Когда придет настоящая зима: составляем прогноз по снегу и народным приметам

В большинстве регионов России октябрь — месяц, только предвещающий зиму, и постоянного снежного покрова ждать не стоит. Однако во второй половине месяца снег выпасть всё же может, и в зависимости от того, в какой день это произойдет, можно предсказать, когда придет настоящая зима и какой она будет. Достаточно довериться народным приметам и не пропустить снегопад.