«Залетела в одну из квартир»: ярославцы сообщают о нашествии летучих мышей. Видео

Крылатые залетают в квартиры ярославцев Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com











Жители Ярославской области сообщают о нашествии летучих мышей. На днях в социальных сетях стали появляться фотографии крылатых, прилетевших к людям. Например, мышь внушительных размеров заметили в Даниловском районе.

— К нам в гараж залетела летучая мышь! Вот такая красавица. С ней всё хорошо — мы ее отпустили на волю, — написали 27 августа очевидцы в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Размеры этой особи впечатляют Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com

В комментариях к записи люди сообщили — это не редкость.

— Каждый год в деревне на чердак прилетают эти красавицы, — написала Катя Шлыкова.

На этом фото мышь поменьше Источник: Катя Шлыкова, «Жесть Ярославль» / Vk.com

Еще одна летучая мышь была замечена уже в Ярославле. Она залетела в открытое окно квартиры ЖК «Волга парк» на проспекте Фрунзе.

— Такое ощущение, что он орет: «Я Бээээтмен», — пошутили авторы записи.

Мышь оказалась внутри квартиры Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com











Специалисты говорят: для Ярославля появление летучих мышей естественно. Краснокнижные зверьки обитают в регионе. Существенного вреда летучие мыши принести не могут, если их не трогать.

— Эти животные, занесенные в Красную книгу, не наносят вреда. Напротив, они очень полезные. Мыши могут прилетать к окнам домов, потому что питаются насекомыми и истребляют большое их количество. Максимум, для кого они могут быть «опасны», так это для женщин с высокими прическами. Мыши ориентируются по ультразвуку. Они могут просто не воспринять прическу как преграду и запутаться в волосах. Поэтому перед походом туда, где могут водиться эти животные, лучше не делать высоких причесок, — рассказывала ярославский зоолог Елена Анашкина.

Животные активны по ночам, в дневное время они скрываются либо на чердаках, либо в дуплах деревьев. Для них нормально выбираться на улицу в жаркую погоду, поэтому нет ничего удивительного в том, что жители региона встречают необычных зверьков. По словам Елены Анашкиной, их численность не такая большая. Во многом из-за того, что в парках вырубают старые деревья, которые летучие мыши могут облюбовать для гнездования.

— В Ярославле чаще всего их можно встретить в районе Пятерки, там, где есть старые дома с чердаками со слуховыми окнами, — рассказала эксперт.