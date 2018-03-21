×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

В Тутаеве управдома заставляют вернуть жильцам почти два миллиона, потраченные на ремонт крыши

21 марта 2018 14:24
315 0
ремонт, Ярославская область, управляющая компания

Прокуроры Ярославской области выяснили, что управляющая компания в Тутаеве незаконно списала со счёта дома 1 миллион 900 тысяч.

В декабре 2016 года в многоквартирном доме сделали капитальный ремонт крыши, системы газоходов и вентиляции. Работы приняла управляющая компания и заплатила за это 1,9 миллиона со счёта, на который жильцы перечисляли деньги на ремонт и содержание жилья. Вот только и работы, и их оплату провели без разрешения жильцов.

— Управляющей компанией допущено нецелевое использование средств собственников многоквартирного дома, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Это нарушает права жителей дома на полное и своевременное исполнение обязательств по содержанию и текущему ремонту.

Прокуроры направили в суд материалы проверки и исковое заявление с требованием признать действия управляющей компании незаконными и вернуть деньги, списанные с лицевого счёта дома.

В Ярославле сотрудницу «Центра социальных выплат» обвиняют в том, что она создала преступную группировку и присвоила 2 миллиона 600 тысяч из бюджета.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: Ярославские «дети с развёрнутыми мозгами» ответили генералу МВД на обзывательства

Спорт
Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»
Бизнес
«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга

«Сименс Финанс» в Ярославле улучшает условия лизинга
Спорт
«Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА

«Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА
Спорт
«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ
Погода
Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,45 57,64
EUR 70,60 70,74
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 21.03
USD 57,70 0,15
EUR 71,23 0,63
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.