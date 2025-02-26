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Животные «Она звезда!»: кошка Муся, выброшенная со скалы в Крыму, нашлась живой

«Она звезда!»: кошка Муся, выброшенная со скалы в Крыму, нашлась живой

Видео, как спасали питомца «Ласточкина гнезда»

543
3 комментария
Источник:

Кошку Мусю, жившую больше 10 лет в замке «Ласточкино гнездо» в Крыму, уже не надеялись увидеть живой после того, как посетитель бросил ее с высоты 40 метров в море. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. 24-летний турист так и не смог ответить на вопрос, зачем он это сделал.

Спустя три дня мяукающую Муську заметили среди камней. Спасатели предположили, что кошка летела по касательной, иначе в холодной воде ей было бы просто не выжить. Чтобы спасти пушистую, развернули целую спасательную операцию и подняли Мусю под радостные крики волонтеров и работников замка.

Внешне у кошки нет никаких повреждений, но ей предстоит тщательное обследование и, если понадобится, лечение. В свой замок, вероятнее всего, Муся не вернется — ей будут искать более безопасный дом и любящих хозяев. Кажется, для такой удачливой и ставшей звездой котейки это будет несложно.

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Комментарии
3
Гость
5 часов
Вообще не понятно что кошки делают в общественных местах. Куда смотрят санитарные службы. Ну вот сейчас хоть Светофорами занялись. А то там были кошки, мыши, крысы, тараканы.
Гость
4 часа
Дурдом
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