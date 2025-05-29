«Бегает по трассе»: под Ярославлем заметили экзотическое животное

Под Ярославлем заметили экзотическое животное Источник: читатель 76.RU











Жители Ярославского района заметили экзотического зверька. Около полуночи 29 мая в районе деревни Кузнечиха бегал дикобраз.

«Из ярославского зоопарка сбежал дикобраз. Бегает в 12-м часу ночи по трассе», — рассказал читатель 76.RU.

Представители ярославского зоопарка рассказали 76.RU, что зверек не имеет к ним отношения.

«Это не наш. Всех своих утром проверили и пересчитали — на месте. Может, кто-то еще содержит дикобразов поблизости», — предположили в зоопарке.

Некоторые высказали догадки о том, что зверек мог сбежать из сафари-парка, расположенном в селе Вятское в Некрасовском районе. Однажды там уже произошел инцидент с дикобразом Федей, которого ловили несколько дней.

Однако там рассказали, что все местные дикобразы находятся в своих вольерах. Беглецов не было.

В Ярославской области дикие дикобразы не обитают. В России они водятся лишь на юге Дагестана. Так что можно предположить, что экзотический зверек, действительно, сбежал от своего хозяина.