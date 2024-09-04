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Животные «Шарилась на нашей помойке»: лисы стали приходить к домам ярославцев. Почему это происходит

«Шарилась на нашей помойке»: лисы стали приходить к домам ярославцев. Почему это происходит

Эксперты рассказали, что делать в таких ситуациях

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Рыжая гостья заходит на дачный участок на перекус

После того как мы опубликовали милое видео с лисятами, резвящимися на проезжей части в Большесельском районе, ярославцы рассказали, что для них визиты рыжих гостей из леса уже стали обыденными.

Читательница 76.RU Наталья поделилась фотографией, сделанной во дворе ее дачи в Некрасовском районе. На кадре лиса спокойно сидит рядом с домом.

— Приходит часов в 10–11 на перекус. По-моему, кушает всё: и рыбу, и мясо, и пироги, и творог, — рассказала Наталья.

Лисицы заглядывают даже в жилые дворы Ярославля. Читатель 76.RU Алексей Федоров рассказал, что лисы — частые гости на Липовой горе.

— Прямо во дворы лисы иногда заходят. Последний раз видел — шарилась на нашей помойке. Мой сосед прошлым летом заснял на видео, как лиса нагло шла вдоль нашего дома посреди бела дня, около 16 часов. Мы живем в начале Звездной улицы. И лисы периодически заходят во двор. Я уж не говорю о том, сколько зверья может шастать с внешней стороны, поскольку там почти прилегает лесополоса вдоль железной дороги, — рассказал Алексей.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области объяснили, что лисы могут выходить к людям в поисках еды.

— Появление лисиц на территории населенных пунктов во многом обусловлено наличием легкодоступного корма (места размещения отходов, грызуны, места выгула домашней птицы). Эти факторы в условиях продолжительного обитания животного на территории или вблизи населенного пункта могут объяснять отсутствие страха у лисицы перед человеком. Сам факт нахождения объектов животного мира на территории населенного пункта не указывает на наличие угрозы для жизни и здоровья граждан, — пояснили эксперты.

Тем не менее пытаться контактировать с дикими животными или трогать их не стоит. Лисицы могут быть переносчиками смертельно-опасного заболевания — бешенства.

Бешенство — вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг с летальным исходом. Помимо прочего перечня симптомов, у заболевшего развивается водобоязнь, фактически человек не может сделать глоток воды из-за судорог и спазмов. С развитием заболевания появляются приступы психомоторного возбуждения: пациент становится агрессивным. Смерть наступает от остановки сердца или паралича дыхательного центра. Основными переносчиками бешенства являются лисы и енотовидные собаки.

— Необходимо отметить, что нередко у больных бешенством животных проявляются следующие симптомы: агрессивное поведение, обильное слюнотечение с выделением пены и вывалившийся язык, шаткость походки, косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка, истощение, — рассказали специалисты.

Если вы заметили животное с признаками бешенства, власти советуют обращаться в правоохранительные органы, поскольку их сотрудники имеют право применять оружие на территории населенных пунктов.

Ранее в Министерстве лесного хозяйства и природопользования сообщали, что всего на территории региона насчитали 996 лисиц.

ПО ТЕМЕ
Лиса Животное Бешенство
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Комментарии
1
Гость
4 сентября 2024, 16:46
Жрать нечего и людям и зверям
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