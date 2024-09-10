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Осень Обустраиваем дачу «Мода на простые бабушкины цветы»: садовод назвала «ленивые» растения для оформления клумбы

«Мода на простые бабушкины цветы»: садовод назвала «ленивые» растения для оформления клумбы

Публикуем советы от Анастасии Огор

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1 комментарий

Пеларгония подойдет как для открытого грунта, так и в кашпо

Садовод и автор блога «Огород на диване» Анастасия Огор из Переславля-Залесского Ярославской области рассказала об актуальных трендах оформления клумб осенью 2024 года. В этом году дачницы выбирают неприхотливые, «ленивые», но яркие растения. Какие именно? Читайте в материале.

«Простые бабушкины цветы»

В этом году самым популярным для оформления сада цветком стала пеларгония. Вариант с резными листами можно высадить в клумбу или кашпо на крыльцо.

— Сейчас возвращается мода на простые бабушкины цветы. Например, всем известная с детства герань — это один из самых популярных цветков, которые выращивают не только дома, но даже гораздо чаще в саду. Привычное нам название «герань» сменилось на более правильное «пеларгония», а красные сильно пахнущие цветы вытеснило огромное многообразие сортов этого прекрасного цветка. Они просты в уходе, всё лето пышно цветут, — рассказала в беседе с 76.RU дачный эксперт.

Анастасия обращает внимание, из многообразия сортов пеларгоний можно выбрать любую форму и расцветки. К примеру, есть махровые или пионовидные сорта.

Бархатцы — пик продаж в садоводческих магазинах

На втором месте по популярности в оформлении цветочных композиций — бархатцы. Кто-то считает, что яркие макушки — вариант для города. Однако опытные хозяйки не отказывают этим неприхотливым растениям.

— Не выходят из моды бархатцы. Сейчас их появилось много сортов, что позволяет выйти за рамки приевшегося всем обитателя городских клумб. Бархатцы бывают с цветками в виде огромных белых шаров или с чередованием пестрых бордовых и желтых полосок. Например, сорт «стриптиз», — добавила Анастасия.

Такая же классика — петунии, а также хосты, которые помогают озеленить даже самый тенистый участок.

Петунии добавят цвета на любой участок

«Главный тренд сезона»

Новичками на клумбах стали алиссумы. Эти не требующие особого ухода цветы привлекают садоводов огромными белыми шапками.

— Главный тренд уходящего сезона — это колеусы. Тоже всем привычное растение, которое раньше росло на окошке в каждой поликлинике, теперь это модное садовое растение. Прекрасный травянистый ковер ярких окрасок сделает ваш сад эффектным, — рассказала Анастасия.

Колеусы разбавят яркими листьями цветочную композицию

А если вы не боитесь трудных в уходе растений, высадите на участок изящные эустомы.

— На волне садоводческого блогерства стало очень модным пытаться выращивать эустомы. Почему пытаться? Потому что это похоже на какой-то бесконечный процесс. Сеют эустомы в ноябре-декабре, чтоб летом увидеть их цветение. Всё это время ты случаешь пылинки с малютки, стоящей под фотолампами всю зиму. При этом растет она так медленно, что кажется, будто она и не растет вовсе. Но модные тренды толкают нас на путь полугодичного ожидания роста эустомы, — добавила Анастасия.

«То, что не выходит из моды»

При оформлении дачного участка стоит обратить внимание на многолетние растения.

— Привычными и постоянными для каждого дачника на протяжении многих лет остаются ирисы, лилии, лилейники, розы, пионы, георгины — это то, что никогда не выходит из моды, — поделилась Анастасия.

Кусты георгинов могут стать живой изгородью на участке

А вот гладиолусы и астры в этом году потеряли актуальность.

— Выходят из моды гладиолусы. С тех пор как школьники на Первое сентября перестали ходить с букетами цветов из бабушкиного сада, такой чудесный осенний цветок, как гладиолус, потерял свою актуальность, — рассказала садовод. — Менее популярны астры. Хотя напрасно. Большие цветные пушистые шапки астр — настоящее украшение сентябрьского сада.

Ранее мы рассказывали, какие ошибки чаще всего допускают при оформлении дачного участка.

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Комментарии
1
Гость
10 сентября 2024, 20:43
Очень радует глаз вишневый сад и цветочные клумбы у библиотеки имени А.П.Чехова на углу ул.Слепнева и ул.Ньютона в Ярославле. Уже много лет радуют. Спасибо коллективу библиотеки! Замечательные люди там работают.
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