На Московском проспекте в Ярославле загорелся грузовик

Автомобилисты пишут, что грузовик на Московском проспекте стоял с утра

Фотографиями горящего грузовика Howo на Московском проспекте делятся в Ярославле пользователи социальных сетей.

— Грузовик там стоял с самого утра, его долго чинили, — пишут автомобилисты. — Так, видимо, зачинили, что он загорелся.

Пожар был не очень сильным, из людей никто не пострадал.

А вот другой грузовик вовсю полыхал в Ярославле на окружной дороге. Там пожар был намного серьёзнее.