Посадят или вернут малыша: на ярославскую маму с теплотрассы завели дело

В полиции говорят, что Ирина сейчас не интересуется судьбой своего трёхлетнего сына

Уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» возбудил отдел дознания полиции в отношении ярославской мамы с теплотрассы.

— Если вина женщины будет доказана, то ей грозит наказание от штрафа до тюрьмы, — пояснили юристы. — Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

Сейчас трехлетний сын Ирины Кузнецовой находится в детском учреждении — суд дал маме шесть месяцев на то, чтобы исправиться. Только в этом случае малыша ей могут вернуть.

— Где она живёт и пьёт ли сейчас, неизвестно, — рассказали в отделе по делам несовершеннолетних управления МВД России по Ярославской области. — Но судьбой сына она не интересуется.

Женщину ограничили в родительских правах в конце января. Суд ей дал на исправление срок до конца июня.

Этот скандал всплыл после того, как женщина в октябре пропала вместе с маленьким сыном. Их искали по больницам и притонам. А нашли на теплотрассе. Трёхлетний ребенок жил там с мамой, спать и есть ему приходилось на улице в окружении бомжей и алкоголиков. И это при том, что у мамы есть своя квартира.