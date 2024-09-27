Цветы под зиму: что осенью посадить в цветнике — важный список

Осенью стоит позаботиться не только о плодово-ягодных культурах, но и о цветах. Самое время посеять что-то новенькое и поухаживать за уже имеющимися растениями, чтобы весной было меньше хлопот.
Когда сажать тюльпаны осенью
Среди обязательных к высадке осенью цветов — тюльпаны. Их нужно посадить до середины октября. Луковицам обязателен холод, чтобы весной дать прекрасный цветок.
— На луковице не должно быть пятен и повреждений. Внимательно осмотрите ее, чтобы не было следов от ударов. Лучше выбирать луковки покрупнее — около 3-4 сантиметров в диаметре, крепкие, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Глубина посадки — три высоты луковицы. Так цветок хорошо перезимует.
Тюльпаны любят рыхлую почву, поэтому землю за неделю до высадки нужно перекопать, удалить сорняки. В каждую лунку добавьте чайную ложку древесной золы и столько же двойного суперфосфата.
Чем подкормить пионы осенью
Пионы лучше всего пересаживать и подкармливать именно осенью. Так растения лучше переживут зиму и порадуют красивым цветением.
— Выбирайте крупные корневища без повреждений, гнили и пятен. Все лишнее нужно удалить перед посадкой. Пионы хорошо растут на солнечных участках, защищенных от ветра, — отметила специалист.
Все правила высадки пионов мы уже подробно разбирали с агрономом. Если высаживать этой осенью новые кусты вы не планируете, то нужно обрезать старые и обязательно их подкормить. В среднем требуется по 30 г фосфорно-калийных удобрений. Азотистые подкормки стоит оставить до весны.
Когда сажать дельфиниумы и люпины
Со второй декады октября можно под зиму посеять дельфиниумы и люпины. Семена пройдут естественную стратификацию — обработку холодом. Тогда весной будут более здоровые и крепкие растения.
Специалист отмечает, что стоит взять на посев чуть больше семян, чем планируется получить растений — примерно на 15-20%, чтобы точно добиться желаемого результата.
Грунт нужно хорошо перекопать и удобрить хотя бы фосфорно-калийными подкормками: по 30 грамм на квадратный метр и по стакану золы. Глубина заделки — 1-2 сантиметра. Сверху семена лучше просыпать песком, а потом закрыть грунтом.
Как сажать бархатцы и астры осенью
Бархатцы и астры не нуждаются в холоде, но если хочется получить весной цветы пораньше, то можно посеять их осенью. Делать это можно только после наступления достаточно холодной погоды. Примерно со второй декады октября и до конца месяца.
— Если будет тепло и семена успеют прорасти, то всходы погибнут и цветов весной вы не дождетесь, — предупредила агроном. — Более привычный способ — посев рассады или сразу в весенний грунт.
На каждый квадратный метр земли нужно будет внести по 30 г фосфорно-калийных удобрений и по 1-2 килограмма перегноя. Азотистые удобрения нужно вносить весной, чтобы сейчас не спровоцировать рост растений. Глубина посадки — до 2 сантиметров.
Космея и календула
В середине октября стоит посеять космеи и календулы, чтобы получить весной более ранние и здоровые всходы. Эти культуры прекрасно зимуют, но не любят заболоченные места. Для грядки стоит выбирать землю, где не задерживается весенняя влага.
Правила посева такие же, как для бархатцев. Обязательно перекопайте и удобрите землю, и сейте культуры на глубину 1-2 сантиметра.
Что еще можно посеять под зиму
Целый ряд более редких цветов также можно сеять осенью, чтобы не тратить на них драгоценное время весной. Среди них — алиссум, цинния, виола, рудбекия. Важно правильно подготовить землю. Перекопать ее за неделю до посева, удобрить и соблюдать глубину посева — не менее одного сантиметра. В этом случае культуры хорошо перезимуют.
Сеять лучше всего в солнечную погоду. Обязательно полить грядку водой и для удобства поставить опознавательные знаки, чтобы весной ничего не перепутать и не вытоптать взошедшие цветы.
Важное про сад и огород
В конце сентября на огороде остаются одинокая капуста поздних сортов и, конечно, хрен. Самое время вспомнить об этом полезном овоще и сделать заготовки.
Калину и рябину дачники будут убирать в самую последнюю очередь. Если поторопиться со сбором, то ягоды будут кислыми и горькими.
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