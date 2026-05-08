НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 751мм 67%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,81
EUR 96,75
Главные заявления губернатора
Какие заводы откроют
Вводят новый налог
Гид подготовки к учебному году
Места в 10 классы
Дерево придавило ярославца
Как пройти шоферскую комиссию
Массовый мор рыбы
Животные Подбросили на порог трех малышей в коляске: как россиянин стал отцом медвежат. Видео

Подбросили на порог трех малышей в коляске: как россиянин стал отцом медвежат. Видео

Показываем, как подкидыши привыкают к новому дому

696

Кирилл Потапов усыновил еще трех медвежат

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Основатель центра по спасению животных Кирилл Потапов из Екатеринбурга стал папой для трех маленьких медвежат. Он обнаружил косолапых возле своих ворот: их просто подбросили и оставили в коляске. Малюткам на тот момент было всего несколько месяцев.

«Было вечернее время, машина сигналила у ворот. Мы пошли разбираться, автомобиль резко уехал, даже не успели ничего понять. Медвежата лежали в коляске», — поделился Кирилл Потапов.

При каких обстоятельствах малютки остались одни, неизвестно. Кирилл Потапов предполагает, что их маму могли убить или спугнуть. Без нее медвежата не выжили бы.

«Девочка у нас самая крупненькая. Сейчас мы их выкармливаем, все чувствуют себя хорошо», — говорит Кирилл.

Теперь Кирилл воспитывает шестерых медведей: Машу, Коди, Харли и новеньких — Флору, Потапыча-младшего и Джеффа.

Историю их спасения смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Дарья КостоминаДарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Медведь Животное Медвежонок Видео Спасение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
9 мая, 21:06
Здоровья малышам - медвежатам! И их " папе"...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Рекомендуем