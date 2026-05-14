Асфальту нашли альтернативу: чем хотят заменить привычное покрытие

Выбор в России могут сделать в пользу более жестких покрытий Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

В России могут появиться дороги из цемента. Уже приняты ГОСТы, регулирующие применение соответствующих технологий при строительстве трасс. Более полусотни подобных объектов собирается построить частная компания, однако в Федеральном дорожном агентстве сомневаются в надежности такой инновации.

Речь идет о дорогах с цементобетонным покрытием (ЦБП), которые в СССР уже активно строили, а потом по ряду причин от них постепенно отказались. Сейчас к теме вернулись снова: компания «Цемрос» планирует возвести 45 подобных объектов в 2026 году. Предприятие объединяет 18 цементных заводов и более 30 карьеров.

Представители организации утверждают, что бетонное покрытие долговечнее асфальта, дешевле в эксплуатации и позволит сэкономить бюджетные средства. Стоимость километра асфальтовой дороги на 9–11% выше, чем дороги с ЦБП, пишут «Известия».

В свою очередь в Росавтодоре заявили, что цементобетонные трассы хуже переносят перепады температур и заморозки. В ведомстве также отметили, что в условиях российского климата такое покрытие может больше страдать от трещин, влаги, реагентов и коррозии. Там подчеркнули, что на цементе шипованные шины особенно быстро образуют колею, выбоины и снижают ровность трассы.

Тем не менее еще в прошлом году Минтранс поручал Минфину и «Союзцементу» оценить экономическую эффективность таких технологий. Если выбор будет сделан в пользу жестких покрытий, это поможет снизить соответствующие затраты федерального бюджета почти на треть.