«Организм собаки — не помойка»: кинолог из Ярославля рассказала о продуктах, которыми нельзя кормить питомца

Проверьте себя: не подвергали ли вы своего верного друга опасности? Источник: Варвара Фролова / NGS70.RU











Те, у кого есть домашний питомец, не понаслышке знают, как трудно порой удержаться перед жалобным голодным взглядом любимца. Однако следует учитывать, что не любая пища является полезной и безопасной для организма вашего животного. В этом материале корреспондент 76.RU с кинологом из Ярославля Еленой Михеевой обсудили продукты, которые категорически запрещено давать собакам.

— Многие любят давать питомцам еду со своего стола. Не стоит так делать, ведь организм собаки — не помойка. У животного, как и у человека, должен быть свой рацион, обогащенный полезными микроэлементами, — объяснила специалист.

Чем не стоит баловать питомца?

Соленая еда: такое угощение может привести к накоплению солей в организме, а также к ожирению и различным болезням.

Сладкое: употребление сахара способно вызвать у собаки повышенное слезоотделение.

— Если хотите побаловать четвероногого друга сладеньким, можно дать сушеные финики. Главное — соблюдать меру и не перекармливать собаку фруктом, — посоветовала Елена Михеева.

Кошачий корм: еда мурчащих животных содержит в себе соли, которые нежелательны для организма собаки.

— Бывает, что у людей питомцы проживают вместе. В этом случае кошачий корм стоит ставить туда, где собака не сможет его достать, — порекомендовала кинолог.

Мучные изделия: продукты не принесут пользы питомцу и могут привести к ожирению.

Виноград: ягода может способствовать вздутию живота и метеоризму у животного.

Пустые каши: такая еда без добавления субпродуктов не насыщает собаку.

— Крупы нужно смешивать с продуктами, которые полезны для организма питомца. Это могут быть овощи или любые потроха, например говяжья и куриная печень (при отсутствии аллергии), говяжьи семенники и бычий корень.

Как утверждает специалист по дрессировке собак, порадовать питомца можно продуктами, высушенными натуральным образом в духовке либо в дегидраторе (сушилке для овощей). В лакомствах, которые продаются в зоомагазинах, могут содержаться консерванты для продления срока годности, из-за этого такие угощения не так полезны, как натуральные.

Можно ли давать кости?

— Кости давать можно, но не раньше достижения собакой полугодовалого возраста. К тому же следует брать проверенное мясо, которое прошло санитарную проверку, — объяснила Елена Михеева.