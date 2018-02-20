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В Ярославле ищут мужчину с татуировкой ящерицы
20 февраля 2018 12:19
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Родственники объявили в розыск 37-летнего Дмитрия Южакова, о котором ничего не слышно уже с 13 января. Подали заявление о пропаже в полицию.
— Ушел из дома в посёлке Михайловское. Рост около 180, худощавый и светловолосый с небольшой чёлкой, — сообщается в ориентировке волонтёров «ЯрСпас».
У пропавшего есть особая примета — татуировка с изображением ящерицы на левой кисти, а также он прихрамывает на левую ногу. Из дома уходил в чёрных спортивных штанах с белыми лампасами, в чёрной шапке и чёрной куртке, сером вязаном свитере и чёрных зимних сапогах-дутиках. О пропавшем сообщают, что мужчине свойственно такое поведение — пропадать. Ярославец ведёт жизнь «свободного художника». Но в этот раз он задержался уже слишком надолго.
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Фото: ЯрСпас
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