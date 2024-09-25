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Животные «Открыл лапой дверку»: как в Ярославской области искали сбежавшего дикобраза Федю. Видео

«Открыл лапой дверку»: как в Ярославской области искали сбежавшего дикобраза Федю. Видео

Он неделю скитался по лесу в одиночестве

729
3 комментария

Сбежавшего дикобраза заметили на дороге

По ярославским социальным сетям в начале сентября разлетелось умилительное видео. Автомобилист заснял черно-белого дикобраза, деловито шагающего по проезжей части в Некрасовском районе. Его не испугал ни свет фар, ни шум приближающейся машины.

— Прямо сейчас бегает по дороге между Вятским и Профинтерном. Ничего не боится. Чей? — написал очевидец 9 сентября в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «ВКонтакте».

Дикобраза не смущал шум автомобиля

Многие заметили, Ярославская область — не то место, где обитают дикие дикобразы. В России они водятся лишь на юге Дагестана. Люди предположили, что животное с видео могло сбежать из местного зоопарка.

Оказалось, что это действительно так. На территории села Вятское в Некрасовском районе есть сафари-парк, одними из обитателей которого являются дикобразы. Представитель парка в беседе с 76.RU рассказал, что четырехмесячный беглец по имени Федя пойман и отправлен на карантин.

— Около недели назад его поймали. Он в норме, сейчас на карантине. Столько времени в лесу пробыл, — рассказал наш собеседник. — Он пролез через дырочку и открыл дверь вольера. Так и сбежал.

Пока Федя был в лесу, он питался корешками. По словам представителей зоопарка, беглецу ничего не угрожало. Найти его удалось на обочине дороги неподалеку от того места, где дикобраза сняли на видео. Его поймали ночью — днем он спал в укромном месте.

— Он не пропал бы. С ним даже лес не связывается. Он нигде не помрет, не замерзнет, с голоду не умрет. Спокойно поймали его, без травм. Сейчас с ним всё хорошо, — рассказал представитель сафари-парка.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
Федя-достойный конкурент кота ярославны Анастасии Логиновой
Гость
1 час
Он в в Африку домой шёл, к родне
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