Скидки не спасли. Продажи «Лады Весты» рухнули вдвое

Lada Vesta оказалась одним из главных аутсайдеров мая. Люди ждут «Искру»? Источник: Артем Краснов











Темпы падения авторынка снова возросли: в мае реализовано на 28% меньше автомобилей (относительно АППГ — аналогичного периода прошлого года), что хуже апрельского падения. Об этом сообщает агентство «Автостат». Несмотря на скидки, оживления продаж не наблюдается.

Проблемы испытывают даже марки, которые еще год назад считались хорошо приспособленными к кризисному рынку. Результаты Lada снизились на 36%: неважно идут продажи Granta (-35%) и Lada Niva Travel (-46%), но еще хуже дела у Vesta — двукратное падение относительно мая 2024 года. И это — несмотря на большие скидки, объявленные в прошлом месяце. В топ-10 моделей подобное наблюдается еще только у Chery Tiggo 7 Pro, отставание которого от Haval Jolion (самой популярной иномарки) заметно возросло.

При этом общие продажи Chery и Haval снизились на уровне рынка, и куда заметнее упал спрос на Geely (-39%) и Changan (-44%). Застопорился прогресс Belgee — белорусской марки, под которой продают бюджетные модели Geely: итоги мая лишь на йоту лучше прошлогодних. Двукратное падение продаж показала Omoda, на треть хуже результаты Jaecoo. Из марок, улучшивших позиции — Jetour и Solaris. Спрос на питерские Hyundai и Kia подскочил сразу на 70%, но во многом из-за эффекта низкой базы: даже так марка занимает лишь девятое место в рейтинге. До начала СВО питерские «корейцы» лидировали среди иномарок, периодически опережая даже «Лады».

Под маркой Solaris на том же заводе под Питером выпускают четыре модели Hyundai и Kia Источник: Артем Краснов











Застой продаж у Lada грозит невыполнением амбициозных планов на 2025 год: первоначально завод ориентировался на 500 тысяч машин, но позже глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что в текущих условиях планка трудновыполнима. При нынешних темпах реализовать удастся 300-350 тысяч машин. Выход новой Lada Iskra в конце июля может подстегнуть интерес к продукции завода, но вряд ли повлияет на общую статистику: до конца года планируется выпустить порядка 20 тысяч машин, плюс, не исключено, «Искра» уведет часть клиентов у «Гранты» и «Весты».

Цены на автомобили в мае остались на прежнем уровне. В начале месяца несколько марок разнонаправленно меняли прайсы (например, Kaiyi опять подешевели, «Москвичи» чуть подорожали), но во второй половине месяца значимых изменений не было. Большинство марок сохраняли относительно низкие цены, падение которых началось с конца прошлого года из-за накопления больших стоков машин и упавшего спроса. Авторынку мешает высокая ключевая ставка, снижающая спрос на автокредиты.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков приводит любопытную статистику влияния скидок на уровень продаж. Наиболее активно демпинговали марки третьего эшелона, в частности, продукция «Автотора». Но если SWM удалось нарастить месячные продажи в два и более раза, то спрос на Kaiyi и BAIC носил волнообразный характер: Сергей Целиков связывает его с влиянием корпоративных закупок. При этом обе марки предлагали крупный дисконт, например, седан Kaiyi E5 можно было купить дешевле Lada Vesta — по цене от 1,225 млн рублей.

Kaiyi технически близки к автомобилям Chery. Сборкой машин с 2022 года занимается калининградский «Автотор», но продажи идут вяло Источник: Артем Краснов











Марке Bestune, несмотря на завирусившуюся рекламу, скидки практически не помогли.

Плохо идут продажи у марки Xcite, вышедшей год назад, когда на бывшем заводе Nissan под Питером стали собирать Chery Tiggo 7 Pro, продавая их через дилеров Lada чуть дешевле оригинала. Несмотря на вроде бы беспроигрышную формулу, россияне отнеслись к идее прохладно: из 20 тысяч машин, выпущенных в прошлом году, реализовали меньше половины. В лучшие месяцы продажи достигали 1000 машин, сейчас, несмотря на крупные дисконты (350-450 тысяч), упали до примерно 500 штук в месяц. Сергей Целиков оценивает, что запаса уже выпущенных в 2024 году «Иксайтов» хватит до конца 2025 года. Пресс-служба компании Xcite отрицает слухи о сворачивании проекта, и бренд, вероятно, останется. Но какие именно модели он получит — вопрос отдельный. Кажется, ребрендинг популярных «Тигго 7» к успеху не привел.

Xcite Xcross 7 кроме шильдиков ничем не отличается от популярного в России Chery Tiggo 7 Pro, но его продажи на порядок слабее Источник: Артем Краснов











Помимо Solaris неплохую динамику показывает бренд Hongqi, принадлежащий марке FAW (она же продает Bestune и Jetta).

Еще интересно, что по состоянию на конец мая 4,4% рынка формировали машины 2023 года выпуска (имеются в виду новые автомобили, более полутора лет стоявшие на складах дилеров).

Некоторые марки предлагали преимущественно их: например, позапрошлогодними были 98% проданных электромобилей Ora, 86% — Jetta, 78% — Livan. По абсолютным объемам продаж машин 2023 года лидирует, как ни странно, Changan: марка уверенно росла в 2022–2023 годах, претендуя на попадание в топ-3, но, кажется, наступление захлебнулось.

Забавные электромобили Ora концерн Great Wall продает через автосалоны Tank. Но спрос слабый Источник: Артем Краснов











Еще хуже обстоят дела на рынке коммерческой техники: продажи грузовиков в мае рухнули на 63%, автобусов — на 49%.