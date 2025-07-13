«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО

Владельцев старых машин планируют обложить налогами Источник: Артем Краснов

Российские автодилеры готовят законопроект о повышении налогов на автомобили в возрасте старше 15 лет: по данным сайта Autonews.ru, завершить работу над ним планируют уже до конца июля силами РОАД (Российской ассоциации автодилеров). Также предлагается ввести для старых машин техосмотр с периодичностью дважды в год . Наш автожурналист Артем Краснов считает, что законопроект идет вразрез со здравым смыслом и показывает отчаянное положение автодилеров, неспособных справиться с экономическими реалиями. Приводим его мнение от первого лица.

Позиция РОАД выглядит трусливой: вместо того чтобы выступать против реальных причин спада авторынка (а это запредельные утилизационные сборы и высокая ключевая ставка) они, подобно АВТОВАЗу, решили пойти по безопасному пути, раскидав свою проблему на всех людей. Я вообще думаю, что это вброс с целью прощупать общественное мнение. Но если нужно мнение, то вот оно: вы боретесь со следствием, а не причиной проблемы.

Возраст — не всегда приговор: не менее важно, как владелец содержит машину Источник: Артем Краснов

Автопарк России действительно быстро стареет. По данным самой РОАД, доля машин старше десяти лет превысила 70%, а средний возраст составляет 16,5 года. Поэтому автодилеры хотят сковырнуть владельцев «олдтаймеров», чтобы те пошли в автосалоны набирать кредиты на срок 5–8 лет, потому что для многих купить новую машину можно только так.

Но люди ездят на возрастных автомобилях не от хорошей жизни: есть, конечно, принципиальные любители «Тойот» 1988 года выпуска, но для большинства это просто рациональный выбор с учетом их возможностей. В 2012 году, когда экономика была на подъеме, средний возраст автомобиля падал до 12,7 года, сейчас, повторю, 16,5 года. И эта почти четырехлетняя разница накопилась в последние годы, потому что цены на автомобили подскочили плюс-минус двукратно. Тут нет заговора. Это реакция людей на экономические реалии. Боритесь с бедностью, а не с бедными.

В России до сих пор ездят на «Жигулях», и не от хорошей жизни Источник: Артем Краснов

Кстати, угроза ввести двойной ежегодный техосмотр выглядит не менее драконовской. Я в целом не против техосмотра как такового, но власти сами расписались в невозможности организовать эту систему и отменили ТО для большинства автомобилистов в 2021 году. Между строк читалось: мы не знаем, как избавить процедуру ТО от коррупции, поэтому проще ее прихлопнуть совсем. Теперь РОАД лоббирует аж два техосмотра в год для старых машин: просто представьте коррупционную емкость такого шага в стране, где под эти критерии попадет самая проблемная половина автопарка. Если уж возвращать техосмотр, то цивилизованно и для всех. Слабо?

А потом, к чему призывает РОАД? К тотальной пересадке на чайнакары? Окей, китайские машины в последние годы стали лучше, но мы по-прежнему ничего не знаем, например, об их надежности: они меняются быстрее, чем накапливается статистика отказов. Проблемы с надежностью отдельных чайнакаров (коррозионная стойкость кузовов, долговечность вариаторов) уже хорошо задокументированы, и кто-то готов пойти на эти риски, а кто-то нет. Нужно оставить людям право самим решать. К тому же китайские машины сегодня не столько плохи, сколько переоценены: из-за таможенных сборов они стоят примерно вдвое дороже, чем в Китае. И то, что можно простить машине за 1,5 миллиона, не хочется видеть в машине за 3 миллиона. Особенно, если трех миллионов у тебя нет.

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С авторынком как с демографией. Сами по себе люди хотят покупать машины, дома, хотят заводить детей. Но только если чувствуют себя хорошо, безопасно и уверенно. Чтобы люди размножались и покупали машины, нужно не загонять их силком в эти парадигмы, а создать условия для нормальной жизни, в которой можно планировать чуть больше, чем на три недели вперед. Стимулами добьешься большего, чем запретами. Просто запрещать проще.

Попутно, кстати, в России хотят поднять утильсбор для частного ввоза, а с 1 января 2026 года на популярные модели он вырастет до 800 тысяч.

Артем Краснов