Пурпурная вспышка озарила небо над Ярославлем. Что это было

Осенние закаты — самые яркие Источник: читатели 76.RU











Вечером 30 сентября небо над Ярославлем на несколько мгновений окрасилось в малиновый. Закат в последний день первого осеннего месяца поразил ярославцев. Город озарило багряное зарево.

— Какое небо! Только посмотрите на этот цвет! Как красиво, — восторгается читательница 76.RU.

Вспышка появилась около шести вечера и задержалась на несколько минут. Порозовевшее небо отражалось в окнах и зеркалах авто. Как рассказал в беседе с 76.RU ярославский фотограф и автор блога «Охотник за облаками» Михаил Завьялов, такой цвет неба — случайное совпадение.

— Заходящее солнце подсветило край слоистой облачности, стечение обстоятельств, не более, — пояснил в беседе с 76.RU Михаил.

Читатели 76.RU прислали десятки красочных кадров. Давайте вместе любоваться эффектным закатом.

Город озарил алый закат Источник: Егор

Солнце пробивалось сквозь плотные облака Источник: Anasteeeysha











Вода в закатном свете «окрасилась» в лиловый и розовый Источник: Артем Черняев

Малиновый закат порадовал ярославцев всего несколько минут Источник: Mikhail

Розовая вспышка появилась ближе к горизонту Источник: Arinaa

Наш читатель поймал солнце Источник: Ronin

Алый закат озарил город Источник: ShinePhotos / T.me











Оттенки осени Источник: ShinePhotos / T.me











А как вам такой ракурс? Источник: Юлия Барсукова











Розовое небо задало настроение уюта Источник: Сергей Жаркий











Живописное небо, как сказал эксперт, всего лишь стечение обстоятельств Источник: Виктор











Яркие краски неба ярославцы ловили и в отражениях Источник: Ришик











В один вечер дорога домой оказалась необычнее Источник: Xхх









