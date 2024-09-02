Каким будет сентябрь? В Центральной России рекордную жару сменит арктическое вторжение

В большинстве регионов Европейской России в начале сентября воздух будет прогреваться на 2–4°С выше климатической нормы.
При этом в атмосфере над Центральной Россией «будет доминировать очаг высокого давления». Это значит, что большую часть времени будет ясно и солнечно.
В начале рабочей недели регион ждет околорекордная жара: днём +27…+32°C, в конце периода аномалия немного сократится: днём до +22…+27°.
— Метеорологическая осень начнётся лишь в середине месяца — почти на 2 недели позднее климатических сроков, — сообщают специалисты «Фобоса». — А в конце второй декады сентября ожидается мощное арктическое вторжение, так что показания термометров окажутся почти на 4°С ниже климатической нормы, и лишь в финале сентября появятся шансы на потепление. При этом осадков в течение месяца ожидается на 15–25% ниже нормы, которая составляет 66 мм.
Какой будет погода с 3 по 8 сентября в Ярославской области:
во вторник, 3 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, небольшой дождь; ночью +15..17°C, днем +25..27°C, ветер северо-восточный, умеренный;
в среду, 4 сентября, ожидается ясная погода; ночью +11..13°C, днем +20..22°C, ветер восточный, умеренный;
в четверг, 5 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью +9..11°C, днем +19..21°C, ветер восточный, умеренный;
в пятницу, 6 сентября, ожидается ясная погода; ночью +9..11°C, днем +21..23°C, ветер слабый;
в субботу, 7 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью +10..12°C, днем +22..24°C, ветер слабый;
в воскресенье, 8 сентября, ожидается малооблачная погода; ночью +11..13°C, днем +23..25°C, ветер юго-восточный, умеренный.