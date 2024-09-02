Каким будет сентябрь? В Центральной России рекордную жару сменит арктическое вторжение

Лето продолжается Источник: Кирилл Поверинов











В большинстве регионов Европейской России в начале сентября воздух будет прогреваться на 2–4°С выше климатической нормы.

При этом в атмосфере над Центральной Россией «будет доминировать очаг высокого давления». Это значит, что большую часть времени будет ясно и солнечно.

В начале рабочей недели регион ждет околорекордная жара: днём +27…+32°C, в конце периода аномалия немного сократится: днём до +22…+27°. специалисты центра «Фобос»

— Метеорологическая осень начнётся лишь в середине месяца — почти на 2 недели позднее климатических сроков, — сообщают специалисты «Фобоса». — А в конце второй декады сентября ожидается мощное арктическое вторжение, так что показания термометров окажутся почти на 4°С ниже климатической нормы, и лишь в финале сентября появятся шансы на потепление. При этом осадков в течение месяца ожидается на 15–25% ниже нормы, которая составляет 66 мм.

Какой будет погода с 3 по 8 сентября в Ярославской области: