Осень Обзор Когда придет настоящая зима: составляем прогноз по снегу и народным приметам

Когда придет настоящая зима: составляем прогноз по снегу и народным приметам

Второй месяц осени — отличный синоптик

125
По выпавшему в октябре снегу можно предсказать зиму | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПо выпавшему в октябре снегу можно предсказать зиму | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По выпавшему в октябре снегу можно предсказать зиму

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В большинстве регионов России октябрь — месяц, только предвещающий зиму, и постоянного снежного покрова ждать не стоит. Однако во второй половине месяца снег выпасть всё же может, и в зависимости от того, в какой день это произойдет, можно предсказать, когда придет настоящая зима и какой она будет. Достаточно довериться народным приметам и не пропустить снегопад.

Главная примета месяца, которую описывали многие исследователи, — первый снег в октябре выпадает за 40 дней до прихода настоящей зимы.

Публикуем список других снежных примет:

  • снег выпал, а деревья еще листву не сбросили, значит, скоро снег растает;

  • с какого числа в октябре пойдет снег, с такого числа в апреле придет весна;

  • если октябрь снежный, весной снег тоже долго не сойдет;

  • первый снег выпал 13 октября? Значит, зима придет нескоро;

  • сухой снег 19 октября — признак хорошего и теплого лета;

  • снегопад 20 октября предупреждает, что зима придет 22 ноября;

  • утренний снег 24 октября — предвестник суровой зимы.

Верите в приметы?

Да
Нет
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Комментарии
3
Гость
28 минут
Прогнозы по снегу — это больше гадание, чем наука.
Гость
26 минут
У нас в Сибири снег — редкость для октября, похоже на другие правила игры.
