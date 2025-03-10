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«Дает сверхокупаемость»: почему владелец выставил на продажу кафе в самом центре Ярославля

Заведение находится на Комсомольской улице

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29 комментариев
В Ярославле продают кафе «Душа» на Комсомольской улице | Источник: avito.ruВ Ярославле продают кафе «Душа» на Комсомольской улице | Источник: avito.ru

В Ярославле продают кафе «Душа» на Комсомольской улице

Источник:

В Ярославле продают знакомое многим ярославцам кафе «Душа», расположенное в доме № 12 на Комсомольской улице. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

«Прoдаeтся кафe в центре горoда c сaмым большим пешeхoдным трафикoм. Бизнeс существуeт два года, с нуля paзвили, нapaбoтали клиентcкую бaзу и пoлучили узнаваемoсть в горoде. Oснoвная узнаваeмоcть за счeт трехкратной побeды нa всеpоcсийском фестивале завтраков, а также уникального для города предложения „гонконгские вафли“», — говорится в информации.

Также оговаривается, что владелец бизнеса готов взять на себя управление и оказывать помощь новому собственнику в течение первых двух-трех месяцев.

По словам владельца заведения, дело прибыльное | Источник: avito.ruПо словам владельца заведения, дело прибыльное | Источник: avito.ru

По словам владельца заведения, дело прибыльное

Источник:

За бизнес просят 2,2 миллиона. По данным в объявлении, дело является прибыльным:

«Недавно была сделана перепланировка помещения, оптимизировано и обновлено меню. До обновления обороты были в среднем 1 350 000 рублей с ежемесячными расходами — 850 000 рублей. Соответственно чистая прибыль составляет порядка 500 тысяч рублей, что дает сверхокупаемость. После обновления меню прогнозируется увеличение прибыли».

О закрытии кафе речи пока не идет | Источник: avito.ruО закрытии кафе речи пока не идет | Источник: avito.ru

О закрытии кафе речи пока не идет

Источник:

Информацию о продаже порталу 76.RU подтвердили в самом заведении. Собственник кафе Игорь Люхничов озвучил причину, по которой ему приходиться расставаться со своим детищем:

«Кафе выставлено на продажу в связи с моим переездом в другой город».

По его словам, заведение сейчас продолжает работать. Речи о его закрытии не идет.

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Комментарии
29
Гость
10 марта, 17:18
А че выставил то? Если сверх прибыли)))
Гость
10 марта, 17:41
Легендарное ?
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