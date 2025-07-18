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Авто Подробности «Искры» из глаз. АВТОВАЗ объявил цену своего «как бы бюджетного» автомобиля

«Искры» из глаз. АВТОВАЗ объявил цену своего «как бы бюджетного» автомобиля

Стоимость в некоторых комплектациях сравнима с Lada Vesta

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Lada Iskra построена на глубоко модифицированной платформе Renault CMF-B LS и является дальней родственницей третьего поколения Renault Logan | Источник: пресс-служба АВТОВАЗаLada Iskra построена на глубоко модифицированной платформе Renault CMF-B LS и является дальней родственницей третьего поколения Renault Logan | Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Lada Iskra построена на глубоко модифицированной платформе Renault CMF-B LS и является дальней родственницей третьего поколения Renault Logan

Источник:

пресс-служба АВТОВАЗа

20 июля стартуют официальные продажи «Лада Искра», и АВТОВАЗ объявил стоимость модели: минимальная цена составит 1,249 млн рублей, то есть «Искра» укладывается аккурат между «Грантой» и «Вестой». Но стоимость не включает многих опций, например, кондиционера.

На первом этапе продажи начинаются только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. Возможно, это связано с малым количеством выпущенных автомобилей, так что с покупкой могут возникнуть сложности. В дилерские сети других регионов «Искра» должна поступить в течение нескольких недель.

Автомобиль предложат в виде седана или универсала | Источник: пресс-служба АВТОВАЗаАвтомобиль предложат в виде седана или универсала | Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Автомобиль предложат в виде седана или универсала

Источник:

пресс-служба АВТОВАЗа

Модель сразу предложат во всех трех типах кузовов: седан, универсал и приподнятый универсал SW Cross. Стартовая цена в 1,249 млн относится к версии с 90-сильным мотором, механической трансмиссией и в комплектации Comfort. В список оборудования входят две подушки безопасности и система курсовой устойчивости, но нет, например, кондиционера и подогрева сидений, минимальная цена с ними составляет 1,319 млн.

Интерьер Lada Iskra | Источник: пресс-служба АВТОВАЗаИнтерьер Lada Iskra | Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Интерьер Lada Iskra

Источник:

пресс-служба АВТОВАЗа

Седаны в версии Techno будут стоить от 1,579 млн рублей, а топовые версии универсалов, вероятно, приблизятся к 1,7-1,8 млн.

Подробнее о «Ладе Искре» мы рассказывали ранее. Вот как выглядит сварочное производство, где делают «Искру».

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Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
АВТОВАЗ Авторынок Цены на авто
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