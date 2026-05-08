Подбросили на порог трех малышей в коляске: как россиянин стал отцом медвежат. Видео

Кирилл Потапов усыновил еще трех медвежат Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Основатель центра по спасению животных Кирилл Потапов из Екатеринбурга стал папой для трех маленьких медвежат. Он обнаружил косолапых возле своих ворот: их просто подбросили и оставили в коляске. Малюткам на тот момент было всего несколько месяцев.

«Было вечернее время, машина сигналила у ворот. Мы пошли разбираться, автомобиль резко уехал, даже не успели ничего понять. Медвежата лежали в коляске», — поделился Кирилл Потапов.

При каких обстоятельствах малютки остались одни, неизвестно. Кирилл Потапов предполагает, что их маму могли убить или спугнуть. Без нее медвежата не выжили бы.

«Девочка у нас самая крупненькая. Сейчас мы их выкармливаем, все чувствуют себя хорошо», — говорит Кирилл.

Теперь Кирилл воспитывает шестерых медведей: Машу, Коди, Харли и новеньких — Флору, Потапыча-младшего и Джеффа.