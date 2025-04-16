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Животные эксперт Ждать ли нашествия комаров? Ярославские ученые — о последствиях апрельского похолодания

Ждать ли нашествия комаров? Ярославские ученые — о последствиях апрельского похолодания

Зоолог и энтомолог рассказали о взаимосвязи морозов и размножения «кровососов»

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7 комментариев
Теоретически из-за апрельского похолодания может стать больше комаров | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUТеоретически из-за апрельского похолодания может стать больше комаров | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Теоретически из-за апрельского похолодания может стать больше комаров

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В соцсетях жителей Центральной России пугают нашествием комаров и мошек летом 2025 года. Такие выводы делаются из того, что прошедшее апрельское похолодания могло оказаться фатальным для некоторых маленьких насекомоядных птичек, которые уже вернулись из теплых стран и могли погибнуть из-за отсутствия пропитания. А ведь именно они уничтожают таких вредных насекомых, как комары и мошки.

Как похолодание повлияет на комаров

Ярославские ученые объяснили, действительно ли, кровососов станет больше.

«Таких прямых зависимостей к счастью в природе нет. Да, похолодание губительно для насекомоядных птиц, которые начали возвращаться из теплых краев. Впрочем, не только для них. Для зерноядных птиц это тоже опасно. Потому что те же самые воробьи разыскивают семена растений, но при высоком снежном покрове это делать сложно. Какая-то часть популяции может погибнуть», — рассказала кандидат биологических наук из Ярославля Елена Анашкина.

Как отмечает биолог, однозначно утверждать, что из-за этого будет больше насекомых, нельзя.

«На численность комаров влияет не только количество насекомоядных птиц, но и другие факторы. Например, погодные условия — влажно будет или сухо, будут ли лужицы, в которых они выводятся, или нет. Естественно, если насекомоядных птиц становится меньше, то теоретически насекомые имеют больше возможностей размножиться. Но в каком масштабе в итоге одно повлияет на другое — пока лишь предмет для наблюдения и мониторинга», — сообщила она.

Энтомолог Дмитрий Власов также уверен, что возможное увеличение количества комаров в этом году — только предположение.

«Несмотря на похолодание, большого количества погибших птиц в Ярославской области не наблюдается», — констатировал он.

Соответственно, по мнению эксперта, однозначно говорить об этом как о причине беспрепятственного размножения насекомых пока не приходится.

Напомним, также Дмитрий Власов рассказал, убило ли апрельское похолодание активизировавшихся клещей.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комары Нашествие Птицы Похолодание Апрель Насекомое Природа
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Комментарии
7
Гость
16 апреля, 08:29
Предвижу. Летом будут комары. Местами много. В прочем как обычно.
Гость
16 апреля, 08:08
В Ярославле в три раза сократили финансирование ремонтов дорог
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