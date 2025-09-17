«Выкопали, а она гниет»: садоводы теряют урожай картофеля — как его спасти

Пока одни дачники собирают крепкий картофель, другие рискуют остаться без урожая Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Садоводы, отложившие в этом году выкопку картошки на сентябрь, столкнулись с неприятными последствиями: урожай начал гнить. И об этом говорят не в каком-то одном СНТ, а в разных регионах страны. Когда эхо этих жалоб донеслось и до нас, мы решили, что медлить нельзя, и тут же обратились к агроному, чтобы узнать, что происходит и как спасти то, что осталось.

«Выбросили уже несколько ведер»

Жалобы огородников похожи одна на другую — садоводы говорят, что после выкапывания картофель чернеет и гниет, и никто не может понять, в чем причина.

— Мы ее выкопали, а теперь она лежит и гниет, вместо того чтобы нормально сохнуть. Часть успели в подвал спустить, теперь приходится несколько раз в неделю ходить и перебирать. Выбросили уже несколько ведер, — отметила дачница Елена.

Ее слова подтверждает и другая собирательница картошки Анастасия. Она добавила, что при выкопке урожай не выглядел поврежденным, а чернеть стал только при сушке.

В свою очередь дачница Александра объяснила, что столкнулась с такой проблемой в прошлом году. В этом сезоне семья решила картошку выкопать в конце августа. В итоге на 22 ведра было всего два поврежденных клубня.

«Дождь — это первый провокатор»

Ситуация с повреждением урожая картофеля происходит не первый год. По словам агронома и кандидата сельскохозяйственных наук Людмилы Шубиной, всему виной обилие влаги и холод с туманами.

— Дождь — это первый провокатор, пониженная температура — второй, — объяснила Людмила Шубина.

Всё это провоцирует активное развитие грибкового заболевания, с которым знакомы практически все дачники — фитофтороза. Из-за него клубни сначала чернеют, а затем начинают гнить. И всё это — за пару недель.

— Появляются бурые пятна на зеленой массе, а затем грибок проникает к клубням, — рассказала агроном.

Утренние холодные росы и густые туманы позволяют грибку распространяться еще быстрее, чем обычно. От заражения ботвы до перехода на клубни проходит всего 3-5 дней.

— Те, кто начал копать только в сентябре, рискуют уже к февралю остаться без картошки, — отметила специалист. — Значит, нужно докупить в районах, где более песчаная и проветриваемая почва.

И что теперь делать?

Людмила Шубина советует первым делом после выкопки урожая обязательно просушить картошку в течение десяти дней. Этого срока хватит, чтобы зараженные фитофторозом клубни показали себя.

— Потом тщательно перебрать и выкинуть, не жалея, все клубни, которые хоть немного почернели. Или же их можно отложить, срезать поврежденное и сразу приготовить. Пожарить, потушить, запечь, — перечислила Людмила Шубина. — Человек фитофторозом не болеет, поэтому можно есть, срезав черноту.

Второй вариант — использовать клубни для приготовления крахмала. Нужно почистить клубни и натереть на мелкой терке или перекрутить на мясорубке. Залить холодной водой, хорошо отжать твердую часть, оставив только жидкость. Крахмал осядет на дно. Нужно аккуратно сливать воду и подливать чистую около 4–5 раз, чтобы в итоге осталась белая плотная часть. Ее выложить на фольгу и просушить. В среднем с одного ведра можно получить около килограмма крахмала.

Что делать в следующем году

Если вы не хотите столкнуться с подобной проблемой в будущем, агроном советует обратить внимание на устойчивые к фитофторозу сорта. Такие как, например, «розара», «лина», «санте».

— И главное спасение — это, конечно, ранняя выкопка картофеля. Перед ней нужно скосить ботву на высоту 15−20 сантиметров. Этим приемом мы уменьшаем количество спор, которые опадают на почву и прорастают внутрь в клубни, — подчеркнула специалист.

Как правильно хранить картошку

Перед отправкой на хранение картофель нужно перебрать. Его можно высыпать в мешки или сетки. Идеальные условия хранения — темное, прохладное и проветриваемое помещение.

— Должно быть около +5 градусов, темно и влажно. Если будет свет, то картошка начнет зеленеть, а при сухом воздухе — быстро сохнуть, — объяснила агроном. — Нужно хотя бы раз в месяц проверять урожай и убирать подгнившие клубни.