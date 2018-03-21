В Тутаеве управдома заставляют вернуть жильцам почти два миллиона, потраченные на ремонт крыши

Прокуроры посчитали, что за ремонт дома рассчитались незаконно

Прокуроры Ярославской области выяснили, что управляющая компания в Тутаеве незаконно списала со счёта дома 1 миллион 900 тысяч.

В декабре 2016 года в многоквартирном доме сделали капитальный ремонт крыши, системы газоходов и вентиляции. Работы приняла управляющая компания и заплатила за это 1,9 миллиона со счёта, на который жильцы перечисляли деньги на ремонт и содержание жилья. Вот только и работы, и их оплату провели без разрешения жильцов.

— Управляющей компанией допущено нецелевое использование средств собственников многоквартирного дома, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Это нарушает права жителей дома на полное и своевременное исполнение обязательств по содержанию и текущему ремонту.

Прокуроры направили в суд материалы проверки и исковое заявление с требованием признать действия управляющей компании незаконными и вернуть деньги, списанные с лицевого счёта дома.

В Ярославле сотрудницу «Центра социальных выплат» обвиняют в том, что она создала преступную группировку и присвоила 2 миллиона 600 тысяч из бюджета.