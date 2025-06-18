Нашли «Азимут». АВТОВАЗ показал новый кроссовер на базе «Весты»

Дизайн снова несет черты «икс-фейса», но от «Весты» отличается радикально Источник: Ксения Рябкина











В среду, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ полностью рассекретил свой первый кроссовер, известный ранее под кодовым названием B+ Cross и теперь получивший имя Azimut. Это прецедент: ранее в линейке тольяттинского завода были внедорожники «Нивы», высокий хетчбэк XRAY и приподнятые универсалы Lada Vesta SW Cross, но чистокровные кроссоверы АВТОВАЗ не выпускал никогда.

Автомобиль долго стоял под покрывалом Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Что известно о модели

Azimut построен на базе Lada Vesta, но не копирует ее: кроссовер крупнее по всем направлениям, имеет более вертикальную компоновку кузова и высокую линию капота. Почерк Стива Маттина, бывшего главного дизайнера АВТОВАЗа, все еще чувствуется, например, есть Х-образные выштамповки на боковинах. Но в целом дизайн автомобиля отличается от донорской модели и задаст фирменный стиль будущих автомобилей завода.

Остались и характерные для новых «Лад» выштамповки на боковинах кузова Источник: Ксения Рябкина











«Вестовская» платформа накладывает ограничения на тип привода, поэтому версий 4WD пока ждать не стоит, что, вероятно, сузит аудиторию машины. До начала СВО завод анонсировал выпуск кроссовера на платформе Renault Duster (вероятно, им бы стала новая «Нива»), и он был бы полноприводным, но после ухода французской компании проект свернули. Провалилась и попытка выпуска Lada X-Cross 5 на базе китайского FAW Bestune T77. Нынешняя модель разработана уже силами самого АВТОВАЗа.

Линейка моторов по большей части унифицирована с «вестовской», но не исключено и появление китайского 1,5-литрового турбодвигателя. Более крупному и тяжелому кроссоверу 122 л. с., которые выдает вазовский 1,8-литровый мотор, будет маловато (по одной из версий, мотор форсируют до 136 л. с.). Автоматические коробки передач — также китайские вариаторы.

В начале года кроссовер В+ Cross показали президенту во время его визита на АВТОВАЗ Источник: kremlin.ru











Старт производства кроссовера запланирован на 2026 год.

Сколько стоит кроссовер

Цены объявят ближе к рыночному дебюту модели, но прикинуть их можно уже сейчас. Топовые исполнения Lada Vesta SW Cross стоят 2,2 млн рублей и, вероятно, плюс-минус от этой отметки стартуют цены кроссовера (без учета инфляции). В отличие от лоукостеров типа «Гранты» и «Нивы», в случае с кроссовером АВТОВАЗ зажат сильной конкуренцией со стороны китайских В-классников (Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Belgee X50), а также Solaris HC и «Москвич 3».

Подробностей на презентации было немного: АВТОВАЗ делает особенный акцент на вместительность машины Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Возможно, завод позиционирует кроссовер как машину С-класса, которая будет конкурировать с моделями уровня Chery Tiggo 7 Pro, но отсутствие полного привода и мощных моторов ограничит ее потенциал в более высоком сегменте.

Впрочем, АВТОВАЗ уже провел большую работу по отсечению китайской конкуренции, лоббируя повышения утильсборов в три волны в 2023, 2024 и 2025 годах. Очередная индексация «утиля» состоится в январе 2026 года, что, вероятно, позволит заводу более агрессивно работать с ценой.

Какие чувства у вас вызывает новый кроссовер АВТОВАЗа? Круто! Будущий бестселлер В целом даже неплохо Машина как машина, вопрос в цене Это же АВТОВАЗ. Дизлайк не глядя

Но увлекаться все равно не стоит: например, родственная «Лада Веста» продается неважно, не спасают даже скидки.

Чего еще ждать от АВТОВАЗа

Главной новинкой 2025 года стала Lada Iskra, серийное производство которой стартовало 19 апреля, в юбилей АВТОВАЗа. В продажу машина должна поступить в конце июля, но цены пока не объявлены (ожидаются от 1,2 млн рублей). На ПМЭФ-2025 АВТОВАЗ презентовал спортивную версию «Искры».

Серийное производство «Искры» на новой роботизированной линии стартовало в апреле 2025 года Источник: АВТОВАЗ











Конкуренция с «Искрой» может ухудшить положение локомотива продаж АВТОВАЗа, «Лады Гранты», и, по данным канала «Русский автомобиль», завод планирует изменить позиционирование младшей модели. Ей существенно удлинят заднюю часть, увеличат багажник до 700 литров и будут подавать как машину для семейных и садово-рыбацких радостей.

Две «Нивы» остаются на конвейере на неопределенный срок, но АВТОВАЗ, наконец, оснастит их 1,8-литровыми моторами ВАЗ-21179 от переднеприводных «Лад» в дефорсированной восьмиклапанной версии мощностью 90 л. с. Нынешний 1,7-литровый двигатель «Нивы» восходит корнями к классическому семейству АВТОВАЗа и при мощности 83 л. с. слабоват для полноприводного автомобиля. Интересно, что ранее АВТОВАЗ нередко говорил о невозможности установки «поперечных» моторов в «Ниву», которой нужен продольно установленный силовой агрегат.

АВТОВАЗ расширит линейку коммерческих автомобилей за счет китайских фургончиков и китайских микроавтобусов, которые планирует продавать под маркой SKM.

Китайские фургончики Shineray будут выпускать, вероятно, в опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа Источник: АВТОВАЗ











В перспективе АВТОВАЗ планирует сделать на базе «Весты» свой минивэн.

Через автосалоны Lada продаются и кроссоверы Xcite, которые собирают на бывшем заводе Nissan, но спрос на них низкий, и будущее проекта туманно.

Недавно мы протестировали «Ладу Гранту» в спецификации 2025 года, чтобы понять, актуальна ли устаревающая модель.