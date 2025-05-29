«Бегает по трассе»: под Ярославлем заметили экзотическое животное

Жители Ярославского района заметили экзотического зверька. Около полуночи 29 мая в районе деревни Кузнечиха бегал дикобраз.
«Из ярославского зоопарка сбежал дикобраз. Бегает в 12-м часу ночи по трассе», — рассказал читатель 76.RU.
Представители ярославского зоопарка рассказали 76.RU, что зверек не имеет к ним отношения.
«Это не наш. Всех своих утром проверили и пересчитали — на месте. Может, кто-то еще содержит дикобразов поблизости», — предположили в зоопарке.
Некоторые высказали догадки о том, что зверек мог сбежать из сафари-парка, расположенном в селе Вятское в Некрасовском районе. Однажды там уже произошел инцидент с дикобразом Федей, которого ловили несколько дней.
Однако там рассказали, что все местные дикобразы находятся в своих вольерах. Беглецов не было.
В Ярославской области дикие дикобразы не обитают. В России они водятся лишь на юге Дагестана. Так что можно предположить, что экзотический зверек, действительно, сбежал от своего хозяина.
Если это ваш дикобраз, или вы знаете, кому он может принадлежать, обратитесь в редакцию.