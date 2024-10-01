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Осень Пурпурная вспышка озарила небо над Ярославлем. Что это было

Пурпурная вспышка озарила небо над Ярославлем. Что это было

Публикуем фотографии от читателей 76.RU

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2 комментария

Осенние закаты — самые яркие

Вечером 30 сентября небо над Ярославлем на несколько мгновений окрасилось в малиновый. Закат в последний день первого осеннего месяца поразил ярославцев. Город озарило багряное зарево.

— Какое небо! Только посмотрите на этот цвет! Как красиво, — восторгается читательница 76.RU.

Вспышка появилась около шести вечера и задержалась на несколько минут. Порозовевшее небо отражалось в окнах и зеркалах авто. Как рассказал в беседе с 76.RU ярославский фотограф и автор блога «Охотник за облаками» Михаил Завьялов, такой цвет неба — случайное совпадение.

— Заходящее солнце подсветило край слоистой облачности, стечение обстоятельств, не более, — пояснил в беседе с 76.RU Михаил.

Читатели 76.RU прислали десятки красочных кадров. Давайте вместе любоваться эффектным закатом.

Город озарил алый закат

Солнце пробивалось сквозь плотные облака

Вода в закатном свете «окрасилась» в лиловый и розовый

Малиновый закат порадовал ярославцев всего несколько минут

Розовая вспышка появилась ближе к горизонту

Наш читатель поймал солнце

Алый закат озарил город

Оттенки осени

А как вам такой ракурс?

Розовое небо задало настроение уюта

Живописное небо, как сказал эксперт, всего лишь стечение обстоятельств

Яркие краски неба ярославцы ловили и в отражениях

В один вечер дорога домой оказалась необычнее

Ранее мы также показывали зловещие волнистые облака «асператус» (или «асперитас»). Подобные «ватные тучи» образуются при мощной струе теплого воздуха на высоте и сильной турбулентности.

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Комментарии
2
Гость
15 минут
Красота ♥️ Спасибо 76ру✌️🤩 даже это хотят у нас отнять ради сохранения своей злобной власти
Гость
15 минут
Красивый был закат. По приметам такой к ясной погоде.
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