«Мода на простые бабушкины цветы»: садовод назвала «ленивые» растения для оформления клумбы

Пеларгония подойдет как для открытого грунта, так и в кашпо Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Садовод и автор блога «Огород на диване» Анастасия Огор из Переславля-Залесского Ярославской области рассказала об актуальных трендах оформления клумб осенью 2024 года. В этом году дачницы выбирают неприхотливые, «ленивые», но яркие растения. Какие именно? Читайте в материале.

«Простые бабушкины цветы»

В этом году самым популярным для оформления сада цветком стала пеларгония. Вариант с резными листами можно высадить в клумбу или кашпо на крыльцо.

— Сейчас возвращается мода на простые бабушкины цветы. Например, всем известная с детства герань — это один из самых популярных цветков, которые выращивают не только дома, но даже гораздо чаще в саду. Привычное нам название «герань» сменилось на более правильное «пеларгония», а красные сильно пахнущие цветы вытеснило огромное многообразие сортов этого прекрасного цветка. Они просты в уходе, всё лето пышно цветут, — рассказала в беседе с 76.RU дачный эксперт.

Анастасия обращает внимание, из многообразия сортов пеларгоний можно выбрать любую форму и расцветки. К примеру, есть махровые или пионовидные сорта.

Бархатцы — пик продаж в садоводческих магазинах Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











На втором месте по популярности в оформлении цветочных композиций — бархатцы. Кто-то считает, что яркие макушки — вариант для города. Однако опытные хозяйки не отказывают этим неприхотливым растениям.

— Не выходят из моды бархатцы. Сейчас их появилось много сортов, что позволяет выйти за рамки приевшегося всем обитателя городских клумб. Бархатцы бывают с цветками в виде огромных белых шаров или с чередованием пестрых бордовых и желтых полосок. Например, сорт «стриптиз», — добавила Анастасия.

Такая же классика — петунии, а также хосты, которые помогают озеленить даже самый тенистый участок.

Петунии добавят цвета на любой участок Источник: Кирилл Поверинов











«Главный тренд сезона»

Новичками на клумбах стали алиссумы. Эти не требующие особого ухода цветы привлекают садоводов огромными белыми шапками.

— Главный тренд уходящего сезона — это колеусы. Тоже всем привычное растение, которое раньше росло на окошке в каждой поликлинике, теперь это модное садовое растение. Прекрасный травянистый ковер ярких окрасок сделает ваш сад эффектным, — рассказала Анастасия.

Колеусы разбавят яркими листьями цветочную композицию Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











А если вы не боитесь трудных в уходе растений, высадите на участок изящные эустомы.

— На волне садоводческого блогерства стало очень модным пытаться выращивать эустомы. Почему пытаться? Потому что это похоже на какой-то бесконечный процесс. Сеют эустомы в ноябре-декабре, чтоб летом увидеть их цветение. Всё это время ты случаешь пылинки с малютки, стоящей под фотолампами всю зиму. При этом растет она так медленно, что кажется, будто она и не растет вовсе. Но модные тренды толкают нас на путь полугодичного ожидания роста эустомы, — добавила Анастасия.

«То, что не выходит из моды»

При оформлении дачного участка стоит обратить внимание на многолетние растения.

— Привычными и постоянными для каждого дачника на протяжении многих лет остаются ирисы, лилии, лилейники, розы, пионы, георгины — это то, что никогда не выходит из моды, — поделилась Анастасия.

Кусты георгинов могут стать живой изгородью на участке Источник: Кирилл Поверинов











А вот гладиолусы и астры в этом году потеряли актуальность.

— Выходят из моды гладиолусы. С тех пор как школьники на Первое сентября перестали ходить с букетами цветов из бабушкиного сада, такой чудесный осенний цветок, как гладиолус, потерял свою актуальность, — рассказала садовод. — Менее популярны астры. Хотя напрасно. Большие цветные пушистые шапки астр — настоящее украшение сентябрьского сада.