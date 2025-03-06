Ради Бога. История о том, как журналист спасала брошенного пса, когда в России голосовали за расстрел ему подобных

Листая ленту в запрещенной соцсети, я вдруг наткнулась на фотографию собаки с совершенно человеческими глазами — умными и грустными, а под ней была подпись: «Бога ищет дом». После смерти от рака моей любимой овчарки Грейси, которая прожила с нами больше 10 лет, я зареклась — больше терять любимых питомцев я не могу и собаку не возьму никогда. Живет во дворе пожилой двортерьер Байкал — и достаточно. Сотни несчастных псов видела я за это время на страницах неравнодушных зоозащитников и старалась быстрее пролистывать ленту. Жалко до слез, но всем не поможешь. В этот раз я не смогла забыть глаза песика. Эти брови, этот шоколадный нос, эту бороду в конце концов.
Бога — наш
Показала фотографию мужу, и он сказал: «Нужно за ним ехать». Связалась с автором поста. Инесса быстро ответила, что собака — чистопородный немецкий дратхаар, сейчас в Батуми, с другими подобранными на улицах собаками живет в ее маленькой студии. А у нас семь соток земли — простор. Судьба Боги до того, как его нашли на заправке, неизвестна. Может быть, не оправдал надежды охотников, ведь дратхаар — это легавая, охотничья собака. Тазобедренный сустав у него явно был когда-то сломан, поэтому немного подволакивает заднюю лапу — может быть, из-за травмы собаку выбросили на улицу. Уточнила, почему такая необычная кличка. Инесса ответила: потому что он красив, как Бог. И ведь не поспоришь.
Договорились, что будем искать возможность перевезти его из Батуми в Сочи. Самолет отпал сразу. Собак перевозят в багажном отделении в клетке. Что там с ними может произойти на высоте, не знает никто, а авиакомпании снимают с себя ответственность. Поэтому решили, что Инесса будет искать водителя, который довезет его до границы, а мы заберем Богу во Владикавказе. И такой человек нашелся. Инесса, кроме Боги, отправляла в Москву еще одну свою подопечную — неземной красоты дворнягу Белку. Признаюсь, были мысли забрать их вдвоем, но я вовремя остановилась.
Когда отважный водитель был найден, нашлись и хозяева Боги. По крайней мере мы так думали. Были мысли срочно вывозить собаку из Батуми, спрятать его, ведь мы уже сжились с мыслью, что он наш. Инесса позвонила и рассказала душераздирающую историю, что дратхаара еще щенком подарили пожилому мужчине, который потерял взрослого сына, и пес помог пережить ему эту трагедию. Мы решили, что не имеем права не отдавать Богу, ведь его любят и ждут. Сначала расстроились, а потом смирились и даже обрадовались, что собаку нашли любящие хозяева. На следующий день Инесса написала, что за Богой приехала большая грузинская семья, но оказалось, что это не их пес.
Через несколько регионов навстречу друг к другу
Мы выдохнули, дело осталось за малым — привезти Богу в Сочи. А это оказалось очень не просто. Сначала снегом завалило Верхний Ларс, и границу России и Грузии закрыли. Когда там всё расчистили и можно было выезжать, небывалый снегопад накрыл Сочи. Три дня мы ждали его окончания. И водитель Гоча терпеливо ждал. Обменивались сводками с Ларса и Сочи. И вот наконец погода наладилась. Выезжать нам с Гочей нужно было в одно время, ехать по времени было одинаково. Собак погрузили в машину и прислали нам фотоотчет. А я не смогла сдержать слез. Насколько собачки безоговорочно доверяют людям — просто сели к незнакомому мужчине в автомобиль и поехали.
Наш путь лежал через Туапсинский район с ужасным Шаумянским перевалом, Армавир, Невинномысск на Ставрополье, где в этот день температура опустилась до 20 градусов мороза, Пятигорск и Баксан в Кабардино-Балкарии. Ехали 12 часов почти без остановок и где-то под Владикавказом встретились. Бога увидел нас и всё понял: мы его родители и он едет домой. Он сразу и безоговорочно полюбил свою новую семью. Спокойно запрыгнул в машину и терпеливо ждал, когда Гоча передаст нам его нехитрые пожитки: миску, подстилку и игрушку.
Признаюсь, ехали за Богой с опасением. Накануне в Сочи всегда миролюбивые хаски откусили лицо 9-летнему мальчику. Лично меня эта история потрясла до глубины души. А тут довольно крупная, совсем незнакомая собака. Но Бога моментально расположил к себе. Просто улегся на заднем сиденье и спокойно посапывал. Этот пес вообще всё понимает. Он старается угодить и зацеловать при любой возможности. Он не просил пить и есть, он просто ехал домой. И мы неслись без остановок на сон и перекус.
Наконец дома
Пока наш пожилой Байкал не хочет дружить с новым жильцом, как может защищает свою территорию. Уличный кот Миша живет на высоте и приходит поесть только по ночам. Он быстро понял, что похож на дичь, охота на которую у Боги в крови. Соседи говорят: «Не переживайте, он у нас». А мы обратились к кинологу, чтобы в нашем доме, где еще два домашних кота, подобранных на улице в Краснодаре, наступила гармония. И нам пообещали, что она обязательно наступит — у Байкала и Боги 100-процентная совместимость по какой-то там шкале.
Песик страдает, когда мы пропадаем у него из вида. Он воет по ночам, а мы терпеливо встаем к нему, как к ребенку. Только любовью можно залечить израненное сердечко несчастного пса, который уже и так натерпелся. И теперь он — наша ответственность. Впереди еще ветеринарное обследование, кастрация, рентген, чтобы посмотреть, что там у Боги с тазобедренными суставами, работа с кинологом. Всё это очень затратно, но это теперь наш пес, и мы за него в ответе.
Черствые сердца
К сожалению, этого не понимал владелец хаски, которые изуродовали сочинского мальчика. Он просто бросил несчастных животных на произвол судьбы и почти две недели не приезжал на участок, где они жили на цепях. Любая, даже самая миролюбивая собака, если она голодна, превратится в страшного зверя. Даже человек в него превратится, если его не кормить 12 дней. Владельца собак обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит совсем небольшой срок, он на подписке о невыезде и живет своей обычной жизнью. Мальчик остался без лица, а хаски усыпили, чтобы достать фрагменты из желудков. От этого просто стынет кровь в жилах. На мой взгляд, в отношении хозяина собак нужно возбудить еще одно уголовное дело — за жестокое обращение с животными. Но к нему следователи отнеслись как-то слишком лояльно.
В последнее время в России прошла череда нападений собак на людей: в Ставрополе стая собак загрызла девятилетнюю девочку, которая каталась с ледяной горки, в Екатеринбурге ротвейлер напал на мать с ребенком. Затем на девочку напали в хакасском селе Шира, у нее множественные раны головы, лица и тела. 17 российских регионов разрешили усыплять бездомных животных. Отличное решение — как страусы голову в песок! Получается, что мы — люди, которых природа одарила интеллектом, — не можем бескровным способом решить проблему с братьями нашими меньшими, которую сами и создаем. Разные бюджеты выделяют миллиарды рублей на искоренение проблемы безнадзорных животных в стране. Может быть, просто эти деньги направлять по прямому назначению, а не как в Сочи — создать бутафорский приют и каждый год заключать контракты с компанией, которая собак увозит в неизвестном направлении, а потом в лесу находят их тела.
Зоозащитники, которые на собственные деньги, порой последние, содержат, лечат бродячих собак, находят им дом, подверглись страшной анафеме — мол, кормят добрые бабушки этих зверюг, а они потом на людей бросаются. Вместо того чтобы поклониться им в ноги. Что с нами не так? Могут уличные собаки и люди жить бок о бок без всяких эксцессов, как в Стамбуле, например. Просто нужно понять, что пока нет уголовной ответственности для хозяев, которые выбрасывают животных на улицу или просто отправляют на самовыгул, эту проблему не решить. Пока нет уголовной ответственности для чиновников, в чьих городах происходят страшные вещи, будут бездомные озверевшие собаки. Этих убьете, они новых выбросят, а чиновники ничего не сделают, чтобы найти им приют. Они просто потом дружно проголосуют за смертный приговор собакам, которых выбросили на улицу. Не собаки в этом виноваты — мы, люди.
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