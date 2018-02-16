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Ярославская фристайлистка в финале Олимпиады: пять самых крутых моментов выступления
16 февраля 2018 15:26
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Сегодня 19-летняя ярославская фристайлистка Любовь Никитина выступила в финале акробатики на лыжах на Олимпиаде в Корее.
Люба в первом финале исполнила два сальто и два винта. Девушка заняла седьмую строчку по итогам стартов, набрав 85,68 балла и прошла во второй финал. Дальше Любовь усложнила свое выступление, но не смогла чисто приземлиться. Спортсменка снова оказалась на седьмой строчке и не прошла в третий финал. Так что сегодня Олимпиада для Любы закончилась. Но зато в финале она выступила лучше всех россиянок. Смотрите сами! Мы собрали лучшие моменты её сегодняшнего выступления. Это космос!
Еще одна российская акробатка Кристина Спиридонова выбыла на первом финале, а Александра Орлова по итогам второго финала показала восьмой результат и тоже выбыла из соревнования.
Завтра пройдет квалификация по лыжной акробатике среди мужчин. В Корее выступят четверо ярославских фристайлистов.
Фото: Yandex.ru
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