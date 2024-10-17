Зря время потеряете: список цветов, с которых не стоит собирать семена, и тех, что можно заготовить

Мелкосемянные культуры очень сложно заготавливать — придется работать чуть ли не под лупой Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Семена с каждым годом становятся только дороже, а некоторые сорта и гибриды уже не так просто достать. Стоит задуматься о самостоятельном сохранении своих самых любимых цветов. Но не стоит торопиться — не все из них могут дать семена, которые принесут желаемый результат.

С каких цветов не стоит брать семена

На пакетике с семенами всегда содержится важная информация. Если написано F1 — значит, это гибриды первого поколения: взяли сорта, скрестили и получили гибрид. И если собрать с таких цветков семена, то обязательно произойдет расщепление, то есть на следующий год вы получите, например, не махровые цветки, а обычные.

Примерно 20–30% от всех семян в первый год вырастут не гибридами, а сортами. Эта цифра может быть выше и ниже в отдельных ситуациях. Многое зависит и от производителя. В любом случае сбор семян с гибридов — это всегда своеобразная рулетка.

Петунии

Петунии редко дают семена, с которых можно получить тот же цвет Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Первая в списке по желанию сбора семян — петуния. Растение цветет и радует глаз весь сезон.

— Семена петунии очень мелкие, находятся в коробочке, которой нужно дать вызреть. Собирать можно самые простые сорта, а вот с махровыми и экзотическими не получится, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Очень редко у дачников получается получить тот же цвет, что был у растения. Поэтому, если для вас этот вопрос принципиальный, то придется купить пакетик у производителя, а весной размножить растения с помощью черенкования.

Эустомы

Семена этого капризного цветка собрать не так просто, а всхожесть, здоровье и расцветка будут под большим вопросом. При этом стоят семена эустомы очень дорого.

— Каждое семечко на вес золота, но его еще нужно уметь получить. Бывает фасовка вплоть до пяти семечек. Это всё иностранная селекция, и цена, понятно, очень высокая, — отметила агроном.

Поэтому лучше попробовать сохранить растения, выкопав их под зиму.

Дельфиниумы

Они прекрасно растут и самосевом, но постепенно теряют свои декоративные характеристики. Грядку стоит пропалывать от лишних растений и подсаживать новые нужные гибриды, тогда цветник останется красивым.

С каких цветов можно собрать семена

Многие однолетние культуры прекрасно вызревают даже в Сибири. С части из них можно собрать семена, но делать это нужно правильно.

Проще всего собирать семена с бархатцев и календулы Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Однолетняя астра

Нужно дождаться, когда завянут все лепестки. На растении, которое пойдет на семена, изначально оставляют только три первых соцветия, чтобы получить качественный материал.

Как только цветок будет больше похож на одуванчик — основная часть подсохнет и превратится в пушистый шар, — можно собирать семена. Их нужно аккуратно стряхнуть на бумагу или газету и просушить в течение недели. Убрать на хранение.

Бархатцы

Собирать семена бархатцев не трудно. Нужно обращать внимание на отцветшие соцветия и не пропустить момент. Если коробочка полностью высохнет, то семена просто окажутся на земле.

Срывать нужно коробочки светло-коричнего цвета. Семена также высыпать на газетку или бумагу и просушить в течение недели.

Анютины глазки

В этом случае придется проявить ловкость. Семена собирают, когда цветок полностью отцвел. Под семенную коробочку нужно подставить емкость или бумажку — так мелкие семена можно будет легко собрать.

Можно срезать недозревшие семенные коробочки, но их придется доспеть на подоконнике, потратив на это примерно 2–3 недели.

Календула

Как и в случае с анютиными глазками, семена календуды можно собирать двумя способами. Если коробочка уже стала коричневой, то нужно сделать мешочек из марли и накинуть на цветок и уже потом встряхнуть — так семена не разлетятся.

Можно срезать еще зеленые коробочки, дать дозреть в течение нескольких недель и отправить на хранение.

Цинния

Срежьте уже подсохшие цветы и досушите их на подоконнике в течение двух недель. После этого можно достать семена и уже отдельно просушить их в течение недели на газете или бумаге. Потом можно убрать их на хранение.

Что еще почитать про сад и огород

Заканчивается дачный сезон, и очень важно сделать всё правильно, чтобы весной не схватиться за голову. Мы составили список самых важных дел на даче в октябре.

Вместе с агрономом составили список цветов, которые нужно успеть выкопать до холодов.