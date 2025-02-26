«Она звезда!»: кошка Муся, выброшенная со скалы в Крыму, нашлась живой

Источник: Городские медиа

Кошку Мусю, жившую больше 10 лет в замке «Ласточкино гнездо» в Крыму, уже не надеялись увидеть живой после того, как посетитель бросил ее с высоты 40 метров в море. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. 24-летний турист так и не смог ответить на вопрос, зачем он это сделал.

Спустя три дня мяукающую Муську заметили среди камней. Спасатели предположили, что кошка летела по касательной, иначе в холодной воде ей было бы просто не выжить. Чтобы спасти пушистую, развернули целую спасательную операцию и подняли Мусю под радостные крики волонтеров и работников замка.