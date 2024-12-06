«Замечен медведь»: в Ярославской области забили тревогу из-за странных следов

Жители Ростовского района Ярославской области предупредили о вышедшем в деревню медведе. Тревожный пост о звере появился в группе «Около Петровска» днем 4 декабря.
— За Карашом опять замечен медведь, — указано в записи.
В комментариях под постом местные обратили внимание, что в соседних деревнях тоже были замечены следы.
— Да-да, трех собак в Чашницах разорвал и одну в Оснике, в Караш точно скоро придет! — написал под постом пользователь с ником Сергей Соколов.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства лесного хозяйства и природопользования Ярославской области, информация о медведе на данной территории не поступала. Там же пояснили, что по фото невозможно достоверно определить, чей это след.
Охотинспектор из Ярославской области в беседе с 76.RU пояснил, что осень в этом году была длинной, не все медведи залегли в спячку.
— Следы в угодьях — обычное дело. Медведь недалеко от села не заляжет, — поделился эксперт.
Напомним, всего на территории Ярославской области обитает более 1400 медведей. В начале декабря большинство из них уходят в спячку до весны.