Ярославская фристайлистка в финале Олимпиады: пять самых крутых моментов выступления

Любовь Никитина не смогла выйти в третий финал

Сегодня 19-летняя ярославская фристайлистка Любовь Никитина выступила в финале акробатики на лыжах на Олимпиаде в Корее.

Люба в первом финале исполнила два сальто и два винта. Девушка заняла седьмую строчку по итогам стартов, набрав 85,68 балла и прошла во второй финал. Дальше Любовь усложнила свое выступление, но не смогла чисто приземлиться. Спортсменка снова оказалась на седьмой строчке и не прошла в третий финал. Так что сегодня Олимпиада для Любы закончилась. Но зато в финале она выступила лучше всех россиянок. Смотрите сами! Мы собрали лучшие моменты её сегодняшнего выступления. Это космос!

Два Сальто и два винта в исполнении Любови Никитиной



Выступление ярославской спортсменки в пером финале



Еще одна российская акробатка Кристина Спиридонова выбыла на первом финале, а Александра Орлова по итогам второго финала показала восьмой результат и тоже выбыла из соревнования.

Завтра пройдет квалификация по лыжной акробатике среди мужчин. В Корее выступят четверо ярославских фристайлистов.

Любовь Никитина в обоих финалах показала седьмой результат



Во втором финале Любовь выполнила сальто с винтом и сальто с двумя винтами