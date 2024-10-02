«Будут брать кредиты»: эксперты рассказали, как изменятся цены на авто после повышения утильсбора

Каких изменений ждать на авторынке в России Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











С 1 октября 2024 года в России вырос утилизационный сбор. Ставка для юрлиц в среднем прибавила 70–80%. И это только начало. Теперь утильсбор будет дорожать ежегодно вплоть до 2030 года. А вместе с ним — и автомобили, которые поставщики ввозят на территорию России.

В этом материале вместе с экспертами разбираемся, как повышение утильсбора скажется на стоимости машин в Ярославле и каких изменений ждать на авторынке.

Утилизационный сбор — это налог, который поставщики и производители уплачивают за каждое произведенное или привезенное в страну транспортное средство. Если импортеры уплачивают его полностью, то российским производителям власти компенсируют выплаченный утильсбор постфактум. Правда, далеко не все местные заводы получают компенсацию в полном объеме.

«Спрос выровняется с предложением»

В 2012 году Россия должна была снизить таможенные пошлины на ввоз автомобилей юрлицами — этого требовали правила Всемирной торговой организации. Разницу решили компенсировать за счет нового сбора, который назвали утилизационным, поскольку в тот год много говорили о проблеме старых машин и необходимости их рециклинга. Правда, впоследствии выяснилось, что к утилизации вышедших из строя авто он не имеет никакого отношения.

Для новых автомобилей наиболее значима категория с объемом мотора 1–2 литра. Для нее утилизационный сбор с 1 октября 2024 года вырос с 301 тысячи рублей до 556 тысяч. Еще более ощутимо он вырос для авто с моторами 2–3 литра, увеличившись с 845 тысяч до 1,563 миллиона. То же касается подержанных машин. Например, японские малолитражки с моторами менее 1 литра обложили утильсбором в 383 тысячи против нынешних 207 тысяч, а для категории 1–2 литра он подскочил с 529 тысяч до 978 тысяч. Утильсбор растет с 2012 года. Изначально для новых машин с моторами 1–2 литра он составлял 27 тысяч рублей, в 2016 году поднялся до 44 тысяч рублей, в 2018 году — до 84 тысяч, в 2020 году — до 178,4 тысячи, в 2023 — до 301 тысячи, к январю 2025 года он составит 667 тысяч, а к 2030 году — 1,172 млн.

Когда появилась информация, что правительство планирует повысить ставку на утильсбор, сразу пошли разговоры, что стоимость новых машин, ввозимых на территорию РФ, ощутимо вырастет. Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что на экономике страны повышение утильсбора ощутимо не отразится. А вот люди поначалу откажутся покупать машины по новой цене.

— На экономике в целом, конечно, серьезного эффекта не будет. А на рынке автопрома — вы же понимаете — цена автомобилей увеличится за счет утилизационного сбора. Но, честно говоря, я не вижу какого-то суперфундаментального повышения, которое бы значительно опережало рост доходов населения. В моем соображении, может быть, население возьмет какую-то паузу, чисто психологически, — рассказал Георгий Остапкович.

Как показывает экономическая история, люди начнут размышлять, брать паузу в покупках, но потом придут к мнению, что если надо — надо покупать. И спрос должен выровняться с предложением. Георгий Остапкович экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Такие ставки были предложены по повышению утильсбора Источник: Семен Казьмин / Городские порталы











По мнению экономиста, к новым условиям люди будут привыкать чуть больше полугода. После спрос на автомобили вновь появится, так что застоя на рынке можно не опасаться.

— Это то же самое, что и в строительстве. Убрали льготную ипотеку, сейчас базовая под 21–22%, будет гроссмейстерская пауза. И у девелоперов, и у населения. Но пройдет 6, 8, 9 месяцев и опять начнет расти спрос, — пояснил Георгий Остапкович. — Они резко до этого повышения покупали автомобили, очень резко динамика поднялась по продажам. После повышения цен всегда наступает спросовая пауза. Но потом люди поймут, что ситуацию не изменить, — пояснил экономист.

Будут брать автокредит, потребительский заём на приобретение автомобиля. Я не вижу каких-то космических и фундаментальных изменений. Люди просто психологически начинают этот факт переваривать, а потом приходят к выводу: «Ну растет и растет, жизнь такая». Георгий Остапкович экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Экономист уверен, спросовое ограничение будет иметь моментальный эффект. Дальше всё будет зависеть от доходов населения. Проще говоря: смогут ли люди позволить себе купить машину в существующих условиях. По мнению эксперта, сейчас доходы населения растут, так что есть предпосылки, что люди не станут себя ограничивать в приобретении авто.

— Пока динамика позитивная, поэтому, естественно, будут и отечественные машины делать, и «китайцев» покупать. Потому что доходы, включая зарплаты, социальные выплаты, растут. Люди резко вошли в потребительскую модель поведения. Именно в плане приобретения дорогостоящих товаров длительного пользования. Люди хотят купить сейчас, боясь, что инфляционный фон продолжится и будет еще дороже, — объяснил экономист.

«Стоимость вырастет»

В одном из автосалонов Ярославля, торгующем китайскими иномарками, на вопрос корреспондента 76.RU, будут ли в ближайшее время поднимать цены, ответили так:

— У нас сейчас информации нет. Пока не повышали.

Автоэксперт Максим Едрышов уверен, цены на импортные машины вырастут. Но это «произойдет не одномоментно». Специалист считает, что стоимость автомобилей будет повышаться постепенно.

— Я думаю, стоимость автомобилей вырастет в пределах 5%. Особенно популярных, которые у нас везут из Китая, которые не собирают в Российской Федерации. Я думаю, на одни из самых популярных авто стоимостью до 2,5 миллиона цена поднимется примерно на 150–200 тысяч, — рассказал Максим Едрышов в беседе с 76.RU.

Стоимость нового импортного «Хендая» в начале сентября в одном из салонов Ярославля Источник: Yaroslavl Art / T.me











По его словам, подорожать могут и автомобили отечественного автопрома. Пока предпосылок к тому, что цены останутся на месте, нет. Но происходить этот процесс тоже будет постепенно.

— Что-то подсказывает, что могут подорожать автомобили, которых утильсбор не касается. Но это, опять же, вопрос постепенный. АВТОВАЗ, если мы говорим про него, уже поднимал цены несколько раз. И в дальнейшем для фиксации цены или уменьшения стоимости автомобиля каких-то предпосылок сейчас нет, — пояснил Максим Едрышов.

Самому привезти дешевле?

Возникает вопрос: не выгоднее ли самому приобрести машину за рубежом и привезти ее в Россию. Автоэксперт объяснил, что уплата утильсбора получится дешевле, поскольку для физических лиц ставка ниже. Но есть свои нюансы.

— Физлица могут применять льготную ставку утильсбора при условии, что человек будет владеть автомобилем минимум год. У нас установлен такой порог. Автомобиль будет дешевле, безусловно, но он будет не на гарантии. То есть, если с автомобилем что-то случится, человек останется один на один со своими проблемами, — рассказал Максим Едрышов.

По словам автоэксперта, именно этот момент зачастую останавливает людей от самостоятельной покупки авто без посредников. Будущие владельцы предпочитают переплатить, но получить гарантию. Правда, так работает только с официальными автодилерами.

— Но если мы говорим про автомобили, которые официально к нам не поставляются, а завозятся теми же самыми юридическими лицами по параллельному импорту, то, конечно, человек сэкономит [в случае, если привезет машину из другой страны сам], — объяснил специалист.

Также на фоне подорожания новых автомобилей «из салона» постепенно вырастут в цене и машины с рук. Однако вторичный рынок, по словам эксперта, более эластичный — он меньше подвержен разного рода регулированиям.

«Всё зависит от ключевой ставки»

Глобального снижения спроса на автомобили, по словам Максима Едрышова, в ближайшее время ждать не стоит. Напротив, покупателей могут подстегнуть декабрьские скидки, которые зачастую предлагают дилеры.

— Автомобили, произведенные в 2024 году, в 2025 году будут продавать чуть дешевле. И часто устраиваются подобные распродажи. Кроме того, в декабре многие компании выдают новогодние премии и у людей появляется возможность приобрести себе транспортное средство, — пояснил эксперт. — А если смотреть дальше, то январь–февраль — традиционно не очень хорошие месяцы с точки зрения продаж автомобилей. И следующий 2025 год вряд ли станет исключением из этого правила. Тем более с 1 января утильсбор вырастет еще сильнее — на 10%.

Возможность купить машину за свои деньги есть далеко не у всех. Зачастую люди прибегают к автокредитам. И этот фактор тоже сыграет роль на потребительском спросе.

— Здесь всё будет зависеть в том числе от кредитно-денежной политики Центробанка и того, что будет с ключевой ставкой, — рассказал автоэксперт.

Если ключевая ставка повысится еще сильнее, это отвлечет некоторых людей, поскольку автокредиты могут стать дороже. Обвала рынка ждать не стоит. Максим Едрышов автоэксперт

А что с ремонтом?

Из-за стоимости запчастей также может подорожать ремонт автомобилей. Однако здесь речь идет не о повышении ставок утильсбора.

— Стоимость запчастей может вырасти, теоретически. Хотя это больше зависит от курса валют, сложностей поставок в Российскую Федерацию некоторых запчастей. Запчасти и так в последнее время выросли, — отметил Максим Едрышов.

Наши коллеги ранее рассказывали, разгонит ли утильсбор инфляцию и зачем власти вообще решили его увеличить.