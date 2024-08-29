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Осень Лето продолжится? Синоптики рассказали, какую погоду ждать в сентябре в Центральной России

Лето продолжится? Синоптики рассказали, какую погоду ждать в сентябре в Центральной России

Публикуем прогноз для ярославцев

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Ожидается жаркий сентябрь

Сибирь ждет осень, а на Русской равнине продолжается лето. Столь контрастные погодные условия — следствие противоборства циклонов.

— В результате в России встретятся сырая промозглая осень и знойное субтропическое лето. На северо-востоке Русской равнины, в Нижнем и Среднем Приобье дневная температура не превысит +12…+17°. В это же время на западе европейской части даже в Заполярье столбики термометров покажут +15…+20°. В средней полосе воздух прогреется до +23…+28°, в Черноземье — до +28…+33°, — уточнили специалисты «Фобоса».

Какой будет погода с 30 августа по 4 сентября в Ярославской области:

  • в пятницу, 30 августа: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью +13..15°, днем +23..25°, ветер слабый;

  • в субботу, 31 августа: ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +25..27°, ветер южный, умеренный;

  • в воскресенье, 1 сентября: в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +27..29°, ветер южный, умеренный;

  • в понедельник, 2 сентября: ожидается переменная облачность; ночью +18..20°, днем +25..27°, ветер южный, умеренный;

  • во вторник, 3 сентября: в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью +14..16°, днем +26..28°, ветер южный, умеренный;

  • в среду, 4 сентября: ожидается малооблачная погода; ночью +19..21°, днем +27..29°, ветер юго-восточный, умеренный.

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