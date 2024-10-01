Пурпурная вспышка озарила небо над Ярославлем. Что это было

Вечером 30 сентября небо над Ярославлем на несколько мгновений окрасилось в малиновый. Закат в последний день первого осеннего месяца поразил ярославцев. Город озарило багряное зарево.
— Какое небо! Только посмотрите на этот цвет! Как красиво, — восторгается читательница 76.RU.
Вспышка появилась около шести вечера и задержалась на несколько минут. Порозовевшее небо отражалось в окнах и зеркалах авто. Как рассказал в беседе с 76.RU ярославский фотограф и автор блога «Охотник за облаками» Михаил Завьялов, такой цвет неба — случайное совпадение.
— Заходящее солнце подсветило край слоистой облачности, стечение обстоятельств, не более, — пояснил в беседе с 76.RU Михаил.
Читатели 76.RU прислали десятки красочных кадров. Давайте вместе любоваться эффектным закатом.
Ранее мы также показывали зловещие волнистые облака «асператус» (или «асперитас»). Подобные «ватные тучи» образуются при мощной струе теплого воздуха на высоте и сильной турбулентности.