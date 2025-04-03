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В Ярославской области озвучили первую статистику по укусам клещей

Куда сдавать их на анализ

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4 комментария
В Ярославле зафиксировали первые укусы клещей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле зафиксировали первые укусы клещей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле зафиксировали первые укусы клещей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области появились первые пострадавшие от укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 3 апреля.

«На 27 марта зарегистрировано около десяти обращений в медицинские организации с укусами клещей, из числа укушенных — двое дети. Если вас укусил клещ, необходимо обращаться в круглосуточно работающие травмпункты. А уже после, рекомендуем сдать клеща на исследование в лабораторию», — сообщили в надзорном ведомстве.

Куда сдавать клеща:

  • в Ярославле — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», улица Воинова, дом 1. Телефон: 8 (4852) 73-36-42;

  • в Рыбинске: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», улица Солнечная, дом 39. Телефоны: 8 (4855) 55-16-38, 55-12-88;

  • в Ростове: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Перовский переулок, дом 19. Телефон: 8 (48536) 62-543.

Самые распространенные места укуса клещей — уши, шея, подмышки и пах | Источник: Городские медиаСамые распространенные места укуса клещей — уши, шея, подмышки и пах | Источник: Городские медиа
Самые распространенные места укуса клещей — уши, шея, подмышки и пах
Источник:

Городские медиа

Напоминаем, если вас укусил клещ, нужно как можно быстрее удалить его с кожи, упаковать в пакетик, баночку или даже бумажку, а затем отвезти в лабораторию. Исследование позволит определить, был ли клещ с боррелиозом, энцефалитом или другой опасной инфекцией.

Какие инфекции переносят клещи

  • Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, — инфекция, вызываемая бактериями, которые переносят клещи, а также оленьи кровососки. Болезнь проявляется в виде жара, головных болей, усталости, кожной сыпи, также страдают нервная система, суставы и сердце.

  • Клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, зачастую заканчивающееся параличом и смертью. Симптомы клещевого энцефалита: лихорадка, интоксикация и поражения в головном и спинном мозге.

  • Анаплазмоз — это инфекционное заболевание, вызываемое Anaplasma phagocytophilum. В России первый случай был выявлен в 2002 году. Симптомы: лихорадка, слабость, мышечные и суставные боли, а также желтушный симптом, гепатомегалия и поражения почек.

  • Эрлихиоз — инфекция, вызываемая микроорганизмами рода Ehrlichia. Эрлихии проникают в кровь и размножаются, поражая кожу, печень, центральную нервную систему и костный мозг.

Так выглядит клещ, которого только сняли с тела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит клещ, которого только сняли с тела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит клещ, которого только сняли с тела

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот клещ присосался на несколько дней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот клещ присосался на несколько дней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот клещ присосался на несколько дней

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали репортаж из лаборатории, где исследуют клещей.

Что делать, если укусил клещ&nbsp;— памятка | Источник: Городские медиаЧто делать, если укусил клещ&nbsp;— памятка | Источник: Городские медиа

Что делать, если укусил клещ — памятка

Источник:

Городские медиа

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Клещ Укус клеща Роспотребнадзор Исследование
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Комментарии
4
Гость
23 часа
А вакцина так и не появилась? Но уже и поздно делать? Кто отвечает за своевременную поставку вакцины привлечен к ответственности?
Гость
22 часа
Травмотрясение потрясло мир. У переживших очередную психологическую травму несистемных иммунитет резко снижен. Именно они падут жертвами клещей.
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