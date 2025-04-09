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Бизнес Маленький, но гордый бизнес истории «Наступит момент, когда понадобятся свои коровы». Айтишник после путешествия по деревням Чехии открыл сыроварню

«Наступит момент, когда понадобятся свои коровы». Айтишник после путешествия по деревням Чехии открыл сыроварню

Он честно рассказал, с какими проблемами столкнулся

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3 комментария
Данил быстро освоил технологию варки сыра, а вот на оформление документов потребовалось больше времени и сил | Источник: Данил ДевятовДанил быстро освоил технологию варки сыра, а вот на оформление документов потребовалось больше времени и сил | Источник: Данил Девятов

Данил быстро освоил технологию варки сыра, а вот на оформление документов потребовалось больше времени и сил

Источник:

Данил Девятов

Программист из Челябинска Данил Девятов уже полгода каждые выходные проводит в сыроварне. Его семья вместе с друзьями Сергеем и Евгенией Пятых купила готовый бизнес и теперь поочередно варит качотту и белпер кнолле. Партии расходятся по знакомым и небольшим фермерским магазинам. Молодая компания могла бы и увеличить производство, но крупные сетевые магазины пока не готовы закупать такой товар (несмотря на наличие всех документов). Парадоксально, но предприниматели не расстраиваются. Данил, занявшийся этим бизнесом после поездки в Чехию, рассказал нашим коллегам из 74.RU, чем он его привлекает и как можно развиваться в нынешних условиях.

Источник:

Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

«Понравилось, как там всё устроено»

Данил Девятов по образованию программист. Его компания в свое время делала сайты для местных компаний и создала порталы для СМИ. Сейчас основной профиль его работы — продвижение в Сети.

Семь лет назад Данил впервые увидел своего отца, который живет в Праге, — родители расстались по инициативе матери. Их общение она не приветствовала, и встреча прошла в Чехии, когда Данил стал уже взрослым.

Данилу понравилось, что даже в крохотных деревнях Чехии есть местные производители | Источник: Данил ДевятовДанилу понравилось, что даже в крохотных деревнях Чехии есть местные производители | Источник: Данил Девятов

Данилу понравилось, что даже в крохотных деревнях Чехии есть местные производители

Источник:

Данил Девятов

«Когда мама умерла в 2018 году, я решил поехать и найти отца. И нашел его по тому же адресу, где он жил 30 лет назад, в Праге. Он никуда не переехал, — рассказал Данил. — Говорил, что очень грустил из-за того, что они с мамой расстались. Он ее очень любил и не понял, почему она так поступила».

Отец проехал с сыном по небольшим чешским деревням — родине его близких по отцовской линии.

«С точки зрения туризма там, в принципе, ничего интересного. Но мне очень понравилось, как там всё устроено, в каждой деревне всё равно есть какая-то точка притяжения. Как правило, это пивоварня. Еще есть свои пекарни, сыроварни. В наших деревнях такого почему-то нет, хотя количество людей сопоставимо — тысяча человек плюс-минус. Я думаю, любой гордился бы продуктом своей деревни, увидев его где-то в магазине да или просто угостив друзей».

На одну деревню приходится несколько точек притяжения, в первую очередь они рассчитаны на местных жителей | Источник: Данил ДевятовНа одну деревню приходится несколько точек притяжения, в первую очередь они рассчитаны на местных жителей | Источник: Данил Девятов

На одну деревню приходится несколько точек притяжения, в первую очередь они рассчитаны на местных жителей

Источник:

Данил Девятов

В семейном кафе без лишнего пафоса | Источник: Данил ДевятовВ семейном кафе без лишнего пафоса | Источник: Данил Девятов

В семейном кафе без лишнего пафоса

Источник:

Данил Девятов

С этого момента у Данила появилась идея открыть производство и делать что-то своими руками. Сначала хотел обзавестись фермой в деревне. Купил землю в области, но из-за разногласий с партнером поставил этот проект на паузу.

«Столкнулись с кучей нюансов»

Осенью прошлого года семья друзей показала ему объявление о продаже сыроварни как готового бизнеса за полтора миллиона рублей. Помещение предлагали с документами на этот вид деятельности и оборудованием на переработку 160 литров молока. Но находится оно в промышленном районе в жилом доме.

«Произвели первый сыр и столкнулись с кучей нюансов. Его же продавать надо, а чтобы продавать, нужен „Меркурий“. Ты мало того что должен там зарегистрироваться, напечатать QR-коды на продукцию, ты должен держать человека, который всем этим занимается, — объяснил предприниматель. — Если того же бухгалтера я привел со своей фирмы, то с „Меркурием“ это было проблемой. Тот же аппарат с QR-кодами мне айтишник полдня настраивал, ковырялись с ним».

На лепку шариков для белпер кнолле уходит 5–6 часов | Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.comНа лепку шариков для белпер кнолле уходит 5–6 часов | Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

На лепку шариков для белпер кнолле уходит 5–6 часов

Источник:

Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

ФГИС «Меркурий» — федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, которая помогает Россельхознадзору контролировать движение подконтрольной продукции между предприятиями. Производитель животноводческой продукции, продавец и компания-покупатель знают всё о продукте, который к ним поступает. Например, на ферме вырастили корову и получили молоко. Видно, кто и где его хранил, перевозил и даже на какой машине. Можно отследить, кто и как приготовил из него сыр.

Сейчас предприниматели производят два вида сыра — итальянскую качотту и швейцарский белпер кнолле. Машина с молоком из одного из районов области приезжает один-два раза в неделю и выгружает им по 320 литров молока. Из него получается до 35 килограммов сыра (в основном расчет идет 10 литров молока на килограмм).

Так выглядит готовый швейцарский сыр с паприкой и черным перцем | Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.comТак выглядит готовый швейцарский сыр с паприкой и черным перцем | Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

Так выглядит готовый швейцарский сыр с паприкой и черным перцем

Источник:

Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

«Готовность белпер кнолле по рецепту — от 30 до 40 дней, но мы его еще немного подсушиваем, чтобы ускорить процесс. У качотты этот срок меньше — порядка двух недель, и молодой сыр готов. Только по молоку себестоимость у сыра — 550 рублей, а если считать работу, электричество и так далее, то около тысячи рублей за килограмм. Продаем мы его за 1400–1600 рублей», — поделился экономическими выкладками сыровар.

В магазины предприниматели сдают сыр с минимальной наценкой. Однако с заказами крупных партий пока напряженка: новому сырному бренду нужно время на раскрутку.

«Не все магазины берут, потому что есть другие поставщики. Хотя мы продаем дешевле. Когда мы делаем сайт, я могу выставить счет на миллион рублей. Его оплачивают: „Ну миллион, значит, миллион“, — говорит владелец „Сыр наш“. — А тут еду через весь город, чтобы две тысячи рублей за этот сыр получить. Но мне нравится, потому что сайт ты не потрогаешь, а мне хочется производить что-то для людей. Очень хочется, чтобы у нас в стране было больше таких крафтовых производителей».

Продажи сыра на маркетах&nbsp;— на Наталье Девятовой (на фото) и Евгении Пятых. Девушки во многом помогают мужьям в продажах и оформлении документации | Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.comПродажи сыра на маркетах&nbsp;— на Наталье Девятовой (на фото) и Евгении Пятых. Девушки во многом помогают мужьям в продажах и оформлении документации | Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

Продажи сыра на маркетах — на Наталье Девятовой (на фото) и Евгении Пятых. Девушки во многом помогают мужьям в продажах и оформлении документации

Источник:

Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

Дегустация сыра | Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.comДегустация сыра | Источник: Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

Дегустация сыра

Источник:

Частная сыроварня «Сыр Наш» / Vk.com

Пока сыровары работают без наемных сотрудников. Чтобы переработать очередную партию молока, уходят целые выходные. Варкой занимаются мужчины — Данил и его бизнес-партнер. Они же развозят сыр по оптовым и розничным покупателям.

«Через пару месяцев после старта мы вышли в ноль — зарабатываем столько, чтобы закрыть аренду и коммунальные платежи. Всё вместе это около ста тысяч рублей в месяц. Чтобы зарабатывать, нужно продавать больше. Либо работать над себестоимостью. Наступит момент, когда нужны будут свои коровы. Тогда я и вернусь к проекту в области. Пока мы покупаем молоко по 55 рублей за литр, а со своими коровами оно будет стоить около 20 рублей».

Ребята хотят в перспективе расширять ассортимент сыров (делать в том числе и те, что могут вызревать годами) и перерабатывать две тонны молока в месяц. Следующий этап — это четыре тонны молока в месяц. В этот момент им придется нанять сотрудников и сменить часть оборудования, чтобы за один раз загружать не 160, а 500 литров молока. Такие объемы как раз и подразумевают необходимость собственной молочной фермы.

Ранее мы рассказывали историю Романа и Олеси, которые по приглашению бизнесмена приехали в деревню, чтобы варить сыр.

ПО ТЕМЕ
Татьяна СтригановаТатьяна Стриганова
Татьяна Стриганова
Корреспондент
Сыроварня Частная сыроварня Сыровар Сыр Производство сыра Бизнес
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Комментарии
3
Гость
39 минут
Элементарно, Ватсон. В военное время нужно максимально много производить продуктов питания везде и всем.
Гость
33 минуты
в россии или ссср, российской империи сыр не варили и ничего не было? чел похоже сынок какого то боса из ер. одни понты за счет чехии в этот раз.
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