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Врач из Рыбинска, сбитая джипом в ОАЭ, вернулась домой
17 февраля 2018 17:24
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После недели, проведённой в больнице в ОАЭ, 49-летняя лор-врач из Рыбинска Алина Протасова вернулась вместе с дочерью домой.
Женщине провели операцию после того, как её сбил белый джип и скрылся. В аэропорту в России женщину встретил реанимобиль.
— Вчера мы с мамулей вернулись домой! Наш отдых немного затянулся... Перелёт прошёл нормально, однако у неё вся левая сторона сильно болит в любом положении, — рассказывает 18-летняя дочь пострадавшей на своей страничке в инстаграм.
Всю историю девушка описывала в интернете, где рассказывала о сложностях в общении с российским посольством, откуда она долго не могла получить никакой помощи. Зато откликнулись волонтёры из Эмиратов, которые привезли девушке местную сим-карту и помогли лекарствами. Сейчас её матери предстоит продолжение лечения, после аварии она получила переломы рёбер и внутреннее кровотечение.
Фото: Autmnia/Instagram
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