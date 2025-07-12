В России предложили ужесточить допуск к вождению автомобиля. Изменения коснутся одной возрастной группы

Механизмы планируют ввести к 2030 году Источник: Лина Саитова / 116.RU

В России хотят усовершенствовать механизмы допуска людей старшего поколения к вождению автомобилей. Это связано с тем, что такие водители часто становятся виновниками ДТП. Предложение прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го, сообщает ТАСС.

«На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%», — говорится в документе.

Отмечается, что водители от 60 лет наиболее чаще становятся виновниками ДТП, чем представители других возрастных групп. В проекте также говорится, что ‎на лиц старшего поколения приходится больше трети всех погибших пешеходов и велосипедистов.

При этом на фоне прогнозируемого снижения общей численности населения ожидается увеличение доли людей старшего поколения. Так, в 2030 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит ‎25,8%, а к 2036-му — 27,7%. Вместе с этим возрастет и доля виновников ДТП в возрасте 60 лет и старше.

«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей», — говорится в проекте.