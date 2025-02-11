«Коробка дергается, масло не нагревается». Владелец чайнакара столкнулся с проблемами в первый же месяц

JAC JS3 — это переднеприводный кроссовер размером с Hyundai Creta Источник: jaccar.ru











В конце декабря Анатолий купил кроссовер JAC JS3 и почти сразу столкнулся с проблемами с вариатором. Случай тем интереснее, что на JAC JS3 ставятся вариаторы той же компании Punch, что и на «Москвичи» (они ведь тоже «Джаки»). Проблема проявилась в холодную погоду, что ставит вопрос о приспособленности таких машин к зиме.

Что случилось с вариатором

Машина Анатолия ночует на платной стоянке под навесом, и для выезда с паркоместа требуется сильно вывернуть руль.

— Нажимаешь на газ, машина сначала не двигается, а потом стартует слишком резко, — говорит он. — Затем я еду участок пути по дворам и замечаю, что вариатор дергается, когда я, например, притормаживаю и затем ускоряюсь. И динамика машины в этом режиме вялая.

«Москвич-3» и стоящий за ним «Москвич-6» являются копиями автомобилей JAC, поэтому используют трансмиссию компании Punch. Но модель вариатора отличается — VT3 вместо VT2 на JAC JS3 Источник: Артем Краснов











Анатолий заметил, что симптомы исчезают, если вариатор прогрет до рабочих температур. Автомобилист подключил сканер к диагностическому разъему и зафиксировал график прогрева трансмиссионного масла. При работе мотора на холостом ходу оказалось, что масло вариатора прогревается, но не быстро: когда температура охлаждающей жидкости мотора достигает почти 40 градусов, масло в коробке нагревается до нуля. После этого процесс останавливается, и дальнейший прогрев целесообразнее делать в движении. Но, по наблюдениям Анатолия, даже на ходу температура поднимается довольно медленно:

— Скажем, на улице было -8 градусов, и температура масла вышла на границу 20 градусов после 27 минут, из которых 8 минут — прогрев на стоянке, — говорит он.

График прогрева охлаждающей жидкости (синяя линия), трансмиссионного масла (оранжевая) и скорости движения (голубая линия) Источник: читатель 74.RU











Анатолий обратил внимание, что температура масла растет, если оставить машину с полностью прогретым мотором на короткую стоянку. После этого вариатор работает мягко, и динамика автомобиля восстанавливается.

Но поскольку прогреть вариатор как следует на стоянке не удается, первые минуты движения всё равно получаются некомфортными. Проблема тем подозрительней, что зима в этом году крайне мягкая: а что будет в -30?

Что за вариатор стоит на JAС и «Москвичах»?

На массовых моделях JAC использует вариаторы компании Punch, изначально бельгийской: до 2005 года она была подразделением немецкого концерна ZF. Затем начался «восточный разворот», компания перешла в публичную собственность и с 2008 года выпускает вариаторы в китайском Нанкине. В разное время Punch делала три поколения вариаторов (VT1, VT2, VT3), которые ставились, например, на автомобили Mini. В последние годы основной спрос идет со стороны китайских марок. На JAC JS3 стоит менее «моментная» версия вариатора VT2, на «Москвичах» — VT3.

Вариаторы Punch VT2 и VT3 являются результатом долгой эволюции клиноременных трансмиссий. Компания Punch специализируется на таких коробках Источник: пресс-служба компании Punch











Вариатор Punch имеет стальной ремень, то есть более склонен к пробуксовке, чем клиноцепные вариаторы. Для передачи крутящего момента от двигателя используется автоматическое сцепление, то есть такой вариатор нельзя прогреть на месте, как гидромеханическую трансмиссию (установив режим D/R и удерживая машину тормозом). При разомкнутом сцеплении кинематической связи с мотором нет и прогрев идет за счет теплопередачи от нагретых деталей ДВС. Для сравнения, вариаторы WLY, которые ставят на «Весту», имеют гидротрансформатор вместо автоматического сцепления.

Нужно ли греть вариаторы Punch?

Специфических указаний на необходимость прогрева вариаторов Punch найти не удалось. В инструкции к автомобилю таких требований нет, а в руководстве по ремонту коробки Punch VT2/VT3 есть раздел, посвященный адаптации модуля сцепления: у новой машины необходима его калибровка, которая проводится при температуре масла 20–60 градусов. Вероятно, такой диапазон температур считается оптимальным, но конкретных требований греть вариатор до подобных значений нет.

В целом жалобы на вариаторы Punch встречаются. Например, такая коробка сломалась на «Москвиче-3» редакции drom.ru во время дальнего пробега по России. Вышел из строя подшипник: с морозной ездой именно эта поломка не связана. Встречаются жалобы на рывки при разгоне, но связаны ли они с недостаточным прогревом коробки — неясно.

Вариаторы Punch стоят на многих моделях JAC и «Москвич», включая «шестерку» (она же JAC J7/A5) Источник: Артем Краснов











Если взять шире, однозначного мнения о необходимости прогрева вариаторов перед началом движения нет. Диапазон мнений широк: скажем, издание «Авторевю» применительно к вариаторам Jatco говорит об отсутствии нужды в холостом прогреве, разве что рекомендует плавный стиль езды в первые минусы. Компания по обслуживанию автоматических трансмиссий ТорАКPР наоборот настаивает на длительных прогревах на холостом ходу (до 25–30 минут). А при температурах ниже -25 компания вообще не рекомендует использовать вариаторы.

Вариаторы и морозы

По опыту тест-драйвов вариаторных машин зимой мы не замечали резкого снижения работоспособности таких коробок в первые минуты движения. При этом рекомендация о плавном прогреве на ходу выглядит разумной: с увеличением температуры падает вязкость масла, что влияет на работу гидроблока и клапанов.

В отличие от ступенчатых трансмиссий, у вариаторов передаточное число меняется почти постоянно, и любые сбои в работе гидравлики могут привести к ослаблению натяжения ремня и его проскальзыванию. А это — одна из главных причин его быстрого износа. Поэтому «рвать» промороженную коробку точно не стоит, как не следует и перегревать вариатор, например, долгим буксованием в грязи.

В сильный мороз мы тестировали, например, Omoda C5 с вариатором WLY25, но проблем в работе холодной коробки не заметили Источник: Артем Краснов











В случае с JAC Анатолия, возможно, речь всё же о более глобальной проблеме с вариатором, которая обостряется в холодную погоду. Поскольку проблема проявляется при трогании с места, не исключено, что внимания требует автоматическое сцепление, а не вариаторная часть коробки. Анатолий обратился к дилеру марки JAC, но причина проблемы пока не установлена.

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Ранее мы рассказывали, какие именно вариаторы используются на китайских автомобилях. В частности, на автомобилях Chery и ее брендах популярны вариаторы WLY, которые ставят и на Lada Vesta. При этом первые владельцы автоматических «Вест» жаловались на проблемы с надежностью. Китайские компании стали понемногу отказываться от вариаторов, например, на обновленных кроссоверах Chery используются в основном роботизированные трансмиссии.