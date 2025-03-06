Ради Бога. История о том, как журналист спасала брошенного пса, когда в России голосовали за расстрел ему подобных

Бога в сочинском лесу нюхает цветочки Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Листая ленту в запрещенной соцсети, я вдруг наткнулась на фотографию собаки с совершенно человеческими глазами — умными и грустными, а под ней была подпись: «Бога ищет дом». После смерти от рака моей любимой овчарки Грейси, которая прожила с нами больше 10 лет, я зареклась — больше терять любимых питомцев я не могу и собаку не возьму никогда. Живет во дворе пожилой двортерьер Байкал — и достаточно. Сотни несчастных псов видела я за это время на страницах неравнодушных зоозащитников и старалась быстрее пролистывать ленту. Жалко до слез, но всем не поможешь. В этот раз я не смогла забыть глаза песика. Эти брови, этот шоколадный нос, эту бороду в конце концов.

Бога очень хотел домой Источник: предоставлено SOCHI1.RU











Бога — наш

Показала фотографию мужу, и он сказал: «Нужно за ним ехать». Связалась с автором поста. Инесса быстро ответила, что собака — чистопородный немецкий дратхаар, сейчас в Батуми, с другими подобранными на улицах собаками живет в ее маленькой студии. А у нас семь соток земли — простор. Судьба Боги до того, как его нашли на заправке, неизвестна. Может быть, не оправдал надежды охотников, ведь дратхаар — это легавая, охотничья собака. Тазобедренный сустав у него явно был когда-то сломан, поэтому немного подволакивает заднюю лапу — может быть, из-за травмы собаку выбросили на улицу. Уточнила, почему такая необычная кличка. Инесса ответила: потому что он красив, как Бог. И ведь не поспоришь.

Договорились, что будем искать возможность перевезти его из Батуми в Сочи. Самолет отпал сразу. Собак перевозят в багажном отделении в клетке. Что там с ними может произойти на высоте, не знает никто, а авиакомпании снимают с себя ответственность. Поэтому решили, что Инесса будет искать водителя, который довезет его до границы, а мы заберем Богу во Владикавказе. И такой человек нашелся. Инесса, кроме Боги, отправляла в Москву еще одну свою подопечную — неземной красоты дворнягу Белку. Признаюсь, были мысли забрать их вдвоем, но я вовремя остановилась.

Когда отважный водитель был найден, нашлись и хозяева Боги. По крайней мере мы так думали. Были мысли срочно вывозить собаку из Батуми, спрятать его, ведь мы уже сжились с мыслью, что он наш. Инесса позвонила и рассказала душераздирающую историю, что дратхаара еще щенком подарили пожилому мужчине, который потерял взрослого сына, и пес помог пережить ему эту трагедию. Мы решили, что не имеем права не отдавать Богу, ведь его любят и ждут. Сначала расстроились, а потом смирились и даже обрадовались, что собаку нашли любящие хозяева. На следующий день Инесса написала, что за Богой приехала большая грузинская семья, но оказалось, что это не их пес.

Бога в новом доме Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Через несколько регионов навстречу друг к другу

Мы выдохнули, дело осталось за малым — привезти Богу в Сочи. А это оказалось очень не просто. Сначала снегом завалило Верхний Ларс, и границу России и Грузии закрыли. Когда там всё расчистили и можно было выезжать, небывалый снегопад накрыл Сочи. Три дня мы ждали его окончания. И водитель Гоча терпеливо ждал. Обменивались сводками с Ларса и Сочи. И вот наконец погода наладилась. Выезжать нам с Гочей нужно было в одно время, ехать по времени было одинаково. Собак погрузили в машину и прислали нам фотоотчет. А я не смогла сдержать слез. Насколько собачки безоговорочно доверяют людям — просто сели к незнакомому мужчине в автомобиль и поехали.

Белка и Бога выезжают из Батуми Источник: предоставлено SOCHI1.RU

Наш путь лежал через Туапсинский район с ужасным Шаумянским перевалом, Армавир, Невинномысск на Ставрополье, где в этот день температура опустилась до 20 градусов мороза, Пятигорск и Баксан в Кабардино-Балкарии. Ехали 12 часов почти без остановок и где-то под Владикавказом встретились. Бога увидел нас и всё понял: мы его родители и он едет домой. Он сразу и безоговорочно полюбил свою новую семью. Спокойно запрыгнул в машину и терпеливо ждал, когда Гоча передаст нам его нехитрые пожитки: миску, подстилку и игрушку.

Готов ехать домой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Признаюсь, ехали за Богой с опасением. Накануне в Сочи всегда миролюбивые хаски откусили лицо 9-летнему мальчику. Лично меня эта история потрясла до глубины души. А тут довольно крупная, совсем незнакомая собака. Но Бога моментально расположил к себе. Просто улегся на заднем сиденье и спокойно посапывал. Этот пес вообще всё понимает. Он старается угодить и зацеловать при любой возможности. Он не просил пить и есть, он просто ехал домой. И мы неслись без остановок на сон и перекус.

Уже почти рядом с домом — в Туапсе Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Наконец дома

Пока наш пожилой Байкал не хочет дружить с новым жильцом, как может защищает свою территорию. Уличный кот Миша живет на высоте и приходит поесть только по ночам. Он быстро понял, что похож на дичь, охота на которую у Боги в крови. Соседи говорят: «Не переживайте, он у нас». А мы обратились к кинологу, чтобы в нашем доме, где еще два домашних кота, подобранных на улице в Краснодаре, наступила гармония. И нам пообещали, что она обязательно наступит — у Байкала и Боги 100-процентная совместимость по какой-то там шкале.

Байкал не понимает, для чего мы взяли еще одну собаку Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Песик страдает, когда мы пропадаем у него из вида. Он воет по ночам, а мы терпеливо встаем к нему, как к ребенку. Только любовью можно залечить израненное сердечко несчастного пса, который уже и так натерпелся. И теперь он — наша ответственность. Впереди еще ветеринарное обследование, кастрация, рентген, чтобы посмотреть, что там у Боги с тазобедренными суставами, работа с кинологом. Всё это очень затратно, но это теперь наш пес, и мы за него в ответе.

Чтобы Бога не замерз Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Черствые сердца

К сожалению, этого не понимал владелец хаски, которые изуродовали сочинского мальчика. Он просто бросил несчастных животных на произвол судьбы и почти две недели не приезжал на участок, где они жили на цепях. Любая, даже самая миролюбивая собака, если она голодна, превратится в страшного зверя. Даже человек в него превратится, если его не кормить 12 дней. Владельца собак обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит совсем небольшой срок, он на подписке о невыезде и живет своей обычной жизнью. Мальчик остался без лица, а хаски усыпили, чтобы достать фрагменты из желудков. От этого просто стынет кровь в жилах. На мой взгляд, в отношении хозяина собак нужно возбудить еще одно уголовное дело — за жестокое обращение с животными. Но к нему следователи отнеслись как-то слишком лояльно.

В последнее время в России прошла череда нападений собак на людей: в Ставрополе стая собак загрызла девятилетнюю девочку, которая каталась с ледяной горки, в Екатеринбурге ротвейлер напал на мать с ребенком. Затем на девочку напали в хакасском селе Шира, у нее множественные раны головы, лица и тела. 17 российских регионов разрешили усыплять бездомных животных. Отличное решение — как страусы голову в песок! Получается, что мы — люди, которых природа одарила интеллектом, — не можем бескровным способом решить проблему с братьями нашими меньшими, которую сами и создаем. Разные бюджеты выделяют миллиарды рублей на искоренение проблемы безнадзорных животных в стране. Может быть, просто эти деньги направлять по прямому назначению, а не как в Сочи — создать бутафорский приют и каждый год заключать контракты с компанией, которая собак увозит в неизвестном направлении, а потом в лесу находят их тела.

Зоозащитники, которые на собственные деньги, порой последние, содержат, лечат бродячих собак, находят им дом, подверглись страшной анафеме — мол, кормят добрые бабушки этих зверюг, а они потом на людей бросаются. Вместо того чтобы поклониться им в ноги. Что с нами не так? Могут уличные собаки и люди жить бок о бок без всяких эксцессов, как в Стамбуле, например. Просто нужно понять, что пока нет уголовной ответственности для хозяев, которые выбрасывают животных на улицу или просто отправляют на самовыгул, эту проблему не решить. Пока нет уголовной ответственности для чиновников, в чьих городах происходят страшные вещи, будут бездомные озверевшие собаки. Этих убьете, они новых выбросят, а чиновники ничего не сделают, чтобы найти им приют. Они просто потом дружно проголосуют за смертный приговор собакам, которых выбросили на улицу. Не собаки в этом виноваты — мы, люди.