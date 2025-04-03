В Ярославской области озвучили первую статистику по укусам клещей

В Ярославле зафиксировали первые укусы клещей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области появились первые пострадавшие от укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 3 апреля.

«На 27 марта зарегистрировано около десяти обращений в медицинские организации с укусами клещей, из числа укушенных — двое дети. Если вас укусил клещ, необходимо обращаться в круглосуточно работающие травмпункты. А уже после, рекомендуем сдать клеща на исследование в лабораторию», — сообщили в надзорном ведомстве.

Куда сдавать клеща:

в Ярославле — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», улица Воинова, дом 1. Телефон: 8 (4852) 73-36-42;

в Рыбинске: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», улица Солнечная, дом 39. Телефоны: 8 (4855) 55-16-38, 55-12-88;

в Ростове: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Перовский переулок, дом 19. Телефон: 8 (48536) 62-543.

Самые распространенные места укуса клещей — уши, шея, подмышки и пах Источник: Городские медиа











Напоминаем, если вас укусил клещ, нужно как можно быстрее удалить его с кожи, упаковать в пакетик, баночку или даже бумажку, а затем отвезти в лабораторию. Исследование позволит определить, был ли клещ с боррелиозом, энцефалитом или другой опасной инфекцией.

Какие инфекции переносят клещи Узнать Клещевой боррелиоз , или болезнь Лайма, — инфекция, вызываемая бактериями, которые переносят клещи, а также оленьи кровососки. Болезнь проявляется в виде жара, головных болей, усталости, кожной сыпи, также страдают нервная система, суставы и сердце.

Клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, зачастую заканчивающееся параличом и смертью. Симптомы клещевого энцефалита: лихорадка, интоксикация и поражения в головном и спинном мозге.

Анаплазмоз — это инфекционное заболевание, вызываемое Anaplasma phagocytophilum. В России первый случай был выявлен в 2002 году. Симптомы: лихорадка, слабость, мышечные и суставные боли, а также желтушный симптом, гепатомегалия и поражения почек.

Эрлихиоз — инфекция, вызываемая микроорганизмами рода Ehrlichia. Эрлихии проникают в кровь и размножаются, поражая кожу, печень, центральную нервную систему и костный мозг.

Так выглядит клещ, которого только сняли с тела Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Этот клещ присосался на несколько дней Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы публиковали репортаж из лаборатории, где исследуют клещей.