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Животные «Замечен медведь»: в Ярославской области забили тревогу из-за странных следов

«Замечен медведь»: в Ярославской области забили тревогу из-за странных следов

Что по этому поводу сказали власти

308
3 комментария

Жители села предупредили о медведе

Источник:

Жители Ростовского района Ярославской области предупредили о вышедшем в деревню медведе. Тревожный пост о звере появился в группе «Около Петровска» днем 4 декабря.

— За Карашом опять замечен медведь, — указано в записи.

В комментариях под постом местные обратили внимание, что в соседних деревнях тоже были замечены следы.

— Да-да, трех собак в Чашницах разорвал и одну в Оснике, в Караш точно скоро придет! — написал под постом пользователь с ником Сергей Соколов.

Между деревнями, о которых пишет мужчина, 6,5 километра

Источник:

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, информация о медведе на данной территории не поступала. Там же пояснили, что по фото невозможно достоверно определить, чей это след.

Охотинспектор из Ярославской области в беседе с 76.RU пояснил, что осень в этом году была длинной, не все медведи залегли в спячку.

— Следы в угодьях — обычное дело. Медведь недалеко от села не заляжет, — поделился эксперт.

Напомним, всего на территории Ярославской области обитает более 1400 медведей. В начале декабря большинство из них уходят в спячку до весны.

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Медведь Село Спячка Дикие животные
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Комментарии
3
Гость
28 минут
Снега нет! Надеюсь, с медведем все будет нормально. Символ Ярославской земли нужно беречь, это наша история наши предки с уважением относились к ним, и мы должны придерживаться этих традиций. На региональном уровне всех проживающих медведей нужно взять под защиту. Сделать так чтоб не было отстрела косолапых, при желании власти могут сделать это.
Гость
29 минут
Машку ишет
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