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На Московском проспекте в Ярославле загорелся грузовик
17 марта 2018 14:51
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ЧП, происшествия, авто, Ярославль, пожар
Фотографиями горящего грузовика Howo на Московском проспекте делятся в Ярославле пользователи социальных сетей.
— Грузовик там стоял с самого утра, его долго чинили, — пишут автомобилисты. — Так, видимо, зачинили, что он загорелся.
Пожар был не очень сильным, из людей никто не пострадал.
А вот другой грузовик вовсю полыхал в Ярославле на окружной дороге. Там пожар был намного серьёзнее.
Фото: Анастасия Чиварюк/Vk.com
Видео: Анастасия Чиварюк/Vk.com
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