помогают мужьям в продажах и оформлении документации Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

Пока сыровары работают без наемных сотрудников. Чтобы переработать очередную партию молока, уходят целые выходные. Варкой занимаются мужчины — Данил и его бизнес-партнер. Они же развозят сыр по оптовым и розничным покупателям.

«Через пару месяцев после старта мы вышли в ноль — зарабатываем столько, чтобы закрыть аренду и коммунальные платежи. Всё вместе это около ста тысяч рублей в месяц. Чтобы зарабатывать, нужно продавать больше. Либо работать над себестоимостью. Наступит момент, когда нужны будут свои коровы. Тогда я и вернусь к проекту в области. Пока мы покупаем молоко по 55 рублей за литр, а со своими коровами оно будет стоить около 20 рублей».

Ребята хотят в перспективе расширять ассортимент сыров (делать в том числе и те, что могут вызревать годами) и перерабатывать две тонны молока в месяц. Следующий этап — это четыре тонны молока в месяц. В этот момент им придется нанять сотрудников и сменить часть оборудования, чтобы за один раз загружать не 160, а 500 литров молока. Такие объемы как раз и подразумевают необходимость собственной молочной фермы.