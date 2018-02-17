Врач из Рыбинска, сбитая джипом в ОАЭ, вернулась домой

Мать и дочь в первый день отпуска, начавшегося в конце января

После недели, проведённой в больнице в ОАЭ, 49-летняя лор-врач из Рыбинска Алина Протасова вернулась вместе с дочерью домой.

Женщине провели операцию после того, как её сбил белый джип и скрылся. В аэропорту в России женщину встретил реанимобиль.

— Вчера мы с мамулей вернулись домой! Наш отдых немного затянулся... Перелёт прошёл нормально, однако у неё вся левая сторона сильно болит в любом положении, — рассказывает 18-летняя дочь пострадавшей на своей страничке в инстаграм.

Всю историю девушка описывала в интернете, где рассказывала о сложностях в общении с российским посольством, откуда она долго не могла получить никакой помощи. Зато откликнулись волонтёры из Эмиратов, которые привезли девушке местную сим-карту и помогли лекарствами. Сейчас её матери предстоит продолжение лечения, после аварии она получила переломы рёбер и внутреннее кровотечение.