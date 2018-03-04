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Ярославский «Локомотив» переломил игру с «Торпедо» на предпоследней минуте
4 марта 2018 19:39
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Ярославский «Локомотив» сегодня на льду во втором матче 1/4 конференции Запад Континентальной хоккейной лиги принимал нижегородское «Торпедо». Матч закончился победой «железнодорожников» — 2:1.
Почти до финального свистка судьи счёт в матче был ничейный — 1:1. Но ярославцы смогли вырвать победу. На предпоследней минуте шайбу в ворота гостей забросил Петри Контиола.
— Соперники встретились в играх на вылет впервые за 18 лет, что довольно-таки удивительно, учитывая, что в последние годы обе команды стабильно выходят в плей-офф, зачастую занимая соседние позиции в турнирной таблице, — уточнили в «Локомотиве».
Первый матч в плей-офф с нижегородцами состоялся вчера. Он закончился с таким же счётом — 2:1 в пользу ярославцев.
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Фото: Александра Савельева
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