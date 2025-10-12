Когда придет настоящая зима: составляем прогноз по снегу и народным приметам

В большинстве регионов России октябрь — месяц, только предвещающий зиму, и постоянного снежного покрова ждать не стоит. Однако во второй половине месяца снег выпасть всё же может, и в зависимости от того, в какой день это произойдет, можно предсказать, когда придет настоящая зима и какой она будет. Достаточно довериться народным приметам и не пропустить снегопад.
Главная примета месяца, которую описывали многие исследователи, — первый снег в октябре выпадает за 40 дней до прихода настоящей зимы.
Публикуем список других снежных примет:
снег выпал, а деревья еще листву не сбросили, значит, скоро снег растает;
с какого числа в октябре пойдет снег, с такого числа в апреле придет весна;
если октябрь снежный, весной снег тоже долго не сойдет;
первый снег выпал 13 октября? Значит, зима придет нескоро;
сухой снег 19 октября — признак хорошего и теплого лета;
снегопад 20 октября предупреждает, что зима придет 22 ноября;
утренний снег 24 октября — предвестник суровой зимы.
Верите в приметы?