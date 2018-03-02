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В Ярославле заведующая кассой банка забрала из нее 5,7 миллиона рублей
2 марта 2018 11:14
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В Ярославле будут судить 35-летнюю работницу банка. Преступную схему заведующей кассой одного из офисов в центре города раскрыли правоохранители.
Женщина принимала деньги в кассу, выписывая приходные ордера, которые подтверждают, что деньги от клиента занесены в систему банка. Однако работница придумала коварную схему.
— Женщина выписывала клиентам банка приходные кассовые ордера, а затем удаляла сведения из системы и присваивала деньги себе либо брала деньги из кассы банка без оформления каких-либо документов. В результате она присвоила более 5,7 миллиона рублей, часть из которых разместила на принадлежащих ей счетах, — рассказали в прокуратуре Ярославля.
Когда в банке проходила финансовая проверка, кассирша внесла в программу фальшивые данные о том, что клиенты якобы сняли украденную ею сумму со счетов. В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое рассмотрят в суде Кировского района Ярославля.
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Фото: Александра Савельева
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