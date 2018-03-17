В Ярославле ищут 17-летнюю слабослышащую девочку

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Вчера в Ярославле ушла из школы и не вернулась домой 17-летняя Лариса Лыжина. Куда могла пойти девочка, родители не знают. Её сейчас ищут полицейские и волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».
— Лариса была одета в тёмно-синий пуховик с капюшоном, черную вязаная шапку с белой надписью, белый шарф, тёмные штаны и тёмные сапоги, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — На вид ей 16–17 лет, рост 155–160 см, волосы русые, прямые, средней длины.
Полицейские просят всех, кто может как-то помочь с поисками подростка, позвонить по телефону 02 или (4852) 24-02-02, 24-01-17, 24-14-63.
Фото: ЯрСпас
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