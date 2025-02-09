«Организм собаки — не помойка»: кинолог из Ярославля рассказала о продуктах, которыми нельзя кормить питомца

Те, у кого есть домашний питомец, не понаслышке знают, как трудно порой удержаться перед жалобным голодным взглядом любимца. Однако следует учитывать, что не любая пища является полезной и безопасной для организма вашего животного. В этом материале корреспондент 76.RU с кинологом из Ярославля Еленой Михеевой обсудили продукты, которые категорически запрещено давать собакам.
— Многие любят давать питомцам еду со своего стола. Не стоит так делать, ведь организм собаки — не помойка. У животного, как и у человека, должен быть свой рацион, обогащенный полезными микроэлементами, — объяснила специалист.
Чем не стоит баловать питомца?
Соленая еда: такое угощение может привести к накоплению солей в организме, а также к ожирению и различным болезням.
Сладкое: употребление сахара способно вызвать у собаки повышенное слезоотделение.
— Если хотите побаловать четвероногого друга сладеньким, можно дать сушеные финики. Главное — соблюдать меру и не перекармливать собаку фруктом, — посоветовала Елена Михеева.
Кошачий корм: еда мурчащих животных содержит в себе соли, которые нежелательны для организма собаки.
— Бывает, что у людей питомцы проживают вместе. В этом случае кошачий корм стоит ставить туда, где собака не сможет его достать, — порекомендовала кинолог.
Мучные изделия: продукты не принесут пользы питомцу и могут привести к ожирению.
Виноград: ягода может способствовать вздутию живота и метеоризму у животного.
Пустые каши: такая еда без добавления субпродуктов не насыщает собаку.
— Крупы нужно смешивать с продуктами, которые полезны для организма питомца. Это могут быть овощи или любые потроха, например говяжья и куриная печень (при отсутствии аллергии), говяжьи семенники и бычий корень.
Как утверждает специалист по дрессировке собак, порадовать питомца можно продуктами, высушенными натуральным образом в духовке либо в дегидраторе (сушилке для овощей). В лакомствах, которые продаются в зоомагазинах, могут содержаться консерванты для продления срока годности, из-за этого такие угощения не так полезны, как натуральные.
Можно ли давать кости?
— Кости давать можно, но не раньше достижения собакой полугодовалого возраста. К тому же следует брать проверенное мясо, которое прошло санитарную проверку, — объяснила Елена Михеева.
По словам кинолога, нельзя давать вареные кости, так как они могут повредить зубную эмаль питомца.