Ярославский «Локомотив» переломил игру с «Торпедо» на предпоследней минуте

Соперники встретились в играх на вылет впервые за 18 лет

Ярославский «Локомотив» сегодня на льду во втором матче 1/4 конференции Запад Континентальной хоккейной лиги принимал нижегородское «Торпедо». Матч закончился победой «железнодорожников» — 2:1.

Почти до финального свистка судьи счёт в матче был ничейный — 1:1. Но ярославцы смогли вырвать победу. На предпоследней минуте шайбу в ворота гостей забросил Петри Контиола.

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— Соперники встретились в играх на вылет впервые за 18 лет, что довольно-таки удивительно, учитывая, что в последние годы обе команды стабильно выходят в плей-офф, зачастую занимая соседние позиции в турнирной таблице, — уточнили в «Локомотиве».

Первый матч в плей-офф с нижегородцами состоялся вчера. Он закончился с таким же счётом — 2:1 в пользу ярославцев.

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