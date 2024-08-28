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Животные «Залетела в одну из квартир»: ярославцы сообщают о нашествии летучих мышей. Видео

«Залетела в одну из квартир»: ярославцы сообщают о нашествии летучих мышей. Видео

Зоолог рассказала, почему их стало так много

812
8 комментариев

Крылатые залетают в квартиры ярославцев

Жители Ярославской области сообщают о нашествии летучих мышей. На днях в социальных сетях стали появляться фотографии крылатых, прилетевших к людям. Например, мышь внушительных размеров заметили в Даниловском районе.

— К нам в гараж залетела летучая мышь! Вот такая красавица. С ней всё хорошо — мы ее отпустили на волю, — написали 27 августа очевидцы в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Размеры этой особи впечатляют

В комментариях к записи люди сообщили — это не редкость.

— Каждый год в деревне на чердак прилетают эти красавицы, — написала Катя Шлыкова.

На этом фото мышь поменьше

Еще одна летучая мышь была замечена уже в Ярославле. Она залетела в открытое окно квартиры ЖК «Волга парк» на проспекте Фрунзе.

— Такое ощущение, что он орет: «Я Бээээтмен», — пошутили авторы записи.

Мышь оказалась внутри квартиры

Специалисты говорят: для Ярославля появление летучих мышей естественно. Краснокнижные зверьки обитают в регионе. Существенного вреда летучие мыши принести не могут, если их не трогать.

— Эти животные, занесенные в Красную книгу, не наносят вреда. Напротив, они очень полезные. Мыши могут прилетать к окнам домов, потому что питаются насекомыми и истребляют большое их количество. Максимум, для кого они могут быть «опасны», так это для женщин с высокими прическами. Мыши ориентируются по ультразвуку. Они могут просто не воспринять прическу как преграду и запутаться в волосах. Поэтому перед походом туда, где могут водиться эти животные, лучше не делать высоких причесок, — рассказывала ярославский зоолог Елена Анашкина.

Животные активны по ночам, в дневное время они скрываются либо на чердаках, либо в дуплах деревьев. Для них нормально выбираться на улицу в жаркую погоду, поэтому нет ничего удивительного в том, что жители региона встречают необычных зверьков. По словам Елены Анашкиной, их численность не такая большая. Во многом из-за того, что в парках вырубают старые деревья, которые летучие мыши могут облюбовать для гнездования.

— В Ярославле чаще всего их можно встретить в районе Пятерки, там, где есть старые дома с чердаками со слуховыми окнами, — рассказала эксперт.

Следует помнить, что летучая мышь, как и любое дикое животное, может являться переносчиком бешенства. Мы публиковали историю мужчины, которого укусила летучая мышь. После этого ему пришлось отказаться от алкоголя на 9 месяцев.

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Летучая мышь Зоолог Животное
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Комментарии
8
280714103
28 августа 2024, 11:46
Всё-таки хорошо, что коровы не летают...
Гость
28 августа 2024, 10:42
Летучие мыши, являются переносчиками бешенства. Если, увидели летучую мышь, ни в коем случае не берите ее в руки. Объясните это детям.
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