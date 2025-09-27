Цены вверх, температура вниз. Бархатный сезон в Сочи в этом году не оправдал ожиданий отдыхающих и туроператоров

Экстремальный сезон в Сочи подходит к концу Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Туристический сезон в Сочи в этом году можно назвать экстремальным. Холодный июнь, шторма и беспилотники. Была надежда на бархатный сезон, но и он оказался совсем не бархатным. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

— Степень моего везения в этом году. 23 сентября прилетел вечером. 24 и 25 сентября — солнечные безветренные дни, но пляж закрыт из-за угрозы от небратьев. С 26 сентября по 5 октября обещают дожди, хотя ранее новости были, что будет хороший, продолжительный, бархатный сезон. Остается грустить, — написал в комментариях к новости о закрытых пляжах наш читатель.

Туристка из Москвы Инна Громова тоже переживает, что отдых не удастся. Она поверила прогнозам и купила тур в Сочи на конец сентября.

— Беспилотники не так напрягают, мы уже к этому привыкли. А вот дождя не хотелось бы. Планировали поймать лето за хвост. Но видимо не судьба. Кого винить? Сами виноваты. Нужно было выбирать для отдыха более теплые страны, так и сделаем на новогодние каникулы, — говорит Инна.

Осенью для отдыха нужно выбирать более теплые страны Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Кто опасается, тот изменил направление

Издание «Турдом» отмечает, что некоторые туристы предъявили претензии своим туроператорам, которые не предупредили, что на отдыхе в Сочи могут объявить беспилотную опасность и может закрыться аэропорт. Якобы эти факты испортили им отпуск. Однако большинство туристов понимают, что компании совершенно ни при чем. И никаких претензий не высказывают.

— Со стороны туристов не было ни одной просьбы о переселении, — рассказали в пресс-службе «Алеан».

— В августе из-за угрозы атаки беспилотников в Сириусе некоторые туристы уезжали с отдыха раньше запланированного срока. Сейчас такого нет. В городе вижу много машин с номерами других регионов: люди всё равно едут, — утверждает директор сочинской туркомпании «Аэлита» Александра Сердюченко.

Юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская утверждает, что отели и туроператоры не обязаны предупреждать клиентов при бронировании о возможности атак БПЛА.

— Угроза безопасности на курорте в соответствии со ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности» уполномоченным государственным органом не объявлялась, а значит, при добровольном отказе от поездки или сокращении дней пребывания в гостинице турист получит возврат стоимости проживания или тура за вычетом фактически понесенных расходов, — рассказала юрист.

Спада бронирований и всплеска аннуляций ранее забронированных туров и проживания туроператоры не фиксируют. В конце сентября — октябре завершается бархатный сезон и спрос обычно снижается. Скорее всего поэтому ситуация не оказывает значительного влияния на спрос, как могло бы произойти летом. Угроза атаки БПЛА, временные закрытия аэропорта из-за «Ковра» уже случались на курорте в последние летние месяцы. И туристы, которые опасаются отдыхать в Сочи, выбрали другие направления еще на стадии бронирования. Большинство туристов, которые хотят в Сочи, больше интересует прогноз погоды. А он неутешительный. 25 сентября был последний по-настоящему летний день. Уже 26 сентября на курорт придет холодный фронт с дождями, грозами и похолоданием до +18 °С. Пляжному сезону — конец. Нестабильная погода продержится до 4–5 октября. За это время море существенно остынет.

Искупаться в море после дождей в октябре смогут только самые бесстрашные Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Можем получить мертвый сезон»

Заместитель генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерий Сычев в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметил, что уже нужно по идее подводить итоги начала продаж по межсезонью. Ведь обычно в этот период ранее уже открывались продажи новогодних туров. Но не в этом году. Возможно, сыграл фактор неопределенности у населения, о том, где встречать Новый год, они подумают позже. Сейчас бы успеть поймать бархатный сезон. И спрос на него, по мнению Валерия, неплохой.

— Довольно неожиданным оказался октябрь, в целом его можно характеризовать как удачный, также хочу отметить удачный старт осенних каникул. Эти туры продаются хорошо. На этом, наверное, из хороших новостей все. Из негативного могу отметить высокие цены в период межсезонья и недостаток предложений бюджетного отдыха в ценовой категории 3 тысячи рублей. Программа «Открытый Юг», которую мы продвигаем, выдает лишь ограниченный спектр предложений в этой цене, — отметил Валерий. Он уверен, высокие цены в целом по межсезонью ведут к снижению массового потока. Зато усилился спрос по топовым объектам Абхазии.

— Есть опасения, что отельеры не отреагировали на негативные тенденции в спросе и продолжают надеяться на загрузку своих объектов, несмотря ни на что. Как следствие, мы можем получить «мертвый сезон» к январю–марту 2026 года. Чего бы очень не хотелось, — говорит Сычев.

Эксперт уверен, что жадность сочинских отельеров связана с отсутствием согласованности. Раньше связующим звеном в отрасли была администрация курорта, теперь нет. Валерий считает, что весь санкур стал заложниками сочинских отельеров. Они промахнулись с ценами, а страдает весь регион. Люди не приезжают — услуги сервиса, питания, прокатов, экскурсионка не получают денег.

— Мы должны менять стратегию и тактику, но в головах отельеров нет понимания, почему у нас упала загрузка. И пытаются выправить это спецпредложениями, а до собственников отелей не доводят, что надо серьезно пересматривать ценовую стратегию, иначе люди просто не приедут, — считает Валерий.

К росту цен, по его мнению, привело и отсутствие в Сочи крупных операторов, которые продавали бы пакетные туры с перелетом. Раньше работал «Библио-глобус», он ронял цены, ему нужно было загружать объекты. Оператор ушел, и сдерживать аппетиты отельеров стало некому. Даже несмотря на то, что многие санатории закрылись для внешнего рынка и принимают на реабилитацию военных, следовательно, количество номеров уменьшилось, но спроса всё равно не хватает, чтобы покрыть все эти предложения. Ситуация будет только усугубляться. Вместо того, чтобы ее спасать, все игроки рынка только ждут, что вот-вот всё исправится.

— Надо бить тревогу и понижать цены. Но у отелей нет такой задачи. И это приведет к тому, что мы как «Титаник» будем очень медленно с грустными лицами тонуть, — заключил эксперт.

Последний летний день в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что с ценами?

Авиакомпании уже отреагировали на спад спроса. Из Москвы в Сочи в ближайшие даты можно улететь всего за 2100 рублей. И это «Аэрофлотом». Но аттракцион невиданной щедрости заканчивается уже в начале октября — цены опять взлетели, и за перелет придется отдать уже от 12 тысяч рублей. Стоимость билетов снова снижается только к 10 октября.