|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пять адвокатов и священник: в Ярославле начался апелляционный суд по «делу в Мосейцево»
3 апреля 2018 10:57
1 174 5
Сегодня в Ярославском областном суде началось заседание по апелляции Людмилы Любимовой — пенсионерки из Мосейцево, в приёмной семьей которой погибла 13-летняя девочка.
Любимова не согласна с назначенным ей приговором и решила его опротестовать.
Самой женщины в зале нет — она и остальные «матушки», подавшие апелляцию, говорят с судьёй по видеосвязи из-за решётки. На суде присутствуют её адвокаты.
— Здесь пять адвокатов и священник — иеромонах Маркиш, который и на предыдущих заседаниях защищал «матушек», — передаёт с заседания корреспондент 76.ru Анна Лурье. — Женщины просят пообщаться со своими адвокатами — каждая по полчаса.
Женщины пытаются опротестовать приговор по страшному делу. В 2013 году в их приёмной семье погибла девочка. На теле ребёнка нашли 29 гематом. «Матушки» уверяли, что девочка просто упала с печки, однако суд решил иначе.
В итоге матушкам приюта дали реальные сроки. 11 октября в Ростовском районном суде в Ярославской области вынесли приговор трём фигуранткам громкого дела. Вердикт услышали три участницы процесса — Людмила Любимова, Рифа Гусманова и Гузель Семёнова.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров