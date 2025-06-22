«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»

«Азимут» построен на базе «Лады Весты», но весьма отличается от нее по дизайну Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Дебют Lada Azimut — это новость и хорошая, и плохая одновременно. Плохая она не для АВТОВАЗа, а для авторынка в целом. Потому что для успеха «Азимута» этот авторынок придется зачистить. И зачистить жестко. Приводим мнение на этот счет журналиста 74.RU и Городских медиа Артема Краснова. Далее — текст от первого лица.

Объясню. АВТОВАЗ впервые заходит в совершенно новый для него сегмент, и это самый конкурентный сегмент, в котором предложение в переизбытке. Здесь целая орда китайских кроссоверов (Haval Jolion, Omoda C5, Chery Tiggo 4, Belgee X50, Geely Coolray, Kaiyi X3, BAIC X35), есть корейские продукты (KGM Tivoli, Solaris HC), есть «псевдокитайцы» («Москвич-3») и широкая номенклатура параллельного и праворульного импорта.

Длина «Азимута» — 4416 мм, просвет — 208 мм Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Azimut, на первый взгляд, неплох: у него современный дизайн, практичность универсала «Весты», просвет как у старины «Дастера», плюс привычная платформа и понятный набор силовых агрегатов. С другой стороны, в Azimut нет ничего уникального, по крайней мере, АВТОВАЗ во время презентации подал его именно так: вот еще один кроссовер с экранчиком на центральной консоли. Базовыми для Azimut станут слегка форсированные тольяттинские моторы 1,6 (120 л. с.) и 1,8 литра (132 л. с.), с которыми даже универсал «Веста» на больших колесах страдает одышкой. В качестве альтернативы будет китайский турбомотор (150 л. с.), но для чего тогда покупать «Ладу», если есть сами «китайцы»? Azimut лишен полного привода, а для кроссовера это сразу минус половина рынка. У Haval Jolion, Omoda C5, Solaris HC, Chery Tiggo 7 Pro (он чуть крупнее) версии с 4WD есть.

АВТОВАЗ долго подступался к первому кроссоверу. Вот концепт 2008 года Lada С-Cross Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











А это стильный прототип времен Стива Маттина под названием XCODE Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











А вот совсем уж бесподобный концепт новой «Нивы» на платформе «Дастера» Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Самый последний концепт новой «Нивы» на базе «Дастера» второго поколения. Планировался также кроссовер С-класса на той же «тележке» Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Azimut стал бы бомбой, останься он на рынке один. В толкучке он почти обречен. Для рентабельности модели нужно обеспечить высокие тиражи, а у АВТОВАЗа, в отличие от Chery или Geely, нет подпитки внешних рынков. «Азимут» весьма отличается от Lada Vesta кузовными деталями, поэтому даже экономия на унификации будет неполной и проблема себестоимости, думаю, встанет в полный рост.

«Азимут» выглядит развитием идеи Lada XRAY. И привод тоже только передний Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Поэтому низких цен на «Азимуты» я бы не ждал. Куда более массовая Lada Vesta SW Cross стоит сейчас 1,9–2,2 миллиона рублей. «Азимут» обещают более навороченным по оснащению, поэтому в нынешних ценах он бы стоил, грубо, 2,2–2,7 миллиона рублей, то есть попал бы в самую мясорубку рынка. Помните Xcite X-Cross 7, который АВТОВАЗ продает через свои автосалоны? Это копия одного из самых востребованных кроссоверов, Chery Tiggo 7 Pro, но продажи на порядок ниже, чем у оригинала. Люди, приходящие за «Ладами», не воспринимают цен от 2 миллионов рублей и выше, потому что в этом случае логичнее купить иномарку.

Интерьер выглядит хорошо и современно, хотя и не слишком оригинален Источник: пресс-служба АВТОВАЗа











Думаю, вазовский менеджмент это более чем понимает. И вариантов два: либо оставить «Азимут» малотиражной машиной «для понимающих», вроде Lada Aura или электрического e-Largus. Либо зачистить поляну от китайских супостатов, нагрузив их утильсбором или чем-нибудь еще. Собственно, ждать-то недолго: очередная индексация «утиля» состоится в январе 2026 года (после повышения в августе 2023-го, октябре 2024-го и январе 2025-го). «Китайцев» вытеснят за рубеж 3+ миллиона, а «Лады» будут стоить под 3 миллиона. И дебет с кредитом сойдется.

Lada Azimut показали на ПМЭФ-2025. Старт производства намечен на 2026 год Источник: Ксения Рябкина











АВТОВАЗ уже проделывал подобное для спасения «Весты». Сразу после рестарта в 2023 году модель столкнулась с чайнакарами лоб в лоб. И оказалось, что даже нагруженные пошлинами и утилем иномарки чуть ли не дешевле аналогично оснащенных «Вест». Тогда включилась лоббистская машина АВТОВАЗа (его лучшая машина), и вуаля: утильсбор вырос со 178 тысяч до 667 тысяч рублей. Это осложнило жизнь «китайцам», но парадокс в том, что даже так у «Весты» большие проблемы: по итогам мая 2025 года она показала наихудшую динамику среди лидеров рынка, а продажи сократились сразу вдвое. На линии боевого соприкосновения с «китайцами» АВТОВАЗ раз за разом получает напалмом. Но если «Веста» существует в китайском «приграничье», то «Азимуту» придется прорывать оборону полностью, и сам по себе он не выглядит аппаратом, способным на такую лобовую атаку.

А потому и привкус от таких новостей кисло-сладкий. Выводя кроссовер ценой 2–3 миллиона рублей, АВТОВАЗ реагирует на несуществующую потребность рынка. Но поскольку завод имеет полномочия министерского уровня, эту потребность создадут административно.

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