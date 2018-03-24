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Страшная авария в Ярославской области: 24-летний мужчина погиб, два человека в больнице
24 марта 2018 11:15
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На дороге Ярославль — Углич в Большесельском районе столкнулись УАЗ и «Мазда». Авария произошла около 19 часов 23 марта.
— По предварительной информации, 25-летний водитель «Мазды 3» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ 390945, за рулем которого был 24-летний водитель, — рассказали в пресс-службе полиции.
От сильного удара «буханку» буквально разорвало пополам. Водитель УАЗа получил смертельную травму и погиб на месте до приезда скорой помощи. В аварии пострадали водитель и 23-летняя пассажирка «Мазды», их на скорой увезли в Большесельскую больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают обстоятельства аварии.
Еще один молодой водитель погиб в марте на окружной дороге в Ярославле.
Фото: МЧС
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