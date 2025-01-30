В Ярославской области частнику продали предприятие. Почему

Власти продали с аукциона производство в Ярославской области Источник: правительство Ярославской области











Ярославские власти продали частнику производство в Гаврилов-Ямском районе. Об этом 26 января рассказали в пресс-службе областной администрации со ссылкой на губернатора Михаила Евраева.

Аукцион выиграл единственный участник, так производство по добыче полезных ископаемых ушло с молотка за начальную стоимость. Теперь УФАС организовало проверку. Разбираемся в деталях сделки.

«Меняет собственника»

Еще в ноябре 2024 года министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров объявлял о включении в план приватизации 100% доли производства. Аукцион состоялся 24 января 2025 года на электронной площадке «РАД».

— Областное предприятие «Кварц» меняет собственника. Компания занимается разработкой карьеров, добычей глины и каолина в Гаврилов-Ямском районе. <…> Через электронную площадку Российского аукционного дома в кратчайшие сроки удалось найти нового владельца, — прокомментировал продажу «Кварца» губернатор Ярославской области.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус» на 28 января 2025 года, учредителем «Кварца» еще числится Министерство имущественных отношений Ярославской области.

В штате «Кварца» числится 34 сотрудника, и. о. директора — Вадим Суворов. На конец 2023 года компания заработала 81,4 миллиона рублей. И С 2016 по 2019 годы производство по разработке гравийных и песчаных карьеров находилось в собственности государственного предприятия Ярославской области «Ярдормост» и поставляло ему природные материалы.

В декабре 2023 года в областной прокуратуре сообщали, что должностные лица ООО «Кварц» привлечены к административной ответственности по административной статье о нарушении условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами. Районная прокуратура обнаружила, что компании добывают песок на землях селохозназначения без их перевода в земли промышленности.

Кто купил «Кварц»

На аукцион выставили 100% доли в уставном капитале ООО «Кварц». При продаже новому собственнику будут переданы четыре земельных участка в деревне Грудцино, общей площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров. Производство по добыче полезных ископаемых ушло с молотка за начальную стоимость — 52 миллиона 464 тысячи рублей. Шаг аукциона составлял 2 миллиона 623 тысячи рублей, однако повышения ставок не было.

На торги заявился один участник, который и признан победителем. Это индивидуальный предприниматель Савчук П. М. Он получил право приобрести лот по начальной стоимости.

Победитель должен заключить договор в течение пяти рабочих дней после проведения аукциона.

Предприниматель Петр Макарович Савчук зарегистрировался в 1998 году в Ярославле. Как указано на сервисе «Контур.Фокус», он занимается перевозкой грузов, производством сухих бетонных смесей, изделий из гипса и прочим. Петр Савчук также имеет долю в размере 67% в компании «Ярспецтранс», а также возглавляет собственную строительную фирму «ЦЕНТРОСПЕЦСТРОЙ», которая занимается прокладкой инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и другими видами деятельности. На конец 2023 года ярославская фирма заработала 60 миллионов рублей.

«Ограничил количество участников»

После проведения торгов в управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области поступила жалоба от ООО «ДСК 76». Компания просит проверить организатора аукциона.

— Продлив срок подачи заявок на участие в процедуре, организатор аукциона впоследствии принял решение его сократить и тем самым, по мнению заявителя, ограничил количество потенциальных участников и нарушил законодательство РФ о приватизации, — сообщили в пресс-службе ярославского УФАС.

Антимонопольщики рассмотрят жалобу 31 января.