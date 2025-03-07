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Авто обзор Очищают склады и демпингуют: пять самых подешевевших иномарок весны

Очищают склады и демпингуют: пять самых подешевевших иномарок весны

Конкурентов у Lada Vesta всё больше, до 2 миллионов рублей можно выбрать из нескольких вариантов

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Bestune (FAW) снизила цены на треть | Источник: Bestune.ruBestune (FAW) снизила цены на треть | Источник: Bestune.ru

Bestune (FAW) снизила цены на треть

Источник:

Спрос на автомобили по-прежнему невысок, и в последнюю неделю февраля продажи упали сразу на 41% относительно того же периода прошлого года (данные «Автостата»). Дилеры продолжают распродавать склады автомобилей 2024 и даже 2023 года выпуска, и цены на некоторые модели упали в аномальных пропорциях. Если в прошлом году цены резал один «Москвич», то сейчас в списке целый выводок иномарщиков. Ниже — список пяти наиболее подешевевших моделей.

Несостоявшаяся Lada — по цене Vesta

В начале марта стоимость кроссовера Bestune (FAW) T77 снизилась сразу на треть: на 940 тысяч рублей за машину 2023 года выпуска и на 840 тысяч за прошлогодние модели. Минимальные цены теперь начинаются от 1,924 миллиона и 2,024 миллиона соответственно, то есть попадают в верхний диапазон цен Lada Vesta.

Модель должны были выпускать под брендом Lada на бывшем питерском заводе Nissan, и в 2023 году АВТОВАЗ презентовал ее копию под названием Lada X-Cross 5. Но осенью того года проект был заброшен. Но сам кроссовер T77 в России продается по-прежнему: первоначально он нес бренд FAW, сейчас — Bestune.

Кроссовер T77 должен был стать самой дорогой Lada, а сейчас продается за стоимость «Весты» | Источник: Bestune.ruКроссовер T77 должен был стать самой дорогой Lada, а сейчас продается за стоимость «Весты» | Источник: Bestune.ru

Кроссовер T77 должен был стать самой дорогой Lada, а сейчас продается за стоимость «Весты»

Источник:

Переднеприводный кроссовер размером с VW Tiguan идет с 1,5-литровым турбомотором (160 л. с.) и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Неплохое и оснащение: фронтальные и боковые подушки безопасности, широкий ассортимент электронных помощников, мультимедийная система, зимние опции, климат-контроль, легкосплавные диски и так далее.

Интерьер Bestune T77 типичен для китайских машин | Источник: Bestune.ruИнтерьер Bestune T77 типичен для китайских машин | Источник: Bestune.ru

Интерьер Bestune T77 типичен для китайских машин

Источник:

Несмотря на давнее присутствие марки FAW в России, легковая линейка компании россиянам малоизвестна. По итогам прошлого года под вывеской Bestune продали менее 5 тысяч машин, из них на кроссоверы T77 пришлось 1,2 тысячи.

Загадочная страна Livan

Скидка на автомобили составляет всего 113 тысяч рублей, однако этот дисконт идет от низкой планки: X3 Pro долгое время удерживает титул самого доступного кроссовера России, и сейчас стоит от 1,559 миллиона рублей, то есть на уровне базовой Lada Vesta. За эти деньги предлагается атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 103 л. с., вариатор и стандартный для «чайнакара» набор оборудования: легкосплавные диски, люк, система стабилизации, кондиционер, мультимедийная система.

Livan X3 Pro по китайским меркам устарел: модель берёт начало от Geely SC5 | Источник: Livan-motors.ruLivan X3 Pro по китайским меркам устарел: модель берёт начало от Geely SC5 | Источник: Livan-motors.ru

Livan X3 Pro по китайским меркам устарел: модель берёт начало от Geely SC5

Источник:

Компания Livan принадлежит Geely и является наследником обанкротившейся марки Lifan, некогда популярной в России. Однако успех не передался по наследству, и по итогам прошлого года продано лишь 2 тысячи кроссоверов X3 Pro, а прочие модели (X6 Pro и S6 Pro) расходятся еще хуже.

В Китае модель позиционируется как бюджетная и стоит от 50 тысяч юаней&nbsp;— примерно 600–650 тысяч рублей | Источник: Livan-motors.ruВ Китае модель позиционируется как бюджетная и стоит от 50 тысяч юаней&nbsp;— примерно 600–650 тысяч рублей | Источник: Livan-motors.ru

В Китае модель позиционируется как бюджетная и стоит от 50 тысяч юаней — примерно 600–650 тысяч рублей

Источник:

Livan X3 Pro предлагается только в переднеприводном варианте и имеет длину 4 метра, то есть сопоставим с хетчбэком Lada Kalina. Марка неизвестна в России, есть и проблемы с адаптацией, например кузов не оцинкован.

Цены «расКАЙИваются»

Бренд Kaiyi технически близок к марке Chery, а сборку машин ведет калининградский «Автотор», что звучит как рецепт успеха. Однако за два года марка так и не смогла как следует встать на ноги, и по итогам 2024-го продала менее 8 тысяч машин, из которых 6 тысяч — это седаны Kaiyi E5.

Kaiyi E5&nbsp;— это вариация Chery Arrizo 7, который выпускали с 2013 года | Источник: Артем КрасновKaiyi E5&nbsp;— это вариация Chery Arrizo 7, который выпускали с 2013 года | Источник: Артем Краснов

Kaiyi E5 — это вариация Chery Arrizo 7, который выпускали с 2013 года

Источник:

В начале года бренд снизил стоимость седанов на 135 тысяч рублей, а затем добавил прямую скидку, в итоге базовую версию E5 с механической коробкой передач и 147-сильным мотором можно купить за цену от 1,56 миллиона рублей. Два года назад, в момент выхода машины на рынок, стоимость составляла 1,96 миллиона, правда, в топовой версии: сейчас такая стоит 1,69 миллиона.

Интерьер неплохо выглядит, хотя придраться есть к чему: например, к форме передних сидений | Источник: Артем КрасновИнтерьер неплохо выглядит, хотя придраться есть к чему: например, к форме передних сидений | Источник: Артем Краснов

Интерьер неплохо выглядит, хотя придраться есть к чему: например, к форме передних сидений

Источник:

Kaiyi E5 соразмерен Toyota Corolla и Hyundai Elantra, и во время тест-драйва показал себя неплохо: приятный салон, ездовой комфорт, нормальная практичность. Но интерес к седанам падал и до кризиса, а Kaiyi подводит непривычный бренд и всё та же низкая адаптированность к России: например, из внешних панелей у E5 оцинкованы только двери.

«Байки» из склепа

Машины марки-побратима BAIC также выпускает «Автотор», и скидки действуют на все модели, например седан U5 Plus стоит сейчас также от 1,56 миллиона рублей. Стоимость кроссовера X35 начинается от 1,63 миллиона. Для сравнения: во время тест-драйва осенью 2023 года машина стоила от 2,2 миллиона, то есть цена снижена более чем на четверть.

Марка BAIC (Beijing) неизвестна в России, но в Китае это один из крупнейших производителей, который работает с 1958 года | Источник: Артем КрасновМарка BAIC (Beijing) неизвестна в России, но в Китае это один из крупнейших производителей, который работает с 1958 года | Источник: Артем Краснов

Марка BAIC (Beijing) неизвестна в России, но в Китае это один из крупнейших производителей, который работает с 1958 года

Источник:

Кроссовер размером с Hyundai Creta оснащается 1,5-литровым мотором (136 л. с.) и вариатором, а в комплектации сразу есть светодиодные фары, зимний пакет, легкосплавные диски, кондиционер, мультимедийная система, набор электронных помощников.

Неплохая базовая оснащенность&nbsp;— один из плюсов «чайнакаров». Однако и минусы типичны: проблемы с эргономикой, шумоизоляцией, качеством материалов | Источник: Артем КрасновНеплохая базовая оснащенность&nbsp;— один из плюсов «чайнакаров». Однако и минусы типичны: проблемы с эргономикой, шумоизоляцией, качеством материалов | Источник: Артем Краснов

Неплохая базовая оснащенность — один из плюсов «чайнакаров». Однако и минусы типичны: проблемы с эргономикой, шумоизоляцией, качеством материалов

Источник:

Прошлый год сложился для BAIC относительно неплохо, и продано более 10 тысяч машин. Но 70% спроса приходится на популярный у таксистов седан U5 Plus, а тот же X35 Pro нашел лишь 1,5 тысячи покупателей.

Эволюция цен на электромобили

Можно в России приобрести и бюджетный электромобиль, например седан Evolute i-Pro липецкой сборки. Его цена по прайсу составляет 2,85 миллиона рублей, но за счет госсубсидии в 834 тысячи и скидки в 465 тысяч она падает до 1,55 миллиона. Государственная скидка действует только при покупке в кредит. Чуть дороже, от 1,75 миллиона рублей, стоит кроссовер i-Joy.

Evolute i-Pro старомоден, зато дешев, поэтому из всей линейки наиболее востребован | Источник: Evolute.ruEvolute i-Pro старомоден, зато дешев, поэтому из всей линейки наиболее востребован | Источник: Evolute.ru

Evolute i-Pro старомоден, зато дешев, поэтому из всей линейки наиболее востребован

Источник:

Демпинг является во многом вынужденным, поскольку по итогам прошлого года продажи снизились, и российской марке удалось продать лишь 1,6 тысячи машин, из которых на i-Pro пришлось около половины.

Evolute задумывался как проект по выпуску российских электромобилей, но чисто электрические машины пока не пользуются особенным спросом | Источник: Evolute.ruEvolute задумывался как проект по выпуску российских электромобилей, но чисто электрические машины пока не пользуются особенным спросом | Источник: Evolute.ru

Evolute задумывался как проект по выпуску российских электромобилей, но чисто электрические машины пока не пользуются особенным спросом

Источник:

Проект «Эволют» был запущен в 2022 году в рамках идеи Минпромторга по локализации выпуска электрокаров в России. Российского в машинах немного, и за основу взяты китайские модели, зачастую устаревшие: например, седан i-Pro — это Dongfeng Aeolus E70, созданный на шасси Nissan Sylphy 15-летней выдержки. Из пяти актуальных моделей марки наиболее перспективным выглядит первый гибрид марки, кроссовер i-Space: цена с учетом скидок начинается от 2,5 миллиона рублей.

Выбирая машину за 1,5–2 миллиона рублей, вы бы скорее предпочли…

… одну из перечисленных моделей
… Lada Vesta
…подержанную иномарку (не Китай)
Не куплю машину за такие деньги

Кстати, ситуация с оцинковкой китайских автомобилей улучшается. Например, такие покрытия стал применять «Москвич» после перехода на мелкоузловую сборку. А еще китайские марки любят светодиодные фары, но автомобилисты жалуются на них.

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Комментарии
2
Гость
7 марта, 11:44
Все это замечательно, снижение цен пусть даже на машины 2023 2024 годов выпуска. А потом что делать с обслуживанием, запчастями? Где и как? А нигде и никак...
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