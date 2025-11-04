«Может специально ходить мимо пеленки»: инструкция от кинолога, как отучить щенка мочиться где попало

Кинолог рассказала, как приучить собаку к туалету Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Каждое животное требует особого ухода и воспитания. Когда речь идет о собаках, одним из важных моментов становится организация туалета. Мы пообщались с кинологом из Ярославля Еленой Михеевой, чтобы узнать о нюансах этого этапа воспитания у щенков.

По словам специалиста, есть несколько способов приучить питомца не справлять нужду в неположенных местах. Для этого необходимо сформировать у щенка правильную ассоциацию.

Первое, что нужно сделать — расстелить как можно больше пеленок по всему дому. Затем, по словам эксперта, стоит аккуратно усадить питомца на пеленку и поглаживать его, создавая комфортные условия.

Главным элементом воспитания должна стать похвала. Реакция хозяина на справление нужды щенком на пеленку должна быть максимально эмоциональной. Благодарность и поощрение вкусняшкой сформируют у собаки привычку ходить в туалет в определенное место.

Щенку нужно давать особое лакомство, которое он будет получать исключительно за хождение в туалет на пеленку. Елена Михеева кинолог

Переходный возраст

Оказывается, у собак, так же как и у людей, есть переходный возраст. По словам кинолога, таких этапов в жизни щенка несколько: в 3 месяца, в 5 — 9 месяцев и в 12.

— Самый сложный возраст — полугодовалый. Именно в этот период щенок может больше шкодить и баловаться. У питомца-подростка возникают противоречивые чувства: не буду, не хочу и подобные капризы, — объяснила специалист.

В этот период, как отмечает эксперт, собака может специально ходить мимо пеленки, показывая свой характер. Важным моментом является реакция хозяина на проказы питомца.

— Если вы застали щенка, писающего мимо пеленки, нельзя негативно высказываться и говорить, что он «плохая собака». Лучше сразу же взять питомца, посадить на пеленку, погладить и дать понять, что «здесь» хорошо, а там, где она написала — «плохо», — посоветовала кинолог.

По словам эксперта, если просто поругать собаку — у нее не будет понимания, что она сделала что-то не так. Питомец должен понять параллель между хорошим и плохим поведением.

Возможен ли вариант совмещения туалета: дома и на улице?

Как объясняет кинолог, щенка можно приучить справлять нужду и на улице. Для этого тоже есть свои лайфхаки:

оставляем дома на всякий случай 1-2 дежурные пеленки;

выбираем на первое время определенную территорию (чтобы внимание щенка не переключалось с желания сходить в туалет);

переносим похвалу на улицу (не забываем про лакомство);

прикрепляем к похвале слово-триггер: «давай», «в туалет» и т. д. (слово должно закрепиться в памяти собаки как призыв к справлению нужды).

Совмещение туалетов для собаки — практичное решение. Например, когда на улице холодно или хозяин задерживается на работе, собака может спокойно сходить в туалет на пеленку. Елена Михеева кинолог