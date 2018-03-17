×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

В Ярославле ищут 17-летнюю слабослышащую девочку

17 марта 2018 11:02
1 188 0
поиск, Ярославль

Вчера в Ярославле ушла из школы и не вернулась домой 17-летняя Лариса Лыжина. Куда могла пойти девочка, родители не знают. Её сейчас ищут полицейские и волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».

— Лариса была одета в тёмно-синий пуховик с капюшоном, черную вязаная шапку с белой надписью, белый шарф, тёмные штаны и тёмные сапоги, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — На вид ей 16–17 лет, рост 155–160 см, волосы русые, прямые, средней длины.

Полицейские просят всех, кто может как-то помочь с поисками подростка, позвонить по телефону 02 или (4852) 24-02-02, 24-01-17, 24-14-63.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ЯрСпас
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Полуночники — первые в зоне риска по ожирению: врач-диетолог рассказал о мифах и правде здорового питания

Погода
Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение

Всех сдует: в Ярославле объявлено штормовое предупреждение
Спорт
Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия

Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия
Спорт
В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов

В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов
Погода
Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом

Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом
Происшествия
На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор

На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор

Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,25 58,18
EUR 70,30 71,28
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 17.03
USD 57,49 0,48
EUR 70,81 0,29
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.