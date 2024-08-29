Лето продолжится? Синоптики рассказали, какую погоду ждать в сентябре в Центральной России

— В результате в России встретятся сырая промозглая осень и знойное субтропическое лето. На северо-востоке Русской равнины, в Нижнем и Среднем Приобье дневная температура не превысит +12…+17°. В это же время на западе европейской части даже в Заполярье столбики термометров покажут +15…+20°. В средней полосе воздух прогреется до +23…+28°, в Черноземье — до +28…+33°, — уточнили специалисты «Фобоса».