Уже не то. Почему наследники ушедших из России брендов продолжают нести убытки

Zara уже не та Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив











Исход иностранных брендов, решивших покинуть Россию в 2022 году, в основном завершился в 2024-м. Но далеко не все компании, проданные россиянам или инвесторам из дружественных стран, смогли сохранить долю рынка, а некоторые так и не вышли из минуса. Наиболее устойчиво чувствует себя пищевое производство, самые большие проблемы — у модного бизнеса и автозаводов. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Магазины одежды и обуви

Магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet, открывшиеся на месте точек испанской Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius и другие), второй год подряд работают в минус. По итогам 2024 года АО «Новая мода», которое принадлежит ливанской Daher Group, получило чистый убыток в 664 млн рублей. Потери заметно сократились по сравнению с 2023-м, когда компания ушла в минус на 5,4 млрд рублей. Так что не исключено, что со временем компания все же начнет приносить новым владельцам деньги. Выручка «Новой моды» выросла на 34%, до 28,2 млрд рублей. Но здесь радоваться преждевременно: в 2023 году торговля началась только с мая, а до этого торговые точки были в простое. Впрочем, это все равно далеко до показателей, которые ретейлер демонстрировал под управлением Inditex (выручка за 2021 год — 57,2 млрд рублей, чистая прибыль — 6,4 млрд рублей). Да и сеть после смены собственников сократилась в два раза: если у Inditex было около 500 точек, то на конец 2024 года «Новая мода» управляла всего 241 магазином.

А вот ООО «Ре Трэйдинг», которое польская LPP продала китайскому консорциуму, смогло выйти в плюс: прибыль составила 223 млн рублей после убытка в 3 млрд рублей по итогам 2023-го. Однако выручка по сравнению с прошлым годом подросла совсем незначительно — на 5,6%, до 49,4 млрд рублей. Сейчас компания управляет магазинами CR, RE, XC, СИН, M. Для сравнения: в 2021 году, когда они назывались Cropp, Reserved, House, Sinsay и Mohito, ретейлер заработал 52,9 млрд выручки и 4,9 млрд рублей чистой прибыли.

ООО «Сникербокс», которое открыло на месте бутиков Reebok мультибрендовые магазины Sneakerbox, осталось в плюсе, но прибыль сократилась примерно в пять раз: с 2,6 млрд рублей в 2023-м до 549 млн рублей в 2024-м. Выручка тоже упала, но не так заметно: на 7%, до 12,5 млрд рублей.

ООО «ОБУВ», управляющее магазинами Obuv, которые заняли место польской сети CCC, получило убыток в 2024 году в размере 339,5 млн рублей, что примерно соответствует потерям прошлого года. При этом выручка сократилась на треть — до 747,4 млн рублей. Для сравнения: в 2022 году компания получила выручку в 1,6 млрд рублей и прибыль в 63 млн рублей, хотя в пандемийные годы тоже несла убытки.

Сеть NAM, чьи магазины открылись на месте точек немецкой Deichmann, отчетность за 2024 год пока не опубликовала, но в арбитраже есть заявление о признании ретейлера банкротом по заявлению ФНС. ООО «Нам» (прежде ООО «Дайхманн»), которое сейчас принадлежит россиянину Виталию Кромму, в 2023 году получило 256 млн убытка при выручке 475,3 млн рублей. В минус ретейлер работал и при немецких собственниках, но тогда выручка была в три раза больше.

Не самые успешные результаты модного ретейла можно объяснить тем, что вместе с вывеской поменялся и ассортимент: хотя «арабская Zara» при запуске обещала ловить новейшие тренды так же быстро, как Inditex, коллекциям Maag оказалось не просто найти путь к сердцу российских покупательниц. Тем более что с учетом инфляции не всегда понятно, зачем переплачивать за неизвестный бренд. За то время, пока магазины стояли закрытыми, многие покупатели переориентировались на отечественные бренды: к примеру, «Мэлон Фэшн Груп» и Lime, магазины которых открывались на месте точек ушедших марок, демонстрируют неплохие темпы роста. Наконец, и издержки стали выше: торговые центры не дают Maag таких же скидок, как Zara.

Общепит

Сегмент общественного питания чувствует себя при российских собственниках более устойчиво. ООО «Система ПБО», управляющее сетью ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка!» (ранее «Макдоналдс»), закончило 2024 год с выручкой 187,4 млрд рублей и чистой прибылью 16,9 млрд рублей, рост обоих показателей составил 20%. Показатели превзошли результаты «Макдоналдса» при американцах, причем не только в ковидные 2020–2021 годы, но и в докризисный 2019-й. Впрочем, инфляция тоже не стоит на месте.

У ООО «Арена», которое после ухода Starbucks начало управлять кофейнями сети под вывеской Stars Coffee, выручка в 2024 году выросла на 29%, до 1,7 млрд рублей, а прибыль на 50%, до 104,4 млн рублей. Но дела у тандема рэпера Тимати и ресторатора Антона Пинского все равно идут хуже, чем у прежнего владельца сети ООО «Кофе Сирена»: в 2021 году компания получила выручку в 5,2 млрд рублей, чистую прибыль — почти в 200 млн рублей.

ООО «Майрест», которое до 2023 года принадлежало польской Amrest и управляло в России по франшизе сетями KFC и Pizza Hut, по итогам 2024 году получило прибыль 101,4 млн против убытка в 481 млн рублей по итогам 2023 года. Выручка бизнеса, который теперь принадлежит предпринимателям Константину Котову и Андрею Осколкову, увеличилась на 13%, до 20,9 млрд рублей, что даже больше, чем было в 2022 году при поляках. Но до прежней доходности еще далеко (в 2022 году KFC и Pizza Hut принесли Amrest 1,5 млрд чистой прибыли).

Как выручка, так и прибыль заведений общепита растут вместе с инфляцией. В отличие от модного ретейла этот сегмент мало зависит от импорта и ориентируется на местных поставщиков, так что драматичных изменений в ассортименте и логистике после ухода иностранных брендов не случилось.

Производство продуктов питания

Компания «Виола» вместе с одноименным брендом и молочным заводом в Московской области перешла от финского концерна Valio к совладелице группы «Велком» Раисе Деминой в 2022 году. 2023-й предприятие закончило с прибылью 295,9 млн рублей, но в 2024 году получило убыток 19,8 млн рублей. При этом выручка компании выросла на 25%, до 11,3 млрд рублей. В «Виоле» назвали результат ожидаемым: компания инвестировала в приобретение и запуск второй производственной площадки в Белгородской области. «За вычетом издержек, обусловленных сделкой и новым активом, бизнес ООО „Виола“ по итогам 2024 года продемонстрировал рост как в товарообороте, так и в операционной прибыли», — подчеркнули в пресс-службе. В компании также отметили «драматический рост» закупочных цен и дефицит сырья во второй половине 2024 года, которые «привели к некоторым издержкам». Но ожидают, что рынок стабилизируется.

ООО «Хлебный дом», которое до этого принадлежало финской Fazer, но в 2022 году вошло в холдинг «Коломенский», осталось в плюсе. Но прибыль упала на 38%, до 1,33 млрд рублей. При этом выручка увеличилась по итогам 2024 года на треть — до 23,2 млрд рублей, но очевидно, что компании удалось перенести в цены не все издержки. В письмах розничным сетям компания ранее указывала на рост тарифов на доставку продукции (более чем на 60%), увеличение стоимости аренды и обслуживания складских и экспедиционных площадей (на 30%), повышение зарплат операционного персонала (более чем на 40%), рост затрат на запасные части и техническое обслуживание производственного оборудования (более чем на 40%), подорожание упаковочных материалов (20%), рост стоимости привлечения кредитных ресурсов (в два раза).

В минус отработала Пивоваренная компания «Балтика», хотя убыток оказался в четыре раза меньше, чем год назад: 6,7 млрд рублей в 2024-м против 28,1 млрд рублей в 2023-м. Выручка выросла на 23%, до 134,7 млрд рублей. Датская Carlsberg Group потеряла контроль над российским бизнесом еще в 2023 году, когда управление «Балтикой» передали Росимуществу. При этом руководители компании оказались на скамье подсудимых из-за того, что передали Carlsberg права на иностранные бренды «Балтики» за рубежом. Вероятно, это и стало одной из причин убытков. В конце 2024 года компания перешла во владение «ВГ Инвест», созданной топ-менеджерами предприятия: права на бренд за рубежом тоже удалось вернуть.

Зато «Объединенные пивоварни — холдинг» (ранее «Объединенные пивоварни Хейнекен») увеличило прибыль на несколько порядков — с 13,8 млн рублей в 2023 году до 2,5 млрд рублей в 2024-м. При этом выручка выросла на 19%, до 48,5 млрд рублей. Сейчас производством владеет производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции из Ставрополья «Арнест». Выкупленный тем же холдингом бизнес Unilever (ООО «Арнест Юнирусь») увеличил прибыль на 57%, до 7,2 млрд рублей, выручку — на 15%, до 71,4 млрд рублей.

«Эйч энд Эн Трейд» (ранее Danone), которая в прошлом году перешла под контроль бывшего замглавы Минсельхоза Чечни Руслана Алисултанова после года управления Росимуществом, нарастила прибыль более чем в четыре раза — до 7,1 млрд рублей, а выручку на 21,6% — до 141,8 млрд рублей. Генеральный директор компании Якуб Закриев объяснил успех увеличением экспорта, модернизацией производства и расширением ассортимента. При этом компания также повышала отпускные цены, сообщая сетям о росте издержек на молочное сырье, а также кивала на рост расходов на ФОТ и повышение ключевой ставки.

Автопром

Наиболее сложная ситуация сложилась в автопроме. «Автозавод АГР» (ранее Hyundai) по итогам 2024 года смог выйти в плюс. После продажи предприятия группе АГР на площадке в Каменке была налажена сборка четырех автомобилей под брендом Solaris — из доставшихся в наследство от корейцев машинокомплектов Hyundai и KIA. Всего компания заработала 29,4 млрд рублей, что более чем в 10 раз больше по сравнению с 2023 годом, когда оно еще находилось в простое. Чистая прибыль составила 1,9 млрд рублей против убытка в 16,6 млрд рублей в 2023 году. Впрочем, до показателей до начала СВО компания пока не дотянула. Для сравнения: в 2021 году выручка составила 206,9 млрд рублей, чистая прибыль — 11,2 млрд рублей. Вторую площадку, в Шушарах, планируют перезапустить до конца этого года, но собирать там на первых порах будут машины из китайских машинокомплектов.

ООО «Шушары-Авто», которому принадлежит бывший завод Toyota в Петербурге, закончило 2024 год с убытком в размере 434,1 млн рублей, что в полтора раза больше, чем год назад. Несмотря на простой, кое-что завод все-таки зарабатывал: выручка составила 702,7 млн рублей. Основная часть этой суммы (637,5 млн) пришлась на продажу товарно-материальных ценностей. Также предприятие сдавало часть площадей в аренду. На днях собственники предприятия были скрыты из ЕГРЮЛ, что, по мнению экспертов, может говорить о подготовке перезапуска с участием восточного партнера. До этого владельцем завода было ФГУП «НАМИ».