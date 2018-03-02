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За секунду до: отец едва спас коляску от падающей с крыши дома кучи снега со льдом
1 марта 2018 22:10
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Если бы отец не поднял глаза вверх, эта история закончилась бы куда хуже. В Дзержинском районе Ярославля мужчина, гуляющий по двору с коляской с младенцем, едва увернулся от падающей кучи снега со льдом с крыши дома.
Всё произошло на улице Бабича у дома №2 и попало на уличные камеры видеонаблюдения.
— И это уже не первый раз, — рассказал житель дома Вадим Черных. — Дом восьмиэтажный, сосулек на крышах как таковых нет. Там с козырька балкона все это съезжает. Обращались в нашу «Верхневолжскую управляющую компанию», реакций не было.
А реакции не было потому, что козырьки балконов признали собственностью жильцов, которую они чистить обязаны самостоятельно, — мы писали об этом ранее. Правда, в каждом конкретном случае нужно разбираться. Ведь если этот козырёк был задуман при строительстве дома, а не сделан жильцами при остеклении, то ответственность за уборку всё же лежит на управдоме.
Фото: Вадим Черных
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