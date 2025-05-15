«И так купят, куда денутся?» Каких ждать последствий от закона о локализации такси, который должен оживить наш автопром

Будем ездить только на российских авто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Госдума всё же приняла (сразу во втором и третьем чтениях) скандальный законопроект о «локализации такси». Отраслевые лоббисты всеми силами противились его принятию, грозя самыми страшными последствиями реформы — от острейшего дефицита такси даже в Москве и других мегаполисах до кратного роста цен на поездки.

MSK1.RU разобрался, о чем же вообще новый закон, который вызвал такое бурное недовольство.

Новый закон (после того как его одобрит Совфед и подпишет президент) вступит в силу с 1 марта 2026 года. Если таксисты хотят работать легально, то им придется включать автомобили в специальный реестр, и один из критериев — высокий уровень локализации.

Согласно новым правилам, для включения автомобиля в реестр такси его уровень локализации должен составлять не менее 3200 баллов, что соответствует требованиям для госзакупок. Поначалу под такое требование могли фактически попадать только машины АВТОВАЗа.

Однако в ходе обсуждения в законопроект добавили всё же смягчающую норму: для такси могут использовать автомобили, произведенные в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Это означает, что такси могут стать, например, собранные в Калининградской области BAIC и Kaiyi, а также электромобили Evolute. А вот, например, Haval в список не попадает: его инвестиционный контракт был заключен до 2022 года. Новые инвестконтракты, которые китайцы заключат с российскими автозаводами уже в этом году, тоже за пределами закона. Если в него не внесут поправки.

Сразу оговоримся: новые требования не будут касаться автомобилей, уже внесенных в реестр до 1 марта 2026 года. Кроме того, введены и послабления на вступление закона в силу: в Калининградской области и регионах Сибири он начнет действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — так вообще с 1 марта 2030 года.

— АВТОВАЗ после обострения геополитической ситуации в 2022 году бьет рекорды по реализации своих машин, потому что они доступнее иномарок, их дешевле обслуживать и нет недостатка в запчастях. Отечественный экономсегмент интересен за счет субсидий и господдержки, но, по сути, мы имеем только один автомобиль — Lada Granta, — объясняет парадоксы российского автопрома постоянный эксперт MSK1.RU, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

— И других не предвидится?

— Знаете, наши, отечественные, производители хороши в производстве бюджетных моделей. Вот почему бы не расширить линейку, добавив авто, например автомобиль «Ока»?

Кстати, в прежние времена нас как компанию по автопрокату очень выручал Datsun mi-DO. Но, увы, в 2020 году эту модель прекратили производить в России. И китайских конкурентов в таком кузове сейчас на рынке просто нет!

— После принятия закона обещают огромный дефицит такси. Вы тоже пессимистично смотрите в будущее?

— Ну смотрите. Запрет на нелокализованные автомобили приведет к увеличению производства отечественных. А заводы и так уже работают на пределе своей мощности. А значит, может пострадать качество выпускаемой продукции.

Кстати, к вопросу о качестве. Новый закон сильно ударит по конкуренции на рынке, и это плохо, потому что именно благодаря тому, что большое количество китайских компаний конкурировали между собой, автомобили от года к году совершенствовались, становясь безопаснее, надежнее и комфортнее.

И цены на них (несмотря на нестабильный рубль, увеличение утильсбора и т. д.) не росли в геометрической прогрессии. Именно конкуренция вынуждала игроков рынка всё время работать над качеством и сдерживать цены.

— После принятия закона конкуренции в бюджетном сегменте уже не будет?

— Конечно! Производители начнут работать по принципу «и так купят, куда денутся». К тому же автомобили класса комфорт (кроме «Москвич 3» и Evolut i-pro: они хоть как-то себя зарекомендовали) просто еще не прошли гарантийного цикла (3 лет интенсивной эксплуатации), тем более в такой отрасли, как такси, где реально высокая нагрузка на автомобили.

— То есть вы за или против локализации такси?

— Мы поддерживаем отечественное производство. Такой законопроект нужен. Но необходимо вводить его поэтапно. Действительно, наши автомобили становятся лучше, интересней, современней, некоторые модели уже вполне могут конкурировать с «китайцами». Но они еще не на том уровне, чтобы полноценно заполнить отрасль. Как сказал наш президент: «Нужно усиливать конкуренцию, чтобы выдавать качество продукции по всем направлениям».