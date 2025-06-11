На УАЗе начинают выпуск нового внедорожника. Вот как он проявил себя в российской глуши

Одна из миссий таких машин — автотуризм. Им и займемся Источник: Артем Краснов











«А ведь таким мог быть современный УАЗ», — вертелось в голове весь день. Этакий проходимец на стыке прошлого и будущего: не прогнулся под кроссоверную моду, но и остался грузовиком из времен папкиной молодости. Это автомобиль, которого целевая аудитория УАЗа ждет уже лет тридцать. Скоро, кстати, дождется: JAC T9 пропишется на Ульяновском автозаводе до конца года, но выпускаться будет под названием Sollers ST9. Причем речь о полном цикле, со сваркой и окраской кузовов. Модель станет старшей в ряду уже существующих пикапов ST6 и ST8, производство которых перенесли в Ульяновск с бывшего завода Mazda на Дальнем Востоке. Поэтому и параллелей с уазиками сегодня не избежать.

Для затравки скажу, что JAC Hunter (так модель называется на родине) в самом Китае стоит от 132 тысяч юаней, то есть примерно 1,5 миллиона рублей — на уровне наших «УАЗ-Пикап». Поэтому, когда дойдем до разбора цен, не ругайте его сильно: это не JAC такой, это наша искаженная пошлинами и сборами реальность влияет на цены как увеличительное стекло.

После выхода первого пикапа JAC T6 в компании намекали на техническое сходство с Toyota Hilux Источник: Артем Краснов











JAC T9 — пикап абсолютно канонический. Длина — 5,33 метра, двойная кабина, тонна грузоподъемности, рама. Передняя подвеска пружинная, сзади — неразрезной мост на рессорах. Полный привод тоже традиционный, с жестким подключением передней оси через раздатку BorgWarner. Есть понижающая передача и самоблок в заднем дифференциале. Вообще все три пикапа JAC, включая T6 и T8, технически близки между собой и по конструкции напоминают японские аналоги, поэтому и T9 ничем не удивляет: это плоть от плоти азиатский дабл-кэб.

Компания JAC является главным донором росавтопрома: ее машины под разными марками выпускают в столице («Москвичи»), Татарстане (коммерческие Sollers) и Ульяновске (пикапы) Источник: Артем Краснов











Когда на тест достается пикап, хочется погрузить в него что-нибудь этакое (но при этом не сорвать спину). Я решил просто для понимания засунуть в него свой не самый большой велосипед, и тут случился конфуз. Длины грузовой платформы, 1590 мм, достаточно, но руль велосипеда оказался выше уровня борта, прикрытого в нашем случае герметичной крышкой. Конечно, если бы это был мой личный пикап, я бы нашел способ: можно, в конце концов, установить кунг высотой с кабину и возить даже небольшие мотоциклы. Но борта высотой 470 мм ограничивают размеры в конфигурации с крышкой. В остальном, конечно, места тут навалом, хотя для личного пользования не хватает какой-нибудь крепежной системы, чтобы мелкий груз не елозил по обширной территории.

Забавно, что в своем хетчбэке я без труда вожу этот велосипед, но в пикапе с крышкой не хватило нескольких сантиметров Источник: Артем Краснов











Автомобиль крупный: на обычной парковке его нос торчит из ряда машин, для выезда порой требуются два захода, а при поворотах в тесных дворах он стремится стесать внутренние углы центром своей длинной (3,1 метра) колесной базы.

В ряду обычных машин пикап выделяется и ростом, и длиной Источник: Артем Краснов











Конечно, это не самый безнадежный автомобиль в городе: есть ведь и растянутые «Газели». Но в любом случае в мегаполисе он кажется чужеродным: личную жизнь лучше строить с машинами попроще. Но, кстати, парковку сильно облегчают камеры и большие зеркала, так что глобальных проблем не возникает. Просто город ему не органичен.

Из-за вертикального планшета на центральной консоли окна камер скомпонованы мозаикой Источник: Артем Краснов











Пикапу нужна воля, хотя бы иногда. Выезжаешь из города, и тебя перестают волновать его непомерно широкие передние стойки и несколько вялые реакции на газ, которые не лечатся даже выбором спортивного режима. Несмотря на вроде бы современный восьмиступенчатый автомат, работа порой кажется неуверенной, словно курсант автошколы невпопад играет сцеплением. В целом динамика JAC T9 отнюдь не вялая: когда автомат поймает победную волну, ускорения получаются вполне легковыми, по крайней мере, на порожной машине. В отличие от младших моделей у «девятки» пока нет версий с механикой или дизелем, и единственный вариант — это 2-литровый турбодвигатель (224 л. с.) в паре с классической гидромеханикой. С ним ты легко держишь в потоке и при необходимости обгоняешь, но вот управление разгоном не дотягивает до лучших образцов автоматостроения: нет в нем плотности и однозначности.

За счет 224-сильного мотора динамика неплохая, но расход топлива… Об этом ниже Источник: Артем Краснов











Зато какое чувство раскрепощения охватывает при выезде на грунтовки. Когда во время тест-драйва напарники просят меня забраться во-о-он туда ради красивого кадра, я обычно осторожничаю. Современные кроссоверы, особенно китайские, не то что для бездорожья, но даже для грунтовых дорог подходят весьма условно. Здесь же никаких проблем: длинноходная подвеска и мясистые шины — что обувь на толстой подошве. Усыпанная зубастыми камнями сельская дорога или дно заброшенного карьера мне только в радость. Колеса прыгают, как баскетбольные мячи, подвеска держит удар, едешь всё быстрее и быстрее, но…

18-дюймовые колеса с высокопрофильной резиной выглядят мелковатыми для столь обширных арок Источник: Артем Краснов











Но проблема в раскачке. Вообще подвеска JAC T9 относительно мягкая, поэтому на одиночные выбоины реагирует с пониманием, а вот волны не любит: пикап на них раскачивается, как шлюпка. Раздатка у него висит ниже уровня рамы, так что при неудачном стечении обстоятельств примет на себя удар. Зато на плохих дорогах он не вытрясает душу и позволяет без устали ехать по нашим «направлениям».

Поле — его стихия Источник: Артем Краснов











Тяжелый задний мост, конечно, ощущается: все неровности машина отрабатывает не в одно касание, а серией мелких вибраций. И при проезде крупных ступенек задняя подвеска реагирует острее передней, по крайней мере, на порожней машине. Но по меркам пикапов я бы назвал его сравнительно комфортным: на таком бы да в путешествие!

Горы свернет? Источник: Артем Краснов











Проходимость тоже в жанровых рамках. Три режима трансмиссии выбираются «шайбой» на центральном тоннеле. Полный привод включается жестко (без дифференциала), поэтому ездить по твердым покрытиям на нем нежелательно, зато в грязи обе оси работают на всю катушку. Попутно отключается система стабилизации, не мешая ехать с небольшой пробуксовкой: на внедорожной резине это иногда полезно. В моноприводом режиме разгруженные задние колеса скользят достаточно легко, но есть самоблокирующийся дифференциал, снижающий холостые вращения. Наконец, можно включить понижающую передачу с отношением 2,48.

Задняя подвеска — рессорная. Глушитель и раздатка висят ниже уровня рамы Источник: Артем Краснов











Главным лимитатором проходимости является длинная колесная база. Просвет заявлен на уровне 210–230 мм (в зависимости от нагрузки), и с точки зрения углов въезда и съезда у JAC T9 всё неплохо, но на сильных изломах рельефа нужно учитывать риск приземлиться на раму или подножки кузова.

В компании заявляют грузоподъемность в 1055 кг. Погрузочная высота — 890 мм Источник: Артем Краснов











Управляемость JAC T9 близка к легковой и серьезного привыкания не требует. Есть традиционные ограничения пикапов: например, на больших скоростях связь с машиной по рулю ослабевает, эффект мягкой подвески становится заметнее, реакции запаздывают — в общем, не машина для гонок. Но при обычной езде он ничем не раздражает: нормально держит прямую, реагирует на небольшие подруливания, понятно тормозит. Его грузовая порода чувствуется, скорее, по обширному капоту в лобовом стекле, точно едешь на каком-нибудь ЗИЛе. Но по энергозатратам на вождение он гораздо ближе к гражданским машинам, чем грузовикам. И тут я вспоминаю многочисленные тесты «УАЗа-Патриота»: ему бы такие настройки. Но «Патрик» прочно застрял в прошлых веках, и все его мультимедийные системы не способны скрыть факта, что корнями он восходит к армейским внедорожником периода развитого социализма. А JAC T9 в этом смысле если и старомоден в каких-то моментах, то целесообразно, без навязчивости.

Прожорливость пикапов объяснима: машины высокие, угловатые, тяжелые. Дизель для них — не прихоть Источник: Артем Краснов











Но отсутствие дизеля — это все-таки минус. Да, бензиновый турбомотор обеспечивает приличную динамику, но приличен и аппетит: мы проехали чуть больше 400 километров и средний расход на обкатанной машине получился в районе 16 л/100 км. И это преимущественно по трассам и грунтовым дорогам, а сколько будет в городе зимой, 25? В Китае пикапу положен 170-сильный турбодизель, а 136-сильные версии предлагаются для ульяновских Sollers ST6 и ST8, так что и флагманская модель, скорее всего, со временем получит такой мотор.

Интерьер симпатичен, но не запоминается. Качество материалов обычное для китайских машин: не самый жир, но и не отталкивает Источник: Артем Краснов











JAC T9 позиционируют как более гражданскую версию младших пикапов, и это особенно чувствуется в салоне. Он сделан без откровений и мало чем отличается от десятков интерьеров других китайских машин: 10-дюймовый планшет на центральной консоли, цифровая панель приборов, двухпозиционный селектор автомата — всё это уже было. Но для пикапа это, скорее, похвала: никакого намека на утилитарную суть автомобиля, словно едешь в обычном кроссовере. Выбора комплектаций нет в принципе, и предложенная версия имеет почти всё необходимое сразу.

Электроручник, рычажок выбора режимов движения, селектор автомата и шайба управления полным приводом Источник: Артем Краснов











Правда, климат-контроль однозонный, руль регулируется только по высоте, а сенсорный экран не слишком чувствителен и быстр. Зато регулировка температуры выведена на физические кнопки — для чайнакаров такой здоровый консерватизм сравни подвигу. Посадка за рулем не идеальная, но рабочая: сиденье мягкое и немного аморфное, руль хочется притянуть поближе, широкие стойки ограничивают обзор. При этом кожаное сиденье с подогревом имеет электрорегулировки, а запас над головой позволяет экспериментировать с посадкой: на бездорожье можно сесть повыше, на трассе — принять менее напряженную позу.

Сам за собой я сажусь с запасом Источник: Артем Краснов











Неплохо, кстати, и на втором ряду: он не тесный. Есть запас места и перед коленями, и над головой, да и посадка не слишком «грузовая». Ради комфорта в дальней дороге хочется откинуть спинку сиденья еще, но некуда: там уже переборка грузового отсека. На ходу второй ряд заметно более тряский, чем первый, здесь выше амплитуды вертикальных колебаний. Страдающим от укачивания в машинах поездки здесь противопоказаны, но это характерно для многих пикапов.

Габариты грузового отсека — 1520 × 1590 × 470 Источник: jaccar.ru











Несмотря на опустение российского авторынка, ниша пикапов отнюдь не исчезла, так что JAC T9 не обделен конкурентами. Его единственная комплектация стоит 3,65 миллиона рублей, машины 2024 года — на 200 тысяч дешевле. Близкие деньги просят за Great Wall Poer, который стоит в диапазоне 3,549–3,849 миллиона, но предлагается сразу со 150-сильным дизелем, а в младшей версии — с механической коробкой передач. Poer крупнее, но его грузовой отсек чуть меньше. Еще один конкурент — бензиновый Changan HunterPlus, за который просят 3,43–3,38 миллиона.

Состоятельные рыбаки и охотники формируют часть спроса на такие машины, поэтому пикапы многих компаний (в том числе JAC) часто называют Hunter. А вот пикапов Fisher почему-то нет Источник: Артем Краснов











Но если рассматривать пикап всё же как утилитарную машину, то серьезными конкурентами выглядят младшие братья «девятки»: так, Sollers ST6 стоит от 2,63 миллиона, ST8 — от 2,87 миллиона. И по чисто пикапской мерке они мало чем отличаются от T9: да, скучнее дизайн, да, меньше «лошадность» и проще салон, но габариты, грузовой отсек, проходимость — всё почти идентично. Наконец, есть «УАЗ-Пикап» с ценником 1,86–2,105 миллиона рублей. Тут остается лишь еще раз констатировать, что JAC T9 в Китае находится в этой же ценовой нише, но многочисленные таможенные сборы даже с учетом российской сборки увеличивают цену этак вдвое.

По узкой лесной дороге пикап проехал вполне уверенно: он длинный, но ширина вполне обычная, менее 2 метров Источник: Артем Краснов











Именно с пикапов китайские автомобили начали окучивать российский авторынок еще в середине нулевых годов: кто-то еще помнит Great Wall Deer или ZX Admiral? Это сейчас чайнакары зашли во все сегменты и стали мейнстримом, а в начале века машины из Поднебесной были жуткой (во всех смыслах) экзотикой. Легковушки тогда продавались слабо, а вот пикапы нащупали нишу. С одной стороны, китайские грузовички той волны были отвратительного качества, с ядовитым запахом в салоне, ржавеющими кузовами и трещащими рамами. Но они были относительно дешевыми, поэтому их стали брать на убой: строит человек дачи, покупает какой-нибудь Wingle или Sailor, гробит его года три и списывает. Сейчас, конечно, и китайские пикапы уже не те, и цены совсем другие: так, за 3,6 миллиона, что просят за T9, можно поискать относительно свежие Isuzu D-Max или Mitsubishi L200.

Старинный винзавод в селе Демарино, который сейчас перепрофилируют под другие производства. Чем не место для пикапа? Источник: Артем Краснов











JAC T9, в отличие от утилитарных своих собратьев, метит на роль автомобиля более универсального, чем просто мини-грузовичок. Он хочет участвовать сразу во всём: и в грузоперевозках, и в досуге. Целевая аудитория? Например, зажиточный фермер, которому то нужно привезти сепараторы для молочного цеха, то дочку в школу закинуть. Мне же импонирует идея автопутешествия на такой машине. Можно взять с собой всё, что придет в голову, вплоть до бензопилы, а потом ехать, ничего не боясь (с бензопилой-то). Впрочем, при нынешней ценовой конъюнктуре мечты сбываются не у всех, и JAC T9 выглядит скорее продуктом нишевым. Поглядим, что ему даст ульяновская прописка.

По итогам прошлого года продано около 3000 пикапов JAC T9, что весьма неплохо: скажем, более дешевый Sollers ST6 расходился немногим лучше. Впрочем, лидер сегмента GW Poer нашел 4,7 тысячи покупателей, «УАЗ-Пикап» — 4,1 тысячи Источник: Артем Краснов









