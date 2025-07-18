«Искры» из глаз. АВТОВАЗ объявил цену своего «как бы бюджетного» автомобиля

Lada Iskra построена на глубоко модифицированной платформе Renault CMF-B LS и является дальней родственницей третьего поколения Renault Logan Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

20 июля стартуют официальные продажи «Лада Искра», и АВТОВАЗ объявил стоимость модели: минимальная цена составит 1,249 млн рублей, то есть «Искра» укладывается аккурат между «Грантой» и «Вестой». Но стоимость не включает многих опций, например, кондиционера.

На первом этапе продажи начинаются только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. Возможно, это связано с малым количеством выпущенных автомобилей, так что с покупкой могут возникнуть сложности. В дилерские сети других регионов «Искра» должна поступить в течение нескольких недель.

Автомобиль предложат в виде седана или универсала Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Модель сразу предложат во всех трех типах кузовов: седан, универсал и приподнятый универсал SW Cross. Стартовая цена в 1,249 млн относится к версии с 90-сильным мотором, механической трансмиссией и в комплектации Comfort. В список оборудования входят две подушки безопасности и система курсовой устойчивости, но нет, например, кондиционера и подогрева сидений, минимальная цена с ними составляет 1,319 млн.

Интерьер Lada Iskra Источник: пресс-служба АВТОВАЗа