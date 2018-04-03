Пять адвокатов и священник: в Ярославле начался апелляционный суд по «делу в Мосейцево»

Людмила Любимова не согласна с приговором

Сегодня в Ярославском областном суде началось заседание по апелляции Людмилы Любимовой — пенсионерки из Мосейцево, в приёмной семьей которой погибла 13-летняя девочка.

Любимова не согласна с назначенным ей приговором и решила его опротестовать.

Самой женщины в зале нет — она и остальные «матушки», подавшие апелляцию, говорят с судьёй по видеосвязи из-за решётки. На суде присутствуют её адвокаты.

— Здесь пять адвокатов и священник — иеромонах Маркиш, который и на предыдущих заседаниях защищал «матушек», — передаёт с заседания корреспондент 76.ru Анна Лурье. — Женщины просят пообщаться со своими адвокатами — каждая по полчаса.

Женщины пытаются опротестовать приговор по страшному делу. В 2013 году в их приёмной семье погибла девочка. На теле ребёнка нашли 29 гематом. «Матушки» уверяли, что девочка просто упала с печки, однако суд решил иначе.

В итоге матушкам приюта дали реальные сроки. 11 октября в Ростовском районном суде в Ярославской области вынесли приговор трём фигуранткам громкого дела. Вердикт услышали три участницы процесса — Людмила Любимова, Рифа Гусманова и Гузель Семёнова.